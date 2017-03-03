Що стоїть за войовничими заявами Києва й Донецька?

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов заявив, що українська армія вже достатньо потужна і за нинішньої розстановки сил Україні достатньо місяця, «щоби повністю очистити територію Донбасу». Між тим, ватажок угруповання «ДНР» Олександр Захарченко каже, що через блокаду ОРДЛО Україна «максимум за 60 днів практично перестане існувати». Що стоїть за такими заявами? Чи справді можливе значне загострення конфлікту у східній Україні, а то й повномасштабна війна?

Олександра Турчинова, секретаря РНБОУ, зараховують до «яструбів» в українському керівництві, саме він асоціюється з різними силовими сценаріями можливого вирішення конфлікту на Донбасі.

Днями в інтерв’ю інтернет-виданню Censor.net Олександр Турчинов сказав, що останні події на фронтах – бої на Світлодарській дузі (грудень) та поблизу Авдіївки (кінець січня – лютий) – показали, що українська армія «значно сильніша за ці гібридні російські війська».

Нам достатньо місяця, щоби повністю очистити територію Донбасу

«За сьогоднішньої розстановки сил нам достатньо місяця, щоби повністю очистити територію Донбасу», – сказав Турчинов, додавши пізніше: «Ми приречені на перемогу. На жаль, це не буде бліцкриг. Треба це розуміти. І ще. Сильна армія неможлива без сильної економіки. Тому сьогодні один із пріоритетів – нарощування нашого економічного потенціалу, який прямо пов’язаний з оборонним потенціалом».

За словами секретаря РНБО України, тут, щоправда, є одне питання: в разі початку такої операції звільнення скільки своїх дивізій виставить проти України Росія? «В цьому головна проблема. Коли розраховуєш сили і ресурси для проведення наступальних операцій, треба чітко розуміти, скільки сил і ресурсів у твого ворога», – сказав Турчинов.

За його словами, завдання сил, які зібрані проти Україні на окупованій частині Донбасу, – в разі українського наступу протриматися декілька діб до підходу основних сил російської армії.

Ми воюємо не з сепаратистами – проти нас веде війну Російська Федерація

«Треба розуміти, що ми воюємо не з сепаратистами, не з армійськими корпусами цих фейкових «ДНР» та «ЛНР». Проти нас веде війну Російська Федерація, яка має величезну армію та ядерну зброю», – сказав Турчинов.

Минулого місяця міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков казав, що Донбас вдасться повернути протягом півтора року.

«30 днів – нереально»

Експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода, наголошують на нереальності звільнення Донбасу за один місяць. Головний аргумент – це той, який, власне, згадав і сам Олександр Турчинов, – все можна зробити, якби лишень Росія не ввела додаткові регулярні сили у відповідь на український наступ у східній Україні.

«Якби Росія не вводила війська, то протягом місяця ми вибили б цей непотріб на територію суміжної держави, звідки вони до нас прийшли», – каже в інтерв’ю Юрій Карін, військовий експерт центру «Інформаційний спротив».

Дмитро Кічук, боєць батальйону «Донбас-Україна», директор благодійного фонду допомоги батальйону «Донбас», теж наголошує на проблемності звільнення окупованих територій за місяць.

Це призвело б до дуже великих людських втрат. Ми поклали б багато людей

«Чесно кажучи, я не вірю у звільнення за 30 днів, чи поставляла б Росія озброєння, чи не поставляла б. За ці роки там вже зроблені дуже серйозні укріпрайони, залиті бетоном. Це призвело б до дуже великих людських втрат, жертв. Ми поклали б багато людей. Ну, нереально нам за 30 днів все звільнити, просто багато життів ми б поклали там», – каже Кічук Радіо Свобода.

Заяви є лише заявами. Бо дивною виглядає думка, що от ми, мовляв, звільнили б, «якби»

«По-перше, думаю, що ці заяви є лише заявами. Бо дивною виглядає думка, що от ми, мовляв, звільнили б, якби не було (російського втручання)… Це той випадок, коли сама обставина є суттєвою – значить, не можемо. Бо фактор Росії на Донбасі – це вже фактор не зовнішньої, а внутрішньої присутності», – каже в інтерв’ю Андрій Єрмолаєв, директор Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна».

За даними української військової розвідки, на території окупованої частини Донбасу створено два «армійські корпуси» – перший зі штабом у Донецьку і другий – зі штабом у Луганську. Також там перебуває приблизно п’ять-шість тисяч вояків регулярної російської армії, а також до 20 тисяч місцевих найманців та тих, хто приїхав з Росії воювати проти України. Уздовж кордону з Україною (головно в Ростовській області) зосереджено кілька десятків тисяч вояків російської армії і періодично проводяться маневри, що є фактором психологічно-військового тиску на Україну.

