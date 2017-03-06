Мрії кремлівських «отаманів»: чи повертаються на Донбас «казаки»?

У луганські степи повертаються донські «казаки»? По містах і селах, підконтрольних угрупованню «ЛНР», пішли чутки, що «казачки» Миколи Козіцина, відомі публічними покараннями неугодних і «віджиманням» майна у 2014 році, вирішили забрати владу на сході у місцевих політиканів, бо «не їхня то земля, а Війська Донського». Чи близькі ідеї «казачества» шахтарям і металургам, і навіщо ці рольові ігри Кремлю?

«Будуть покарані за казачими традиціями!...». Це не «Тихий Дон» і не кадри з «Весілля в Малинівці». Три роки тому в міста і села сходу України несподівано повернулися і пани-отамани, і нагайки. 2014-й. Луганська область. Захоплений Антрацит. Донські «казаки» публічно принижують тих, хто завинив перед бойовиками. З сусідньої Ростовської області Росії несподівано для місцевих сепаратистів прийшли зовсім не «ввічливі люди». І встановили свої, особливі, порядки.

Вторгнення російських «казаків» організував колишній отаман Всевеликого війська Донського, а тепер лідер так званої «Казачої національної гвардії» Микола Козіцин.

«Ця територія здавна належить донським «казакам»! – виголошував він під час війни на Донбасі.

Отаман – така собі «темна конячка». У 90-ті роки Козіцин марив ідеями автономної «Казачої республіки», дружив з президентом Ічкерії Джохаром Дудаєвим і навіть підписав мирний договір про неучасть донських «казаків» у Чеченській війні. Після чого був зміщений Кремлем, заліг на дно, а через 20 років несподівано сплив на Донбасі.

З перехопленої СБУ розмови Миколи Козіцина і невідомого бойовика:

– Малайзійські авіалінії... І що він робив на території України?

– Ну значить завозили шпигунів. Не **й літати, ***, зараз війна йде!

Російські «казаки» під проводом Козіцина захоплювали місто за містом в Луганській області, починаючи з травня 2014-го. Своєю новою «казачою столицею» Козіцин зробив шахтарський Антрацит. Потихеньку «казаки» взяли під контроль стратегічно важливу лінію Свердловськ – Красний Луч – Дебальцеве, наживаючись на трафіку зброї і гуманітарки з території Росії на Донецьк через КПП «Должанський».

Лише за півроку «казаки» взяли під контроль майже 80% непідконтрольної частині Луганської області. Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий тоді контролював тільки Луганськ і Краснодон. В інших великих містах господарювали самозвані отамани, намісники Козіцина. Найбільш відомі – Олександр Гайдей на прізвисько «Рим» в Свердловську, Павло Дрьомов у Стаханові та отаман Косогор в Красному Лучі.

Поет, банщик, генерал-майор

Місто Красний Луч, він же Хрустальний, ще довго буде пам'ятати отамана Косогора. Колишній банщик Сергій Косогоров оголосив себе генерал-майором, посадив до підвалу місцевих чиновників і заборонив городянам святкувати Новий рік. Зате регулярно читав по місцевому телебаченню свої вірші:

И другие люди не в счет

И они нам уже не верят

Обнажились здесь злость

И боль

Месть, геройство, предательство, тупость..

И течет здесь не вражья кровь

Кулаки распускает глупость...

​

А ось колега поета Косогора, отаман зі Стаханова Дрьомов, запам'ятався як полеміст. Своїм відкритим «листом луганському султану» він налякав ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького.

«Хотілося б запитати у самої Росії, до яких пір якісь плотницькі, ж*** незрозумілі, будуть нас обкрадати?!» – виголошував тоді Дрьомов перед «казаками».

І Косогор, і Дрьомов – місцеві бойовики, які долучилися до Козіцина. Але що цікаво – слідом за бойовиками шапки-кубанки наділи міліціонери і навіть чиновниці. Жителі шахтарських міст Донбасу в ті страшні дні почали мімікрувати під загарбників, упевнений російський політолог Олександр Морозов.

