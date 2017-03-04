Вчепилися у торгівлю з ОРДЛО, бо це схеми, відкати, хабарі – колишній полонений Куліш

Усі спроби Надії Савченко і Володимира Рубана нібито допомогти визволенню українських полонених на Донбасі приносять нульовий результат і є провокацією, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода Дмитро Куліш, екс-командир підрозділу батальйону «Донбас», який провів у полоні бойовиків 9 місяців. Він наголошує, що спроби домовитися з такими маріонетками Москви, як ватажки угруповань «ДНР» і «ЛНР», Олександр Захарченко та Ігор Плотницький, безглузді. Якщо вже їхати, то у Кремль і сказати Путіну: «Слава Україні!» – зауважив Куліш. Не маючи стосунку до блокади Донбасу, він вважає, що економічні стосунки з Росією, торгівля з ОРДЛО досі тривають, бо це «схеми, відкати, хабарі, це наживання на крові». А Росія і далі розставляє на окупованому Донбасі свої акценти. «Був там Ахметов – ми йому дамо. Тепер буде Курченко чи Янукович», – не виключив такого сценарію Москви Дмитро Куліш.

​Олександр Лащенко: За різними оцінками офіційно кажуть, понад 100 досі полонених перебуває на окупованій території. Причому різко загальмувався процес. За даними учасника української делегації на переговорах у Мінську, віце-спікера Верховної Ради Ірини Геращенко, 2015 року вдалося визволити близько 50 українських заручників, а торік – лише 20.

Пане Куліш, як Ви вважаєте, чому загальмувався так процес? Це рішення Москви, яка вимагає так діяти від маріонеток-сепаратистів, того ж Захарченка і Плотницького? Чи це, так би мовити, на місцевому сепаратистському рівні гальмується?

Йде тиск на державу через людей. «Вєлікій Путлєр» так і сказав: ми буде позаду стояти за мирними людьми. Вони ще цих людей використовують для дотискання своїх інтересів

– Це просто рішення Москви. Таким чином йде тиск на державу через людей. Нічого нового у цьому немає. «Вєлікій Путлєр» так і сказав: ми буде позаду стояти за мирними людьми. Вони не тільки стоять за мирними людьми, вони ще цих людей використовують для дотискання своїх інтересів. Але не можна щось одне міняти на державу. Здати державу тоді... А що, всі будемо полоненими?

– Надія Савченко і побувала на окупованих територіях, постійно стверджує, що, не порушуючи жодних українських законів, вона намагається визволити українських полонених. Ви ж були у полоні, у донецькому СІЗО сиділи. Якби раптом (не дай Боже!) Вам досі довелося там перебувати заручником, то Надія могла б Вас побачити цього разу під час відвідин. Так?

– Ну, могла б.

– Що Ви їй сказали б, до речі, будучи полоненим?

Вважаю провокацією зайти у тюрму, і сказати «Слава Україні!». Придуркам слава! Це до самої Наді

– Ну, мабуть, сказав би те ж саме, що сказали хлопці в колонії 97-ій. Що я їй міг би сказати? Я вважаю провокацією зайти у тюрму, і де немає живої душі, яка тебе підтримує, крім твоїх побратимах, які сидять по сусідніх камерах, сказати їм: «Слава Україні!». Я можу сказати: придуркам слава! Це мається на увазі до самої Наді. Якщо нічого більш розумнішого не придумала, то...

Якщо їхати, то їдь вже у Кремль, скажи Путіну: «Слава Україні!»

Яка користь з цього? Те, що родичі побачили на відео своїх рідних? Я розумію родичів. Я не розумію просто діянь, які робить Савченко. Ще один раз повторитися, що вони нічого не вирішують, то до них немає чого їздити. Якщо їхати, то їдь вже у Кремль, скажи Путіну: «Слава Україні!»

– Надія обґрунтовує те, що вона робить, бездіяльністю, з її погляду, влади. Що Ви сказали б? Влада достатньо робить?

