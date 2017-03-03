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Причина аварий на украинских шахтах – в постоянном урезании финансирования, считают представители профсоюзов. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман после трагедии на шахте «Степная» Государственной компании «Львовуголь», где 8 горняков погибли и 21 был травмирован 2 марта из-за взрыва и обрушения породы на глубине 550 метров, пообещал дополнительно выделить200 миллионов гривен на средства защиты для горняков. 3 марта Кабинет министров Украины создал комиссию, которая проверит безопасность на всех украинских шахтах.

По данным Независимого профсоюза работников угледобывающей промышленности Украины, сейчас финансирование угольной отрасли, по сравнению с 2012 годом, уменьшилось почти в 10 раз. В недофинансировании состоит главная причина аварийности, считает председатель Независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко: «Когда вы работаете на старом оборудовании, когда идет недофинансирование, когда к вам приходит зарплата, а исполнительные службы арестовывают ее, у вас всегда будут случаться аварии. Я не хочу, чтобы сделали крайним виноватым в этой аварии электрослесаря, механика, директора, генерального директора».

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что планировал разработать стратегию модернизации угольной отрасли несколько дней назад. Теперь же пообещал выделить дополнительные деньги именно на безопасность.

Мы выделили в этом году 1,8 миллиарда гривен на модернизацию и финансирование шахт. На средства защиты нам необходимо 200 миллионов гривен

«Мы выделили в этом году 1,8 миллиарда гривен на модернизацию и финансирование шахт. На средства защиты нам необходимо 200 миллионов гривен. Я взял на себя обязательства, я его выполню – 200 миллионов дополнительно», – заявил премьерминистр.

Не хватает самоспасателей, светильников. Светильника не хватает на смену, и люди, как кроты, «лазят» без света

Пока же выделенных денег в лучшем случае хватает на зарплату. На охрану труда практически ничего не выделяется, рассказывает председатель профсоюза объединения «Селидовуголь» Виктор Трифонов: «Не хватает самоспасателей, светильников. Один светильник два раза выдается, а он должен заряжаться. Светильника не хватает на смену, и люди, как кроты, «лазят» без света. Деньги должны выделяться сверху, из Киева на охрану труда».

По данным Независимого профсоюза горняков в Украине, один миллион тонн угля стоит жизни примерно двум горнякам. Это один из самых высоких коэффициентов в мире. 3 марта – в Украине день траура. В полдень минутой молчания страна почтила память погибших на шахте «Степная».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)