«Якби в 2014 році одразу б Кремль оголосив, що він приєднує Донбас, то всі замість того, щоб зображати «казачество», стали б просто зображати вірність Путіну, повісили б його портрети і стали б просто путінськими чиновниками!» – каже Морозов.

«Ми думали, тут все згорить, весь хутір!»

Доля угруповання «ЛНР» повисла на волосині: окупована частина Луганської області на очах перетворювалася в «Казацьку республіку» імені Козіцина. І Плотницкий, заручившись підтримкою спецслужб, оголосив полювання на донських «казаків». Дрьомова підірвали, Козіцин втік до себе в Росію, а Косогор надовго сів у луганську в'язницю. На його рідній вулиці в Красному Лучі досі поминають самозваного генерал-майора, як то кажуть, незлим тихим словом.

– Ну він же мене і підпалив!

– Він – це хто?

– Казак цей ***дський!

– А як його звали?

– Сергій…

Сусідка Косогора Ніна Матвеєва показує нам сліди кипучої козацької діяльності: тепер згорілий будинок не відбудувати і за три роки.

«Ось тут будинок стояв ще один, а вони туди понаперли цього... гранат і патронів. І підпалив, і горіло тут, ми думали, тут все згорить. Повністю, що весь хутір згорить», – розповідає вона.

Але не всі місцеві лають свого одіозного земляка.

– Навпаки, допомагав усім – і тут стільки роздавав, картоплю, сало всім! Нікого не ображав! – говорить місцевий житель Олександр.

– Саш, що ти мелеш... – втручається його сусідка.

Багато жителів Красного Луча за донськими «казаками» – сумують!

«Вони швидко навели порядок. Ось вивели – то ВОР, з написом... То нагайок надавали! – говорить житель Красного Луча Олексій. – І ввечері було – жодного п'яного не зустрінеш. Ну звичайно, люди в комендантську годину намагалися ховатися. А зараз ходять вже ввечері п'яні. А козаки б одразу – на окопи!»

Сподівання місцевих жителів, які скучили за жорсткою рукою, можуть справдатися: несподівано отаман Козіцин оголосив мобілізацію «казаків». Зібрав з'їзд російських «отаманів» і оголосив: навесні 2017 року «казачі» загони повертаються на окупований Донбас.

«Перша, друга, третя, четверта дивізія формуються. Були кубанці, були терці – бачили, так? – заявив Козіцин. – Земля Донецької та Луганської областей і Харків – це «Донська республіка». Як би хто що не думав, нічого у них не вийде».

Погрози явно адресовані не тільки Україні, але і ватажкам угруповань – Плотницькому і Захарченку. Невже мрії Козіцина про «Казачу республіку» на землях окупованого Донбасу можуть стати реальністю?

«Росія хоче компенсувати некомплект особового складу» – експерт

«Як тільки «казаки», сьогоднішні «казаки», спробують зробити щось на зразок державності, одразу буде ясно, що це все одно, що якби пірати Карибського моря зараз зажадали повернути собі Ямайку і створити на ній територію якоїсь піратського держави. Я не думаю, що там можливо успішне, а головне, комусь вигідне і корисне, створення «Казачої республіки», – коментує російський політолог Олександр Морозов.

Навіщо ж кремлівські куратори Козіцина знову вводять в донбаський пасьянс цього старого казачого джокера? В українських експертів – свої побоювання.

«Росія хоче все-таки якось компенсувати некомплект особового складу і зробити це за рахунок ось цих так званих «казаків», – вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. – На «казаків» покладатимуться завдання швидше як на війська другого ешелону, щоб зобразити якусь стійкість оборони. Навряд чи варто очікувати від них якихось подвигів на передовій».

Тим часом, збройні люди в кубанках і з російським акцентом активно готуються до бойових дій.

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