Народний депутат каже, що їздила «козиними тропами», що «СБУ «кришує» контрабанду». Надайте докази! Знайшла плюс шість душ. Нічого вона там не знайшла

– Якщо влада робить недостатньо, то в народних депутатів є більше можливостей, ніж особисто у мене для того, щоб зробити щось далі. Їхати в «ЛНР», «ДНР», куди вона там, в те ОРДЛО їде «козиними тропами». Народний депутат каже, що вона їздила «козиними тропами», що «СБУ «кришує» контрабанду». Пані народний депутат, то надайте докази. То надайте докази! Це такі ж самі слова... Знайшла вона там плюс шість душ. Якщо ти про них не знала, то це не значить, що ти їх там знайшла. Є офіційна позиція. Нічого вона там не знайшла.

– Пан Рубан, до речі. Вони вже у зв’язці, як можна зрозуміти, з Савченко? Його діяльність (він давно опікується обміном полонених) як Ви оцінили б?

Рубан – один із інструментів СБУ. СБУ не веде переговори з терористами, використовує волонтерів чи людей, які мали там зв’язки

– Я у себе на сторінці у «Фейсбук» з приводу «козиних троп» своє бачення щодо Рубана у зв’язці з Надею фотографію виставив. Рубан – це один із інструментів СБУ, яка на той день працювала через Рубана таким чином. Ще раз повторю: ні Рубан, ні Савченко нікого у полон не взяли. Тому особисто свого полоненого вони не могли туди віддати. Тому Рубан, група «Патріот», ще працює СБУ, але СБУ не веде переговори з терористами, тому вона використовує волонтерів чи людей, які мали там зв’язки, і так далі. Добрі ці люди чи погані...

«Товаріщ» Рубан почав грати трошечки за своїми правилами, інші висловлювання почав вживати, що у нас «руки по лікоть у крові». Старший лейтенант загрався – обізвав себе генерал-полковником

Але свого часу там сталося так, що «товаріщ» Рубан почав грати трошечки за своїми правилами, трошечки інші висловлювання почав вживати, а саме, що у нас «руки по лікоть у крові», деяким нашим матерям він розказував про те, що їхні «діти – вбивці». Старший лейтенант трішечки загрався – обізвав себе генерал-полковником. І пішло-поїхало. Ну, мабуть, слава чи (як воно там?) здавила трішечки корона голову – звідси і всі наслідки. Заслуги Рубана? Я не так казав би. Це заслуги СБУ, яка впродовж війни дістала більше 1500 військовополонених. Хай служба коментує. Це суто моє бачення, від себе, так як я бачу, не чиїсь слова, не хтось мені якось. Це моє бачення, як я бачу.

– Так само і СБУ, зокрема пан Тандіт, будь-хто від СБУ має змогу взяти участь в ефірі Радіо Свобода, висловити свою точку зору і щодо пана Рубана, і щодо пані Савченко, а головне – щодо обміну полонених. І пан Рубан, і пані Савченко теж можуть взяти участь в ефірі Радіо Свобода.

Три роки скоро буде війни… Звісно, це тільки попередні підсумки.

– А Ви вважаєте, що ми воюємо?

– А Ви вважаєте, що ні?

Просто тварі! Бізнес на крові! В «Мінську» прописані підприємства, які повинні працювати на окупованій території, нібито не окуповані, а домовитися за полонених не виходить за три роки!

– Ні. Я вважаю, що стояти в окопах – це тримати оборону. І навіть у нас вчора деякі особи, які є радниками в Міністерстві окупованих територій, висувають таку думку: а як же ж так – на окупованій території неокуповані підприємства? І ці підприємства якось у «Мінську» прописані? Тварі! Просто тварі! Це бізнес на крові! То в «Мінську» прописані підприємства, які там повинні працювати на окупованій території, вони нібито не окуповані, а домовитися за полонених, то в Мінську не виходить за три роки!

Гібридна? Зброя воює, телевізор воює, фінанси воюють, все воює. Натуральна війна!

