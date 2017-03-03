НАБУ взялося за Насірова з відома Банкової – експерти

Київ – Українська влада має намір продемонструвати боротьбу з корупцією, і підозра у зловживаннях керівника Державної фіскальної служби (ДФС) є вдалим приводом для цього. Так частина українських експертів пояснює оголошення підозри керівнику ДФС Роману Насірову, якого звинувачують, зокрема, у наданні незаконних пільг бізнесу депутата-втікача Олександра Онищенка. Утім, і прості українці, і частина експертів не виключають, що керівник фіскальної служби може зрештою уникнути відповідальності. Тим часом уряд вже усунув Насірова від виконання обов’язків, а президент України Петро Порошенко запевнив, що НАБУ в цій ситуації діє як незалежний орган.

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Про те, як оголошували про підозру голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та як його затримували ввечері 2 березня у лікарні «Феофанія», журналістам розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. Він запевнив, що детективи НАБУ діяли в межах закону, і отримали доручення «не застосовувати силу без крайніх підстав».

Суть звинувачення полягає у тому, що фірмам, бенефіціаром яких є Олександр Онищенко, протягом тривалого проміжку часу безпідставно, всупереч вимогам законодавства, надавалися відстрочки у сплаті рентних платежів до бюджету. Сума збитків, згідно з проведеною у справі економічною експертизою, складає близько 2 мільярдів гривень. Це коротко суть тієї підозри, яка була вчора оголошена голові фіскальної служби. Детективи проводили обшук у офісі фіскальної служби, очікувалося, що Насіров з’явиться на роботі. Однак цього не відбулося. Завдяки проведеній роботі з’ясували, що Насіров прибув до лікарні «Феофанія». І після завершення обшуку детективів спрямували туди», – розповів Ситник журналістам.​

За словами адвокатів, підозру голові ДФС вручали, коли він уже був непритомний. Лікарі діагностували в нього інфаркт, і йому зробили операцію, стверджують захисники підозрюваного.

Артем Ситник, зі свого боку, уточнив: НАБУ не виключає, що Насіров може симулювати погіршення здоров’я, як це вже робили інші фігуранти у цій справі.

Очільник антикорупційного бюро стверджує, що відносно Насірова необхідно обрати запобіжний захід «тримання під вартою». Також Артем Ситник заперечив повідомлення у медіа про те, що «представників НАБУ зупинив вахтер» лікарні «Феофанія», та що затримання не відбулося. За його словами, біля палати з Насіровим чергують слідчі бюро, і за кримінально-процесуальним законодавством він вважається затриманим.

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Зі свого боку, один із адвокатів Насірова Олександр Мірошник на своїй сторінці в Facebook стверджує, що детективів не пустили до лікарняного корпусу, де перебуває глава ДФС.

Інший адвокат Насірова, Ігор Черезов, який одночасно є захисником інтересів інших підозрюваних у справі Онищенка, стверджує, що й підозру його підзахисному не було вручено.

Тим часом думки українців у соцмережах про нічні події у Феофанії розділилися. Частина дописувачів кепкує з того, що детективи НАБУ фактично не змогли затримати Насірова завдяки діагнозу лікарів. Інша частина – припускає, що очільнику ДФС дадуть уникнути відповідальності. Однак є й ті, хто вважає вручення Насірову підозри ознакою ефективної роботи антикорупційного бюро.

Тим часом на події навколо Романа Насірова відреагував Кабінет Міністрів. Уряд на своєму засіданні у п’ятницю підтримав пропозицію міністра фінансів Олександра Данилюка і відсторонив очільника ДФС від посади на час слідства. Замість нього службу тимчасово очолив заступник Насірова Мирослав Продан.

Раніше 2 березня НАБУ провело обшуки за кількома адресами, в тому числі в центральному офісі ДФС, у рамках розслідування кримінального провадження, пов’язаного з неправомірними, на думку слідства, рішеннями голови ДФС Романа Насірова про розстрочення податкових боргів підприємствам із орбіти народного депутата Олександра Онищенка.

Романа Насірова неодноразово викликали на допити у цій справі – він сам підтверджував це нещодавно в одному з інтерв’ю.

Оголошення про підозру Роману Насірову та його усунення з посади вже схвально оцінив голова антикорупційного комітету парламенту Єгор Соболєв. Однак він нагадав, що є й інші посадовці, яких треба зняти з посад через підозру в корупції.

«Шана рішенню Уряду відсторонити Романа Насірова від керування фіскальної службою після оголошення йому підозри в корупції. Чим в більшій кількості місць розірветься кругова порука клептократів, тим швидше ми їх здолаємо. Вчергове хочу нагадати Андрію Парубію про необхідність винесення на голосування Парламенту рішення про звільнення голови Центрвиборчокому Михайла Охендовського, якому Антикорупційне бюро та Антикорупційна прокуратура оголосили підозру півтора місяці тому», – написав Соболєв у соцмережах.

Частина експертів та громадських активістів з протидії корупції схвально оцінюють роботу антикорупційного бюро у справі Онищенка-Насірова і вже говорять про те, що НАБУ після таких рішень щодо високопосадовців варто «брати під охорону».

Політолог Володимир Фесенко стверджує, що очільник фіскальної служби є однією з ключових осіб у політико- економічній системі пострадянських країн. Тому він вважає це найбільш резонансною справою НАБУ за час його роботи. Фесенко вважає малоймовірним те, що Насіров став жертвою боротьби політичних сил у владі. При цьому, на думку Політолога, на Банковій були в курсі оголошення про підозру керівникові ДФС і не заперечували проти такої ініціативи НАБУ.

«Не думаю, що це боротьба ключових політичних сил, хоча не виключав би цього. Думаю, що керівництво НАБУ є щирим щодо того, що Насірову висунули підозру через його причетність до справи Онищенка. Але припускаю, що все ж узгоджувалося з керівництвом країни. Якщо НАБУ повідомило, що проблеми виявлені серйозні, то у президента могли вирішити, що в цій ситуації треба продемонструвати боротьбу з корупцією. Хто би не очолював ДФС – його підозрюватимуть у корупції. Неформальне схвалення керівництва держави, скоріше за все, було. Навряд чи Ситник був би готовий щодо такої фігури діяти без схвалення. Ще однією версією є те, що Насіров міг занадто самостійно домовлятися з Онищенком, не ставлячи до відома керівництво країни», – припускає Фесенко.

Сам Порошенко, коментуючи слідчі дії щодо Насірова, наголошує, що НАБУ «є незалежним органом».

Тим часом працівники Служби безпеки та Генеральної прокуратури намагаються провести обшуки у екс-голови Одеської митниці та опонента Романа Насірова Юлії Марушевської. За її словами, це є тиском з боку чинної влади та реакцією прокуратури на вчорашнє затримання НАБУ глави ДФС Романа Насірова», повідомила вона на своїй сторінці в Facebook.

У «справі Онищенка», в контексті якої Роману Насірову оголосили про підозру, депутата-втікача Олександра Онищенка детективи НАБУ підозрюють в організації схеми розкрадання коштів під час видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько трьох мільярдів гривень. Онищенко заперечував свою причетність до цього і називав порушену справу тиском на нього з метою відібрати його бізнес. Більше того, він погрожує оприлюднити аудіозаписи, які засвідчать участь найвищих українських посадовців, зокрема чинного президента Петра Порошенка, у корупції.

Наразі Онищенко оприлюднив лише два таких записи, однак наразі вони не стали приводом для порушення кримінальних справ.