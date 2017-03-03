Подорожчання електроенергії: підмога енергетикам і нарощування боргів

В Україні подорожчала електроенергія для простих українців – це п’яте планове подорожчання, починаючи з 2015 року, однак експерти висловлюють сумнів, що цього року воно буде останнім. У Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг, яка підвищила тариф на електроенергію для громадян, наголошують, що таке подорожчання відповідає вимогам МВФ та положенням Третього енергопакету ЄС, які ратифікувала Україна. І якщо частина енергетиків схвально поставилася до подорожчання електроенергії, то експерти вбачають у такому зростанні тарифу поле для зловживань, подальше зубожіння українців та зростання їхніх боргів за електроенергію.

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В Україні з початку березня зросли тарифи на електроенергію для населення: це вже п'ятий і, як планували в уряді, останній етап подорожчання електрики.

Для жителів міст і сіл, включно із тими, хто має електричні плити, тариф становить 90 копійок за кіловат-годину, за умови невеликих обсягів споживання. Раніше ці споживачі платили 71 копійку. Для тих, хто «спалює» понад 100 кіловат-годин на місяць – тариф зріс на 26%, до 1 гривні 68 копійок.

Зручніші умови запровадили для тих, хто має електричне опалення будинків. Ця категорія споживачів по 90 копійок за обсяг до 3 тисяч кіловат-годин на місяць, а понад цю позначку тариф буде, як і в більшості громадян.

Перед п’ятим етапом підвищення тарифів українська влада вжила низку заходів, які мають допомогти українцям зменшити споживання енергії та оптимізувати витрати, запевнив журналістів голова Нацкомісії з питань регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

«Буде здійснюватися одночасний перехід на адресні дотації для споживачів, щоб дотували тих, хто дійсно потребує такої допомоги, – пояснює Дмитро Вовк. – Дуло спрощено доступ до «зонного обліку» енергії. Встановлення «зонного» лічильника дає змогу споживачеві економити за рахунок того, що знижка на електроенергію вночі – 50%, і це дає змогу вмикати більш енерговитратні прилади в нічний час».

За словами очільника НКРЕКП, наразі українські тарифи на електроенергію і для населення, і для великих споживачів є нижчими, ніж у Євросоюзі. Раніше Дмитро Вовк припускав, що нинішнє – п’яте – підвищення вартості електроенергії для споживачів може і не бути останнім.

Нині ж Дмитро Вовк визнав, що збільшити собівартість виробництва електроенергії може і транспортна блокада, яка призвела до припинення постачання на українські ТЕС донбаського антрациту.

На брифінгу щодо підвищення ціни на електроенергію Дмитро Вовк не відповів на всі запитання журналістів, зокрема щодо зв’язку нинішніх тарифів та собівартості електроенергії в Україні з урахуванням різних типів вугілля та решти енергоносіїв. Тому Радіо Свобода звернулося до Нацкомісії за роз’ясненнями. На це в НКРЕКП не відповіли по суті, а лише запропонували знайти відповіді у відеозаписі… самого брифінгу Дмитра Вовка, щодо якого і виникли додаткові запитання у Радіо Свобода.

За умови корупційних схем грошей завжди бракуватиме – експерт про підвищення тарифів

Утім, колишній член НКРЕКП, нині член правління бізнес-ради «Ціна держави» Андрій Герус наголошує, що порівняння української та європейської вартості електроенергії не може бути доказом того, що тарифи в Україні є ринковими та справедливими. За його словами, лише конкурентний ринок та прозорість ціноутворення можуть гарантувати справедливі тарифи в Україні.

«Задумувалися п’ять етапів підвищення. Але взимку Дмитро Вовк стверджував, що ціна на електроенергію досі є необґрунтованою, і що її було би треба підвищити ще вдвічі. Однак нинішнього тарифу достатньо для розвитку, – стверджує Герус. – Але за умови корупційних схем грошей завжди бракуватиме».