І ще будуть розказувати про якісь гібридні війни. Я плюю на цей вислів, що це гібридна війна. Чому це вона гібридна? Зброя воює, телевізор воює, фінанси воюють, все воює. Чому вона гібридна? Вона натуральна війна! Просто в деяких, не знаю, коли там вистачить духу, визнати це війною і воювати, а не стояти у тому окопі. Бо ми втратимо. Та не ви втратите, а такі, як я втратять! Своє життя клали. Для чого ми його там поклали?

Хто в нас окупант? У нас немає окупанта. У нас є «ефективний контроль». Це у зв’язку з тим, що ви не змогли домовитися про «зелений коридор». Гіркіна зі Слов’янська випустили! Я десь розумію, що вийшло 2-3 тисячі людей. Для 2-3 тисяч людей зробити «зелений коридор», як зробили нам? (російські окупати під час подій у районі Іловайська в серпні 2014 року – ред). Вибачте, це 2-3 тисячі людей – взяти їх спалити на дорозі, як спалили нас...

– Пан Гелетей тоді був міністром оборони. У Вас є якась оцінка тим діям, коли дійсно диверсанта випустили, і він спокійно опинився в Донецьку, як стверджують критики Гелетея?

– Випустити зі Слов’янська 2-3 тисячі бойовиків – «зелений коридор» їм надали. Вони ним вийшли. А тут домовлявся, домовлявся, тоді надомовлялися, тоді «іх там нєту», а тепер сьогодні Муженко каже, що він з ними домовлявся.

– Тобто Ви підтримуєте блокаду цих територій?

– Можливо, не саме в такій формі чи фазі. Але люди, які пройшли війну, бачать три роки те, що вони бачать, а деякі з нас ще до сих пір не є оформлені, деякі з нас не можемо нагородитися, тому що ми пишемо, пишемо, пишемо – 10 місяців ті нагороди катаються, то ви вже не служите, ми не можемо, ми не можемо те. У людей просто здають нерви. І вони, як тоді робили, своїми життями закрили основне вторгнення, не дочекалися «русского мира» по Дніпру, то на сьогоднішній день у них здають нерви, вони сідають на ті рейки, тому що вони бачать, що те вугілля катається.

Блокада показала, що немає ніякого «Роттердаму»

Що блокада показала, що там про неї не казали б? Немає ніякого «Роттердаму». Вся держава думала, що ми платимо такі тарифи, тому що «Роттердам». Виявляється, немає «Роттердаму»! Все, вони нас знову годують і гріють! Та я задовбався їх... Вже так нагріли і нагодували, що вже далі нікуди. Тому блокада дала свої результати. Показали, хто, де, що і як. Тепер вже у Ахметова забирають якісь там підприємства.

Це показало, що державу може шантажувати одна особа або декілька його «подєльніков». Маю на увазі Ахметова

Для мене це показало, що нашу державу, як виявилося, може шантажувати одна особа або декілька його «подєльніков», як я їх називаю. Я маю на увазі Ахметова. Тепло в них, світло в них, те в них. Грубо кажучи, 50% – це атомна енергетика, 50% – це нам дає Ахметов. Він нам не дає. Він на цьому заробляє! Хтось вивів же ж ті ТЕС зі стратегічних об’єктів. Тепер вони у нього. Вони ж стратегічні, якщо він шантажує цілу державу. Я буду купувати вугілля тільки на своїх шахтах. І шахти, виявилося... Тут раз – вугілля не купують. Сіли хлопці на тих рейках – не купують. То «тітушня» якась приїхала, то розганяють, то не розганяють. Вже якісь «каруселі». Ми вже навіть самі нічого не розуміємо...

Я не маю відношення до блокади. Тільки духовно підтримую своїх побратимів. Що я не примазався, щоб хтось сказав. Але тільки там хай хоч з носа у когось капне крапля крові! Хто там Семена любить, хто його не любить – розділяйте блокаду і Семенченка. Мені подобається чи не подобається, комусь не подобається з Семенченком – там рейок багато – сідайте на наступні. Сідайте не там, сідайте тут. Що тут «контрабасу» немає? Чи тут не продають контрафактний спирт і так далі?

Звідти зброя пре! Чому немає бази терористів?

