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06 Березень 2017, Київ 14:34
Політика

Мрії кремлівських «отаманів»: чи повертаються на Донбас «казаки»?

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У луганські степи повертаються донські «казаки»? По містах і селах, підконтрольних угрупованню «ЛНР», пішли чутки, що «казачки» Миколи Козіцина, відомі публічними покараннями неугодних і «віджиманням» майна у 2014 році, вирішили забрати владу на сході у місцевих політиканів, бо «не їхня то земля, а Війська Донського». Чи близькі ідеї «казачества» шахтарям і металургам, і навіщо ці рольові ігри Кремлю?

«Будуть покарані за казачими традиціями!...». Це не «Тихий Дон» і не кадри з «Весілля в Малинівці». Три роки тому в міста і села сходу України несподівано повернулися і пани-отамани, і нагайки. 2014-й. Луганська область. Захоплений Антрацит. Донські «казаки» публічно принижують тих, хто завинив перед бойовиками. З сусідньої Ростовської області Росії несподівано для місцевих сепаратистів прийшли зовсім не «ввічливі люди». І встановили свої, особливі, порядки.

Вторгнення російських «казаків» організував колишній отаман Всевеликого війська Донського, а тепер лідер так званої «Казачої національної гвардії» Микола Козіцин.

«Ця територія здавна належить донським «казакам»! – виголошував він під час війни на Донбасі.

Микола Козіцин

Микола Козіцин

Отаман – така собі «темна конячка». У 90-ті роки Козіцин марив ідеями автономної «Казачої республіки», дружив з президентом Ічкерії Джохаром Дудаєвим і навіть підписав мирний договір про неучасть донських «казаків» у Чеченській війні. Після чого був зміщений Кремлем, заліг на дно, а через 20 років несподівано сплив на Донбасі.

З перехопленої СБУ розмови Миколи Козіцина і невідомого бойовика:

– Малайзійські авіалінії... І що він робив на території України?

– Ну значить завозили шпигунів. Не **й літати, ***, зараз війна йде!

Російські «казаки» під проводом Козіцина захоплювали місто за містом в Луганській області, починаючи з травня 2014-го. Своєю новою «казачою столицею» Козіцин зробив шахтарський Антрацит. Потихеньку «казаки» взяли під контроль стратегічно важливу лінію Свердловськ – Красний Луч – Дебальцеве, наживаючись на трафіку зброї і гуманітарки з території Росії на Донецьк через КПП «Должанський».

Лише за півроку «казаки» взяли під контроль майже 80% непідконтрольної частині Луганської області. Ватажок угруповання «ЛНР» Ігор Плотницкий тоді контролював тільки Луганськ і Краснодон. В інших великих містах господарювали самозвані отамани, намісники Козіцина. Найбільш відомі – Олександр Гайдей на прізвисько «Рим» в Свердловську, Павло Дрьомов у Стаханові та отаман Косогор в Красному Лучі.

За півроку 2014-го «казаки» взяли під контроль 80% непідконтрольної частині Луганської області

За півроку 2014-го «казаки» взяли під контроль 80% непідконтрольної частині Луганської області

Поет, банщик, генерал-майор

Місто Красний Луч, він же Хрустальний, ще довго буде пам'ятати отамана Косогора. Колишній банщик Сергій Косогоров оголосив себе генерал-майором, посадив до підвалу місцевих чиновників і заборонив городянам святкувати Новий рік. Зате регулярно читав по місцевому телебаченню свої вірші:

И другие люди не в счет

И они нам уже не верят

Обнажились здесь злость

И боль

Месть, геройство, предательство, тупость..

И течет здесь не вражья кровь

Кулаки распускает глупость...

Сергій Косогоров

Сергій Косогоров

А ось колега поета Косогора, отаман зі Стаханова Дрьомов, запам'ятався як полеміст. Своїм відкритим «листом луганському султану» він налякав ватажка угруповання «ЛНР» Ігоря Плотницького.

«Хотілося б запитати у самої Росії, до яких пір якісь плотницькі, ж*** незрозумілі, будуть нас обкрадати?!» – виголошував тоді Дрьомов перед «казаками».

