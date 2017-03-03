«Насірова легко виставити цапом-відбувайлом. Але на посаді його зберігав Порошенко» – Каленюк

Гості передачі «Ваша Свобода»: Дар’я Каленюк, виконавчий директор Центру протидії корупції; Іван Вінник, народний депутат України («Блок Петра Порошенка»).

За 25 років незалежності в Україні вперше вручили оголошення про підозру діючому очільнику Державної фіскальної служби. Про це в ефірі Радіо Свобода зауважила виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк. Експерт припускає: після «справи Насірова» на антикорупційні відомства посилиться тиск з боку президентської фракції. Натомість представник фракції «Блоку Петра Порошенка» Іван Вінник такі звинувачення відкидає і зазначає, що останні події свідчать про те, що в країні відбуваються зміни. Оголошення підозри Насірову – це боротьба з корупцією чи війна корупціонерів. Про це дискутували в ефірі програми «Вашої Свободи».

За 25 років незалежності діючим керівникам фіскальної служби або міністрам жодного разу не вручали оголошення про підозру

Віталій Портников: Пані Каленюк, чому таку просту, буденну річ, як висловлення підозри, потрібно вчиняти у спосіб, коли посадова особа перебуває в лікарні, пізній вечір, всі стежать за цим, як за детективом, у прямому ефірі?

​Дар’я Каленюк: У нас не кожного дня вручають оголошення про підозру. За 25 років незалежності діючим керівникам фіскальної служби або навіть діючим міністрам жодного разу не вручали оголошення про підозру. Оголошення про підозру – це процесуальна дія, з якої насправді починають спливати певні терміни. Зараз у слідства є два місяці зібрати докази, щоб вже представити у суд.

Людина, якій немає чого боятися, не тікає у «Феофанію» і не злягає з інфарктом міокарда

Чому Насіров випадково у той самий день, коли йому оголошували про підозру, опинився у «Феофанії» – велике питання. Декілька днів тому був у НАБУ, давав свідчення чи покази. Людина, якій немає чого боятися, не тікає у «Феофанію» і не злягає з інфарктом міокарда. А людина, яка відчуває, вибачте, що вона тривалий час у схемах і настав судний день, звичайно, буде шукати всі можливі шляхи, щоб втекти від правосуддя.

Він спирався на дві групи – «Відродження» і «Воля народу», традиційно відомі своїми корупційно-кримінальними схемами на митниці

​– Пане Вінник, пред’явлення підозри Насірову – це початок боротьби з корупцією нагорі чи імітація боротьби з корупцією?

​Іван Вінник: На це впливала політика. Він (Насіров – ред.) спирався на дві групи – «Відродження» і «Воля народу», які традиційно відомі своїми корупційно-кримінальними схемами на митниці у тому числі. І їхньою категоричною умовою була підтримка уряду Гройсмана, що треба, щоб Насіров був на посаді.

Операції після інфаркту категорично не можна робити. Десь брешуть

Тут я можу привітати НАБУ – відпрацювали на п’ятірку. Це було зроблено майже нормально. Не втік Насіров, встиг доїхати до «Феофанії». Оголосили там про якийсь інфаркт. Сьогодні сказали, що буде якась операція. Хоча будь-який лікар знає, що операції після інфаркту категорично не можна робити. Десь брешуть.

Головне – що злочинні схеми Онищенка припинені, розкрадання бюджету немає. В державі ми бачимо зміни

Але головне – що злочинні схеми Онищенка припинені, розкрадання бюджету немає. Насіров, який дозволив зробити розстрочку по протермінованих зобов’язаннях по сплаті рентних платежів і зухвало це підписав особисто, жодним чином не боячись відповідальності, хоча це чітко передбачено ст. 364, по якій йому оголосили підозру, є фактично затриманим. Юридично, сподіваємося, побачимо відповідне рішення судів. Частина статті важка. Це тільки тримання під вартою. Особливо з огляду на спробу втекти. В державі ми бачимо зміни. І це дуже добре.

– Влада робить акцент на справі Онищенка... Виходить, що реально від розслідування цієї справи виграє Петро Порошенко, він – бенефіціар справи?