Ми на сьогоднішній день не можемо заплатити комунальних. Ми не бачимо цих тарифів. Ми в принципі нічого не знаємо. Ніякого не помінялося. Обставляються парканами. Була річниця Майдану – обставилися коробками. Залазь, як у нору, через ці металошукачі. Чого там цього немає? Звідти зброя пре! Чому немає бази терористів? Чому ви їх не ловите? Чому за висловлювання у 2013-у, 2014-у році... Робилися ці «антимайдани». Де ті люди, які били у Києві тих протестувальників? Там ходили люди різного віку. Були побиті... Не були побиті, вони їх просто добивали. Де ті люди, хто бив? Де вони? Де, хто стріляли? Який суддя поніс покарання? Того ж самого Садовника випустили. Він був там чи не єдиний, який, доведено, що там стріляв.Тисяча пострілів була зроблена. Це я Вам кажу.

– Ви теж активний учасник Майдану...

Більше ста вбитих, 700 поранених. Зроблено тисячу пострілів! Де хвалена «Альфа», де хвалені УДОшники там?

– … будемо краще не казати. Більше ста вбитих, більше 700 поранених. Тобто було зроблено тисячу пострілів! Де хвалена «Альфа», де хвалені УДОшники там? Там ще дірки залишилися з Клубу кабмінівського, з Будинку з химерами, з Адміністрації президента стріляли, з НБУ. Хто там сидів? Мітингувальники там сиділи? Не можете знайти – застреліться, якщо ви – офіцери і шукаєте. Не можуть вони зброю знайти, того знайти... А ми можемо податки платити? А за три роки ви не можете знайти?!

– Три роки зараз перемоги Майдану. Виходить, що, як мінімум, Майдан не переміг?

– Всі люди очікували, що от сьогодні Майдан переміг, «беркутня» роз’їхалася, а завтра в нас вже стане хороше – будуть пенсію по 500 євро, а долар буде по 5. Це помилкове бачення. До цього треба йти. Думайте по-іншому.

Закуповуємо російську солярку і заправляємо нею наші танки. Не абсурд?! Вчепилися у Росію, у торгівлю з ОРДЛО, це схеми, відкати, хабарі, це наживання на крові

У нас на сьогоднішній день агресором є Росія. Я не є фінансист і не хотів би у це влазити. Але з ким зав’язано найбільше товарообороту, то, мабуть, що це Росія. На сьогоднішній день нам кажуть, ну хай навіть через Білорусь, але все рівно ми закуповуємо, грубо кажучи, російську солярку і заправляємо нею наші танки. Це не маячня, не абсурд?! Моя особиста думка. Чому вчепилися у ту Росію, у цю торгівлю з ОРДЛО? Тому що це схеми, відкати, хабарі, це наживання на крові. Тобто хтось гине у тому окопі, а вони собі ярди сунуть по кишенях – їм це все добре.

У мене нічого не додалося за час війни. Воно тільки зникає. Деякі там «Форбси», «шморбси», «Бентлі», «шментлі» купляють

У мене нічого не додалося за час війни, у мого батька нічого не добавилося. Воно тільки зникає. Деякі там «Форбси», «шморбси», «Бентлі», «шментлі» купляють. Вибачте, тільки вже взяли за сраку – його вже на візок, у швидку допомогу чи у «Феофанію», чи туди, сюди. Вже він різко захворів. То він ходив зі спортзалів не вилазив.

– Насірова маєте на увазі?

– Я не кажу, що він у чомусь винен чи не винен. Але чому у Німеччину ніхто у лікарню не їздить, їм туди повістки не носять, не вручають? Чому у Німеччині так? Та тому, що там все «чьотко» буде. У Китаї голови рубали. Чи де там? У Сінгапурі голови рубали.

Маразм безкарності. Виявляється, не окупація, а сиділи, три роки думали і придумали: «ефективний контроль»!