Якщо Путін виведе свої війська, то не думаю, що він буде забирати назад своїх найманців

«Якщо взяти найгірший сценарій, то треба пам’ятати, що Путін загнав на Донбас понад тисячу броньованих машин і понад тисячу одиниць артилерії. Уявляєте цю зброю в руках бандитських формувань? Тому їх треба буде знищувати разом з цією зброєю. Якщо Путін виведе свої війська, то я не думаю, що він буде забирати назад своїх найманців з числа асоціальних елементів, він не буде забирати алкоголіків, раніше судимих і наркоманів, які називають себе «ополченням». Частина з них складе зброю, а частина й далі буде проливати кров», – каже військовий експерт Юрій Карін, додаючи, що військова кампанія, або антитерористична операція (АТО) за українською офіційною термінологією, може тривати на Донбасі ще кілька років.

Експерти наголошують, що Україні було б не аж так важко впоратись із сепаратистами та тими регулярними російським військами, які вже на окупованому Донбасі, але в разі перекидання Москвою нових армійських сил і техніки з Росію українським військам буде нелегко.

З нашого боку воювати проти російської армії було б чистим самогубством

«Дивіться, у нас не громадянська війна, у нас – російсько-українська війна. Порівняймо військовий потенціал Росії й України. Тобто українська армія, яку 23 роки знищували економічним і політичним шляхом, і російська армія, яка зараз перебуває у формі переозброєння і за час нашої незалежності брала участь в кількох конфліктах, включно з тими, що на її території. Тобто з нашого боку воювати проти російської армії було б чистим самогубством. Зовсім різний потенціал, до того ж у них є ядерна зброя, а в нас її немає», – пояснює Юрій Карін.

І хоча офіційний Київ бере участь в Мінському процесі щодо пошуків шляхів мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, а переговори також відбуваються і в форматі «нормандської четвірки», однак заяви про потребу силового сценарію, – щоб все раз і назавжди вирішити військовою силою – часто лунають від деяких українських політиків, ветеранів АТО, громадських активістів, і Олександр Турчинов просто є найчільнішим голосом такого підходу і цього табору.

«На сьогодні немає сенсу йти на фронтальні бойові дії, які принесуть лише жертви і підвищать тонус війни, але не дадуть результату. Не лише для російської влади, але й для значної частини російського суспільства події на Донбасі – це питання історичного союзництва, збереження сфер впливу для Росії, а населення Донбасу сприймається як частина колишнього радянського народу. І за цих обставин уявити, що російська влада за якихось дипломатичних домовленостей просто віддасть ті території і що українська армія їх звільнить фізично військовим шляхом – я це просто не уявляю», – каже політолог Андрій Єрмолаєв.

Що може вплинути на Росію?

Але які чинники можуть – у разі наступу українських сил – стримати Росію від перекидання додаткових регулярних військ і озброєнь на окупований Донбас для протистояння українцям? Експерти кажуть, що це можуть бути зовнішні чинники або якісь ширші домовленості – причому з участю Заходу.

«Зовнішні фактори можуть дотиснути Росію – це посилення (міжнародних) економічних санкцій. Лише за цієї умови Росія може вивести свої війська з території України», – каже Карін.

Зміна політики Росії може бути, якщо будуть серйозні перемовини про взаємні поступки

Єрмолаєв, наприклад, зауважує: «Можлива зміна політики Росії може бути, якщо будуть серйозні перемовини про взаємні поступки».

То який варіант – силовий чи мирний, переговорний, – підходить Україні для вирішення конфлікту на сході?

«Категорично мирний! Лише мирний шлях і довгий шлях національного діалогу. Потрібен простір для внутрішнього діалогу політиків, громадських активістів, органів самоврядування. Незважаючи на те, що я погоджуюсь з необхідністю визнання як злочинних організацій, які призвели до появи фейкових «республік», – тим не менше, переговорний формат потрібен, тим більше, що він де-факто існує в рамках «Мінська», де представники так званих «ДНР» та «ЛНР» ставлять підписи під протоколами», – говорить Єрмолаєв.

Що ж до заяви ватажка угруповання «ДНР» Олександра Захарченка про те, що блокада окупованих територій активістами та інші чинники – включно з військовим – призведуть до того, що «за максимум 60 днів держава (Україна) практично припинить існування», і що бойовики готові до загострення, то тут експерти закликають не драматизувати ситуацію.

Карін взагалі відмовився коментувати заяву Захарченка, вважаючи його «несповна розуму людиною». Єрмолаєв зауважив, що «ми в стані війни, і ця заява є частиною інформаційної війни».

А колишній українській вояк батальйону «Донбас-Україна» Дмитро Кічук сказав: «Ну, а з їхнього боку – це просто смішно, покласти за 60 днів всю Україну… Ну, нехай спробують – ми цього чекаємо».