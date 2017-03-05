Цьогорічний фестиваль документальних фільмів на правозахисну тематику «Один світ» пропонує своїм глядачам погляд неукраїнців на Україну. Жоден з чотирьох фільмів фестивалю на українську тематику не походить прямо з України чи від українського режисера, але вони пропонують глядачеві дуже «внутрішній погляд» на ситуацію, що склалася в найболючіших точках України – в Криму та на окупованих територіях Донбасу.

На відміну від минулого року, коли Україні була присвячена окрема категорія на фестивалі «Один світ», цього року про Україну буде лише чотири фільми. За словами програмного директора фестивалю Ондржея Моравца, минулорічні фільми мали виняткову якість, але цього року він таких фільмів не побачив, тож віддав перевагу погляду іноземців на Україну.

«Про Україну продовжують багато знімати, і вона починає цікавити кінематографістів не лише тим конфліктом, який в ній є, але і сама по собі, як країна. Їх цікавить, як живуть українці і як на їхнє життя впливає, але не визначає військовий конфлікт, який триває на її території. Тож цей інтерес став більш комплексним», – пояснює чеський кінокритик.

Фільми, які були відібрані до програми фестивалю, за словами Ондржея Моравца, зацікавили фестиваль у Чехії своїм «інтимним, чи інтенсивним поглядом на проблему».

Фільм розповідає про те, як почалося повстання місцевих радикалів, які вирішили від’єднатися від України

«Якщо говорити про фільм «Зроби свою державу сам», то цей фільм нас вразив тим, що ми такого ще ніде не бачили. Фільм розповідає про те, як почалося повстання місцевих радикалів, які вирішили від’єднатися від України. Те, яким способом режисер Ентоні Баттс показує особи, характери командирів тих угруповань, які відкрито все говорять на камеру, для нас було шокуючим. Це був репортажний погляд на цю проблему, дуже неочікуваний», – говорить один з організаторів фестивалю, який щорічно відвідує близько 100 тисяч глядачів.

Фрагмент фільму «Зроби свою державу сам»

Інший фільм, представлений на фестивалі, «Коли цей вітер вщухне» пропонує, навпаки, дуже камерний, за словами Моравца, «інтимний» погляд на одну кримськотатарську родини, яка має вирішувати проблеми, пов’язані з окупацією Криму.

Фрагмент фільму «Коли цей вітер вщухне»

Як говорить Ондржей Моравец, він очікує, що на партнерському фестивалі DocudaysUA в Києві будуть представлені нові українські фільми про Україну, які глядачі у Чехії зможуть побачити вже наступного року.