За словами експерта, так званий «Третій енергопакет ЄС», на який, зокрема, посилаються прибічники зростання тарифів, передбачає створення конкуренції, тоді як природня монополія має залишитися тільки в електромережах. В українців, відповідно до європейських норм, має бути вибір між постачальниками та виробниками електроенергії.

Про те, що нинішні тарифи на електроенергію для громадян є завищеними, говорить і президент «Українського аналітичного центру» Олександр Охріменко. На його думку, це негативно впливає не лише на добробут українців, а й на стабільну роботу самих енергетиків.

Якщо буде вільний ринок – зменшаться як тарифи, так і «відкати». Однак наразі прагнення «відкатів» перемагає»

«В Україні немає адекватних цін на електроенергію для населення. З одного боку – тарифи високі. З іншого – 3 мільярди гривень українці завинили за електроенергію. Енергетикам не вистачає коштів для роботи. Протиріччя: тарифи великі, але немає коштів! Якщо брати країни ЄС – там по декілька постачальників. Конкуренція між ними дещо знижує тарифи. Однак монопольна ситуація в Україні вигідна для корупції та «відкатів». Якщо буде вільний ринок – зменшаться як тарифи, так і «відкати». Однак наразі прагнення «відкатів» перемагає», – констатує аналітик.

Як сприйняли чергове підвищення енергетики?

У компанії «ДТЕК Енерго» наголошують, що за їхніми підрахунками, навіть після зростання тарифів на електроенергію вони покривають економічно обґрунтовану ціну за електроенергію на 82%.



Тарифи для споживачів з тарифами, за якими продає електроенергію її виробник, не можна порівнювати між собою через низку причин, ідеться у відповіді компанії на запит Радіо Свобода.

«Тариф на електроенергію для населення є фіксованим по всій території України. Цей тариф не залежить від витрат на виробництво, передачу та постачання електричної енергії та не покриває реальну вартість електроенергії. Також тариф для домогосподарств залишається глибоко дотаційним: за даними за 2016 рік, загальний обсяг дотацій на користь населення склав 41 мільярд гривень. Промисловість продовжує нести додаткове фінансове навантаження, компенсуючи витрати на постачання електроенергії населенню», – мовиться у відповіді.

До того ж, стверджують у ДТЕК, компанія не має права здійснювати прямі поставки електроенергії для населення чи промисловості: всі операції відбуваються через єдиного покупця – державне підприємство «Енергоринок».

Якщо ж використовувати для генерації імпортне вугілля, то нині його ціна є близькою до 3 тисяч гривень за тонну, і зі зміною ціни змінюватиметься і собівартість електроенергії, наголошують енергетики.

Водночас Андрій Герус стверджує, що в цілому українська енергетика окуповується чинними тарифами. За його словами, близько 60% генерації забезпечують атомні електростанції, на яких собівартість одного кіловата – 60 копійок.

Зі свого боку, голова наглядової ради «Київенерго» Іван Плачков заявляє, що система утворення тарифів в Україні є непрозорою та нелогічною. І за умови підведення енергетичного балансу держави можна говорити про реальну вартість та співвідношення енергоносіїв, обсяги їхнього видобутку та імпорту, а відтак це може призвести до зниження ціни на газ та вугілля для електростанцій, і в підсумку – на певне зниження вартості електроенергії.

Чимало експертів вважають, що цього року тарифи на житлово-комунальні послуги можуть зростати і далі, через можливі коливання курсу гривні та ймовірне збільшення вартості імпортного газу, а також через заміну частини вугілля на газ внаслідок блокади окупованих районів Донбасу.

Віце-прем’єр Павло Розенко, зі свого боку, нещодавно запевняв, що для продовження підвищення тарифів на газ та на житлово-комунальні послуги в Україні у 2017 році немає економічних підстав.

Тим часом після кількох етапів подорожчання більшості житлово-комунальних тарифів тему їхнього зниження активно експлуатують депутати Верховної Ради від опозиційних фракцій (тоді як представники влади та частина експертів називають таке просування ідеї зниження тарифів популізмом).

Між тим, приведення роздрібних цін на газ, тепло та електроенергію до ринкового рівня декілька років було незмінною умовою для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.