Онищенко став «опозиціонером», коли його вже, так би мовити, притиснули до стінки – стосовно нього було вже оголошено про підозру

​Дар’я Каленюк: Онищенко став «опозиціонером», коли його вже, так би мовити, притиснули до стінки – стосовно нього було вже оголошено про підозру. Онищенко заговорив, при чому заговорив з Лондона. Не прийшов до НАБУ і не почав давати покази.

Мені дуже дивно чути від представника «БПП» інформацію, що Насіров представляв інтереси «Волі народу», «Опоблоку». Якщо подивитися на трудову історію і шлях Насірова, то побачимо, що він був помічником народного депутата Зубка («БПП»), керівником податкового комітету до Южаніної (також інтереси «БПП»). Його утримували при владі, не зважаючи на шалений тиск і української, і міжнародної спільноти. Звичайно, не вигідно зараз представникам «БПП» розповідати: НАБУ «раптово взяли нашого».

Насірова, який вже остогид всім громадянам своєю цинічною корупцією на митниці, зараз легко виставити цапом відбувайлом. Але на посаді його зберігав Порошенко

Насірова, який вже остогид всім громадянам своєю цинічною корупцією на митниці, неможливістю і небажанням реформувати фіскальну службу, звичайно, зараз легко злити і виставити цапом відбувайлом. Але він на посаді тривалий час зберігався, тому що його там зберігав Петро Олексійович Порошенко. Дуже вигідно мати свою людину, яка контролює всі ці темні фінансові потоки.

Іван Вінник: Звинувачення, що хтось із «БПП» чи з Адміністрації президента Порошенка покривав Насірова... Я говорю очевидні речі, що підтримував і вимагав збереження на посаді Насірова – це «Воля народу» і «Відродження», а Ви цьому не вірите. Насіров був затриманий по тому провадженню, яке було відкрите за моєю заявою, за заявою члена «БПП» ще в липні 2016 року. Ви займаєте категорично негативну позицію по відношенню до «БПП» і до президента України.

– Незважаючи на складні стосунки з главою уряду, адже саме прем’єр-міністр призначає голову ДФСУ, Насіров утримувався, тому що у нього була могутня підтримка. Потрібно зрозуміти: як він її втратив?

Насіров –залізобетонна людина Порошенка

​Дар’я Каленюк: Він (Насіров – ред.) підтримки не втратив. Випадково вчора, коли вже дізналися, що НАБУ і Антикорупційна прокуратура готові оголосити про підозру, випадково Насіров став не своїм. І уряд його сьогодні вже відсторонив. Насіров – це залізобетонна людина Порошенка. І НАБУ з Антикорупційною прокуратурою, які відкрили кримінальне провадження і оголосили про підозру Насірову, стали проти найбільш потужної, впливової людини в країні.

«БПП» будуть говорити, що Насіров – поганий, НАБУ – молодець, а паралельно будуть робити все можливе, щоб знищити НАБУ

Представники «БПП» зараз будуть говорити, що Насіров – поганий, ми давно його не могли позбутися, НАБУ – молодець, а паралельно будуть робити все можливе, щоб знищити НАБУ.

Побачимо, чи «БПП» і «Народний фронт» будуть голосувати за людину, обрану в результаті конкурсної процедури

Будемо судити реакцію «БПП» на затримання Насірова по прізвищу аудитора, якого призначить парламент і президент. Спроба минулого тижня просунути невідомого, ніким незнаного британця в порушення процедури, свідчила, що фракція «БПП» зацікавлена мати підконтрольного аудитора і зняти Ситника. Побачимо, чи «БПП» і «Народний фронт» будуть голосувати за людину, обрану в результаті конкурсної процедури. Така людина є – Роберт Сторч, заступник генінспектора США, який робить аудит ФБР, прокурорів в США. Були ще інші кандидати, на камеру говорили, був змагальний процес. Депутати проголосували антикорупційного комітету саме за цю кандидатуру. У порушення процедури виник звідкись невідомий Найджел Браун.

Іван Вінник: Прошу припинити цю дискусію з приводу Сторча. Фракція делегувала професійного антикорупціонера Сергія Лещенка, який на цьому заробляє собі на життя, до відповідного комітету Верховної Ради, який розглядав усі кандидатури, зокрема Сторча. Ми чекали звіту на фракції від Сергія Лещенка з приводу Сторча або когось іншого, але Сергій Лещенко не ходить на фракції.