Донбас: говоримо Ленін, маємо на увазі – Курченко (огляд преси)

«Дзеркало тижня» констатує, що днями перші особи української влади втратили одного з основних годувальників. НАБУ затримало голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. Ця особа є клондайком специфічних токсичних знань про ключових можновладців постмайданного періоду, переконують журналісти. Насіров – правильно вибраний НАБУ кінчик клубка… Чи піде він на угоду зі слідством, чи слідство піде лісом – стане зрозуміло вже незабаром. Головне, щоб обвинувачуваний був живий і здоровий, наголошує тижневик у статті «Аналіз фіскала».

В цьому ж числі «Дзеркало тижня» зауважує, що блокада залізниць на Донбасі спочатку мала вигляд чисто іміджевого проекту акторів третього плану українського політсеріалу. Однак у них був шанс, і персонажі його використали. Відтак, після трьох років зволікань із вирішенням енергетичних проблем, Київ опинився біля розбитого корита. Поки не перевели на газове вугілля жоден блок ТЕС, доводиться брати донецький антрацит. Тижневик зазначає, що на Печерських пагорбах явно чекають, що все владнається й можна буде повернутися до схем 2014-2016 років. Однак сподіватися на це марно, переконує видання у статті – «Донбас: ми говоримо Ленін, маємо на увазі – Курченко».

Силовики, преса і кеш. Такий простий рецепт перемоги вибрав Петро Порошенко, почавши неофіційну кампанію з переобрання на другий термін, переконує в тижневику «Новое время» парламентарій Сергій Лещенко. Він стверджує, що зараз відбувається консолідація силовиків. У пулі президента – СБУ, роль якої суттєво зросла після початку АТО, Генпрокуратура, Держбюро розслідувань і Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Крім силовиків, прискореними темпами йде консолідація медіа і грошей. Однак потуги збити в один оберемок все, що рухається, призведуть до зворотного результату – перевірено Януковичем. На цьому дописувач тижневика наголошує в публікації «Вплив і поглинання».

Про те, що відбувається з активами українських олігархів, розповідає тижневик «Фокус». Видання пише, що великий бізнес фінансово-промислових груп олігархів похитнувся: Дмитро Фірташ і Рінат Ахметов не передбачали такий згубний для себе поворот подій і зіткнулися з «чорним лебедем». З «великої трійки» впевнено почуває себе лише Ігор Коломойський, який вміє змінювати правила гри і списувати на державу свої борги. «Фокус» проаналізував, які найбільше ризики чатують на олігархів. Заголовок матеріалу – «Троє в човні».

Державна власність, а точніше, за Конституцією, власність українського народу, використовується вкрай неефективно. Вона забезпечує удвічі меншу віддачу, ніж приватна власність. При цьому, як зазначає «Український тиждень», державний сектор є головним джерелом корупційного збагачення для можновладців. Докладніше про те, як це відбувається і хто має з цього найбільший зиск, тижневик розповідає в публікаціях – «Спокуси державної власності», «Корупційне пасовисько» та «Велика годівниця».