Тут у нас безкарність. Судді, прокурори їздять на «лексусах», «шмексусах». Питають: де ти взяв? Чи деякі народні депутати. А в мене батько водієм працював – він мені 700 тисяч доларів позичив! Маразм безкарності доходить до того, що вони там я вже не знаю... Немає покарання! Кажуть: от ми – європейці! Так що, як ми – європейці, то введемо європейські закони чи все-таки повернемося до якогось варіанту, що понавішуємо на всіх стовпах, будуть висіти. Хай відкупляться, а тоді вже... Я скажу: смерті немає, є «ефективний контроль». От хай вони від ефективного контролю, як будуть висіти, тоді відкупляться. Це вже взагалі ні на яку голову не налазить! У нас там, виявляється, не окупація, а сиділи, три роки думали і придумали: «ефективний контроль»!

– Тобто, Ви вважаєте, оголосити війну– війною (ніякого АТО), території – окупованими, так?

– Хто там що не казав би, як не називали цю війну гібридною чи... Я її називаю «комерсантівською війною». Тому що її давним-давно можна було закінчити.

– А як? У Путіна ж багато ресурсів?

«Бентлі» хватило купити комусь, а вежу не вистачило збудувати! Тільки за вугілля завелося – там шахта зірвалася

– Та так, як і всі війни закінчуються. Почати з телевізора, якого досі немає на окупованій території. Що 3 роки було недостатньо? Що не вистачило? Не вистачило вежу збудувати? «Бентлі» хватило купити комусь, а вежу не вистачило збудувати! Тільки за вугілля завелося – там шахта зірвалася. Я не бачив, щоб її там хтось зірвав. Але в будь-якому випадку є події, є логіка, є наслідки. Тільки туди-сюди...

СБУ показала переговори Захарченка. В Ахметова «віджимають» – Курченко забирає

От я не знаю, чому у нас долар росте? Все ж так, як і було. Олігархів стільки, як було, стільки і лишилося. Всі «заводи-пароплави» як були, так і залишилися. Ну, ніби у когось щось там «повіджимали». Ніби і в Ахметова почали «віджимати». І найголовніше – СБУ показала переговори Захарченка. Значить, в Ахметова «віджимають» – Курченко забирає.

– «Пришла бумага», як стверджує Захарченко. Напевно із Москви…

Росія і далі розставляє свої акценти. Був там Ахметов – ми йому дамо. Тепер буде Курченко чи Янукович

– Так. То мені це говорить про те, що Росія і далі розставляє свої акценти. Був там Ахметов – ми йому дамо. Тепер буде Курченко чи Янукович. Все рівно то звідти заправляють. Яка мені різниця, чи буде там заробляти Курченко чи що? Порахують якісь податки, те, се. Ну добре, давайте візьмемо. От сьогодні вони нам нічого. Вони нам нічого не дали! То давайте відвоюємо своє, якщо вони нам нічого не дають.

Світлодарська дуга. Хлопці психанули – 1100 метрів пробігли. Орки в паніці позбирали чемодани і давай тікати, «укри прут!»

Була Світлодарська дуга два місяці назад. Хлопці психанули – 1100 метрів пробігли. Ну і що? Орки в паніці позбирали чемодани і давай тікати, тому що «укри прут!». Може, за три роки якось менше зброю продавати по закордонах, а вкладайте у свою? Та як це так? А якщо ще й війну виграємо ненароком? Ви не думаєте, що блокада може біти тільки десь біля Бахмутки, ці редути «богдани», «соловейки» і так далі. Ви будете вилітати все рівно з Києва! З Києва, з «Жулян», з «Борисполя» будете вилітати! Ніхто нікуди не буде летіти! Будете там з парашутами...

– Пане Дмитре, але ж Ви знаєте прислів’я, яке діє вже століттями, що революцію роблять ідеалісти, порядні люди, а плодами користуються негідники – якщо буде черговий Майдан в Україні...

– Не завжди була спочатку війна, спочатку «зелені коридори», котли нароблені, а потім революції. Не завжди так було. Оці, що пройшли котли і так далі, не складуть ціну своїм загиблим побратимам, які поряд погоріли. І може в цей раз не спрацювати. Не буде потім кому скористатися. Десь, якось, я ж кажу, стовпів вистачить. Слава Богу, там освітили дорогу – там дуже і дуже яскраво, що на «Бориспіль», що на «Жуляни». Стовпів вистачить на всіх.

