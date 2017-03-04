Колишній полонений Куліш про візит Савченко в ОРДЛО: «Якщо їхати, то їдь у Кремль»

Усі спроби Надії Савченко і Володимира Рубана нібито допомогти визволенню українських полонених на Донбасі приносять нульовий результат і є провокацією, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Куліш, екс-командир підрозділу батальйону «Донбас», який провів у полоні бойовиків 9 місяців. Він наголошує, що спроби домовитися з такими маріонетками Москви, як ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР», Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, безглузді. Якщо вже їхати, то у Кремль і сказати Путіну: «Слава Україні!» – зауважив Куліш. Не маючи стосунку до блокади Донбасу, він вважає, що економічні стосунки з Росією, торгівля з ОРДЛО досі тривають, бо це «схеми, відкати, хабарі, це наживання на крові». А Росія і далі розставляє на окупованому Донбасі свої акценти. «Був там Ахметов – ми йому дамо. Тепер буде Курченко чи Янукович», – не виключив такого сценарію Москви Дмитро Куліш.