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Третьего марта 2014 года в Донецке пророссийские силы захватили Донецкую областную государственную администрацию. Сессию облсовета срывает так называемый «народный губернатор» Павел Губарев. Вечером дончане создают встречу в соцсети, чтобы показать, что Донбасс против сепаратизма. Четвертого марта 2 тысячи горожан вышли на первый украинский патриотический митинг.

Три года назад, 4 марта 2014 года, около двух тысяч дончан собралось у Свято-Преображенского собора, чтобы сказать, что Украина – едина.

Акция была организованна в социальных сетях менее чем за сутки, чтобы показать, что Донбасс против сепаратизма.

Никто из организаторов флешмоба в тот момент не ожидал, что придёт такое количество людей. Рассчитывали на несколько сотен человек. Но вышло порядка двух тысяч.

Люди приходили с самодельными плакатами, украинскими флагами, венками и футболками футбольной сборной страны. В этот день чаще всего звучали лозунги «Нет войне», «Крым, мы с тобой!», «Украина едина» и «Донецк – это Украина».

Не остался без внимания и Президент России Владимир Путин. Дончане писали на плакатах, что жителям города его «защита» не нужна.

«Насильно мил не будешь» и «Брысь», такими словами дончане охарактеризовали свое отношение к заявлению Путина о том, что Россия защищает русскоязычное население Донбасса.

Митинг 4 марта прошёл мирно. Тогда пророссийские силы на активистов-патриотов Украины не нападали. После завершения акции дончане принимают решение выйти 5 марта на площадь Ленина и продолжить борьбу за украинский Донецк.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)