І та Нацгвардія, і та Нацполіція – там також люди, в яких є батьки, які сидять, там 30 років не пропрацював – значить, отримай 985 гривень пенсії на сьогоднішній день. А ці 985 гривень пенсії – не може нічого зробити. А ми субсидію дамо. Ну, дали субсидію. Так що? А син теж розумний чи донька. Прийде і скаже: ви знаєте, мамо, куди ваша субсидія пішла – Ахметову на рахунки! Тобто Ахметову знову на рахунки чи що?

Я не закликаю до бунтів. Я просто закликаю схаменутися! Коли ви вже нажретеся?! Не всі міряють грішми!

Я не закликаю до бунтів і так далі. Я просто закликаю схаменутися! Коли ви вже нажретеся?! Беріть свої ярди, засмагайте по Канарах, плавайте на двадцятиметрових-сорокаметрових яхтах, літайте на своїх літаках, але в людей завжди буває остання крапля. І деяких людям пофіг, чи в тюрмі сидіти, як кажуть, за політичне, чи своє життя покласти за державу. Не всі міряють грішми! Деякі міряють трішечки по-іншому. І не думайте, що там хтось злякається, якщо він вам кишки випустить. От спіймають якогось там Добкіна чи якогось Єфремова...

– Ну, Єфремова ніби вже впіймали.

– То не ті впіймали. А я маю на увазі, що ті впіймають, які судити не будуть. Так само, як ваші «тітушки» у Києві робили на «Антимайдані», добивали на смерть. Вас не будуть добивати. Кишки випустять та й все.

– Але за такого розвитку подій Україна точно розпадеться. Це ж махновщина.

– Це махновщина. Але до цієї махновщини нас ведуть. Якщо немає тих вождів, які можуть робити все правильно... На сьогоднішній день чому президент Ахметова не душив три роки назад? Що, Ахметов, як «смотрящій» за тим Донецьком не міг ту шваль, 20-30 тих орків недороблених бігало? А чому у Дніпропетровську цього не сталося?

– А в Донецьку що там Ахметов? Він з Тарутою гудів, але ж за цими сепаратистами росіяни...

– Чому у Дніпропетровську так не сталося, як сталося в Луганську і в Донецьку?

– На Харківщині не сталося, зрештою.

– Чому у Дніпропетровську ті «сєпари» лежать по посадках? Чому так? Чому один міг казати: дайте мені, за автомат стільки плачу, за диверсанта – стільки, а цей не зміг? Що, грошей не вистачило?

– Коломойського маєте на увазі?

– Я маю на увазі сам факт, як сталося. І до сьогоднішнього дня весь Дніпропетровськ, як український прапор. А от Донецьк чомусь так не зміг.

– Все ж таки якийсь оптимізм у Вас є?

350 років воюємо. Сьогодні найбільше підійшли до того, що Україна буде незалежна

– Звісно, є. 350 років воюємо. На сьогоднішній день у мене бачення, що найбільше ми підійшли до того, що Україна буде незалежна, і все-таки вистачить сили волі у деяких зробити те, що вони зробити повинні.

– Як Ви почуваєтеся після того, що Ви перенесли?

– Краще всіх!

– Я Вам бажаю здоров’я!

ПОВНІСТЮ ЦЯ РОЗМОВА З ДМИТРОМ КУЛІШЕМ –​ У ВІДЕОВАРІАНТІ ІНТЕРВ’​Ю

УСІ БЕЗ ВИНЯТКУ НАЗВАНІ У ЦІЙ ПРОГРАМІ ОСОБИ – НЕ ЛИШЕ ВОЛОДИМИР РУБАН І НАДІЯ САВЧЕНКО, А Й РІНАТ АХМЕТОВ, СЕРГІЙ ТАРУТА, ВІКТОР МУЖЕНКО, ПАНОВЕ ДОБКІН, ЄФРЕМОВ – ТЕЖ МАЮТЬ ЗМОГУ ВИСЛОВИТИСЯ В ЕФІРІ ТА (АБО) НА САЙТІ РАДІО СВОБОДА