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Водоснабжение Авдеевки так и не было восстановлено. А город в очередной раз обстреляли, об этом сообщают местные жители и представители военно-гражданской администрации.

После очередной остановки водоснабжения Авдеевки 2 марта, исполняющий обязанности директора департамента гражданской обороны Донецкой областной администрации Александр Гаркуша объяснил, что в случае прекращения обстрелов можно достаточно быстро возобновить поступление воды в Авдеевку.

«Нет электроэнергии на Донецкой фильтровальной станции, не работают насосы, потому и не поступает вода в достаточном объеме в водопровод. Будем надеться, что все будет хорошо и сегодня-завтра. Режим тишины же вроде дали. Но вы же понимаете, что никто не может сказать, насколько там серьезные повреждения. Одно дело – если провод перебит, а если вышка, опора упала – это же совсем другое время и силы, и средства», – рассказал он.

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Но боевые действия не прекратились, и вечером 2 марта город снова был обстрелян из артиллерии и танков. Вот что рассказал глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

«Мощный был обстрел. Я 15 прилетов насчитал, потом уже сбился. Попаданий по городу очень много. В жилые дома попадания. На Менделеева, 16 – попадание между квартирами, слава Богу, там никого не было. В соседний с ним дом попадание, в девятиэтажку. Много деревьев снесло», – комментирует ситуацию Малыхин.

По словам местного жителя Сергея, нехватка воды в городе ощущается, но местная власть и волонтерские организации помогают в этом вопросе. Кроме того, открыты колодцы и скважины, рассказал Сергей.

«Воды нет, но воду привозят сейчас около кинотеатра «Рубин» и еще в нескольких местах. А так очень много колодцев у нас сделали. В 2015 году было намного хуже, несколько месяцев не было воды, и никто ничего не привозил. Сейчас, конечно, гораздо лучше», – говорит он.

Комментируя вчерашний обстрел Авдеевки, Сергей отмечает, что складывается впечатление, что огонь с неподконтрольной Украине территории велся целенаправленно по жилым домам.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)