Павло Дрьомов

Павло Дрьомов

І Косогор, і Дрьомов – місцеві бойовики, які долучилися до Козіцина. Але що цікаво – слідом за бойовиками шапки-кубанки наділи міліціонери і навіть чиновниці. Жителі шахтарських міст Донбасу в ті страшні дні почали мімікрувати під загарбників, упевнений російський політолог Олександр Морозов.

«Якби в 2014 році одразу б Кремль оголосив, що він приєднує Донбас, то всі замість того, щоб зображати «казачество», стали б просто зображати вірність Путіну, повісили б його портрети і стали б просто путінськими чиновниками!» – каже Морозов.

«Ми думали, тут все згорить, весь хутір!»

Доля угруповання «ЛНР» повисла на волосині: окупована частина Луганської області на очах перетворювалася в «Казацьку республіку» імені Козіцина. І Плотницкий, заручившись підтримкою спецслужб, оголосив полювання на донських «казаків». Дрьомова підірвали, Козіцин втік до себе в Росію, а Косогор надовго сів у луганську в'язницю. На його рідній вулиці в Красному Лучі досі поминають самозваного генерал-майора, як то кажуть, незлим тихим словом.

Красний Луч

Красний Луч

– Ну він же мене і підпалив!

– Він – це хто?

– Казак цей ***дський!

– А як його звали?

– Сергій…

Сусідка Косогора Ніна Матвеєва показує нам сліди кипучої козацької діяльності: тепер згорілий будинок не відбудувати і за три роки.

«Ось тут будинок стояв ще один, а вони туди понаперли цього... гранат і патронів. І підпалив, і горіло тут, ми думали, тут все згорить. Повністю, що весь хутір згорить», – розповідає вона.

Але не всі місцеві лають свого одіозного земляка.

– Навпаки, допомагав усім – і тут стільки роздавав, картоплю, сало всім! Нікого не ображав! – говорить місцевий житель Олександр.

– Саш, що ти мелеш... – втручається його сусідка.

Багато жителів Красного Луча за донськими «казаками» – сумують!

«Вони швидко навели порядок. Ось вивели – то ВОР, з написом... То нагайок надавали! – говорить житель Красного Луча Олексій. – І ввечері було – жодного п'яного не зустрінеш. Ну звичайно, люди в комендантську годину намагалися ховатися. А зараз ходять вже ввечері п'яні. А козаки б одразу – на окопи!»

Вулиці Красного Луча

Вулиці Красного Луча

Сподівання місцевих жителів, які скучили за жорсткою рукою, можуть справдатися: несподівано отаман Козіцин оголосив мобілізацію «казаків». Зібрав з'їзд російських «отаманів» і оголосив: навесні 2017 року «казачі» загони повертаються на окупований Донбас.

«Перша, друга, третя, четверта дивізія формуються. Були кубанці, були терці – бачили, так? – заявив Козіцин. – Земля Донецької та Луганської областей і Харків – це «Донська республіка». Як би хто що не думав, нічого у них не вийде».

Погрози явно адресовані не тільки Україні, але і ватажкам угруповань – Плотницькому і Захарченку. Невже мрії Козіцина про «Казачу республіку» на землях окупованого Донбасу можуть стати реальністю?

«Росія хоче компенсувати некомплект особового складу» – експерт

«Як тільки «казаки», сьогоднішні «казаки», спробують зробити щось на зразок державності, одразу буде ясно, що це все одно, що якби пірати Карибського моря зараз зажадали повернути собі Ямайку і створити на ній територію якоїсь піратського держави. Я не думаю, що там можливо успішне, а головне, комусь вигідне і корисне, створення «Казачої республіки», – коментує російський політолог Олександр Морозов.

Навіщо ж кремлівські куратори Козіцина знову вводять в донбаський пасьянс цього старого казачого джокера? В українських експертів – свої побоювання.

«Росія хоче все-таки якось компенсувати некомплект особового складу і зробити це за рахунок ось цих так званих «казаків», – вважає координатор групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. – На «казаків» покладатимуться завдання швидше як на війська другого ешелону, щоб зобразити якусь стійкість оборони. Навряд чи варто очікувати від них якихось подвигів на передовій».

Дмитро Тимчук

Дмитро Тимчук

Тим часом, збройні люди в кубанках і з російським акцентом активно готуються до бойових дій.

ПОВНИЙ ВИПУСК ТЕЛЕПЕРЕДАЧІ «ДОНБАС.РЕАЛІЇ»:​

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