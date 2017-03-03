Одразу дві українські технологічні компанії номіновані на престижну нагороду в Британії

Одразу дві українські технологічні компанії – Cardiomo і Petcube – претендують на престижну нагороду The Wearables 2017. Серед інших видатних номінантів – Apple, Garmin, Epson, Amazon.

Уже вчетверте на щорічному шоу відзначатимуть інноваторів – лідерів у сфері «розумних» продуктів. Всього зареєструвалося більше 400 компаній, до фіналу дійшло 30. Українські компанії змагаються в різних категоріях: Cardiomo може здобути нагороду «Цифрова технологія здоров’я», а Petcube утримує лідерство в номінації «Розумний» дім». Обидві нещодавно представили свої продукти на технологічній виставці CES у Лас-Вегасі.

Petcube – виробник найпопулярніших у світі відеокамер для власників домашніх тварин. Стартап був заснований трьома друзями, що працювали разом в українській столиці. Компанії, що має офіси в Києві, Сан-Франциско та Шеньчжені, вдалося залучити 3,8 мільйонів доларів інвестицій, і зараз її вироби продаються в найбільших американських мережах роздрібної торгівлі, таких як Amazon, BestBuy, Petco.

Мініатюрний пристрій Cardiomo здатен рятувати життя. Він кріпиться на тілі з допомогою електродів і моніторить стан здоров’я людини: серце, дихальні шляхи та температуру тіла. Якщо виявлені якісь порушення, система відправляє оповіщення на мобільний телефон. У випадку, коли людина довго не реагує, повідомлення надходять родичам або лікареві. Наразі компанія Cardiomo не налагодила масового виробництва свого продукту, але планує запустити кампанію спільного збору коштів на Kickstarter.

Переможці будуть оголошені 8-го березня в Лондоні на технологічному шоу «розумних» аксесуарів (Wearable Technology Show).

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