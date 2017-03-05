«Після півночі Насіров може встати і піти» – прокурор

Розгляд справи усуненого урядовим рішенням з посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова перенесли на понеділок, 6 березня. Про це повідомила речниця суду Яна Квітченко. Так сталось через те, що не вдалося знайти чергового слідчого суддю, який розглянув би відвід судді Олександра Бобровника. Прокурори та очільники нових антикорупційних відомств обурені, адже вже опівночі Насіров буде поза контролем – спливає 72-годинний період із моменту оголошення підозри. Адвокати підозрюваного запевняють: Насіров нікуди не тікатиме, адже потребує стаціонарного лікування. Активісти ж заявили про пікетування суду із вимогою «виконати свою роботу та ухвалити законне рішення».

Суд щодо обрання запобіжного заходу для Романа Насірова відновив роботу вранці у неділю. Підозрюваного оперативно доправили з лікарні «Феофанія».

Адвокат усуненого від обов’язків голови ДФС Ігор Черезов заявив, що обурений «безпрецедентним тиском» із боку детективів НАБУ на медичний персонал лікарні швидкої допомоги під час транспортування Насірова з Солом’янського суду у суботу. За його словами, Насірова возили Києвом до третьої годин ночі, аж поки не погодились доправити до «Феофанії», звідки він досі не виписався.

​Інший адвокат Насірова Олександр Лисак (а захисників у нього близько десяти) зазначив, що суду не надали жодних медичних документів, які свідчили б про те, що Насіров може брати участь в судовому засіданні.

​Хворий чи не хворий?

Обвинувачення ж заявило, що має медичну довідку про стан Насірова, і цей стан дає можливість йому брати участь у судовому засіданні. За словами прокурорів, початковий діагноз – інфаркт – не підтвердився. Мова йде про те, що Інститут кардіології імені Стражеска діагностував у Насірова гіпертонічну хворобу другої стадії високого ризику.

«При стабілізації артеріального тиску пацієнт може продовжувати подальше лікування в амбулаторних умовах. На час обстеження невідкладної допомоги не потребує», – йдеться у документі, зображення якого оприлюднило видання «Українська правда».

Проте адвокати Романа Насірова назвали цей висновок «незрозумілим документом» та не коментували його правдивість. Сам же підозрюваний закликав суд продовжити роботу після того, як він почне себе краще почувати.

«Я прошу надати мені можливість закінчити лікування, стабілізувати мій стан, щоб я міг брати участь в засіданнях», – заявив, лежачи на ношах у залі суду, Роман Насіров.

Відвід судді Бобровника

Проте суд відхилив це клопотання і на певний час ще продовжив роботу. Аж поки адвокати не домоглися відведення судді Олександра Бобровника за звинуваченням в упередженому ставленні. Суд оголосив перерву на невизначений час – слід було знайти чергового слідчого суддю, який би розглянув питання про відвід колеги.

Сторона звинувачення наполягала на тому, щоб суддю знайшли та засідання поновилось, адже наразі Насіров є затриманим на 72-годинний термін, що спливає пізно ввечері в неділю.

Та зрештою суддя Бобровник сказав, що у неділю засідання вже не відновиться.

«Я оголосив перерву в судовому засіданні для передачі відводу на авторозподіл, на комп’ютерну систему, яка визначить слідчого суддю, який буде розглядати відвід на мене. Це буде відбуватися завтра», – пояснив суддя у коментарі «Громадському».

Суд не знайшов чергового суддю

Через кілька годин очікування, що суду все ж вдасться поновити роботу, прес-секретар Святошинського суду Яна Квітченко оголосила, що засідання переноситься на понеділок.

За її словами, в рамках запровадженого в Україні самоврядування судів, ще три роки тому було вирішено, що черговий суддя чергує на вихідні тільки в суботу. А тому у неділю просто нікому розглянути питання про відвід судді Олександра Бобровника.

«Ми не маємо права сьогодні розглядати заяву», – сказала Квітченко.

Як повідомила речниця суду, заяву адвокатів про відвід у понеділок передадуть до канцелярії суду, і автоматизована система документообігу призначить іншого суддю, який розгляне цю справу. Відтак, сказала вона, розгляд і заяви про відвід судді, і питання про запобіжний захід для Насірова буде розглядатися тільки в понеділок.

«Якщо не встигнути сьогодні обрати запобіжний захід, пан Насіров може встати і просто вийди з зали. Ми не маємо права будь-якого процесуального примусу після того, як сплине граничний строк затримання – 72 години», – заявив прокурор четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов.

Майже опівночі спливає термін із моменту оголошення підозри Роману Насірову. Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) просить для нього у суду заставу в розмірі двох мільярдів гривень, що може стати рекордом для українського судочинства.

«Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить для голови ДФС запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 2 мільярдів гривень», – написав у Facebook депутат Мустафа Найєм.

Якщо час, необхідний для обрання запобіжного заходу, завершиться, співробітники НАБУ можуть повідомити Насірову нову підозру, щоб отримати додаткові 72 години. Ймовірно, вона стосуватиметься «лондонських квартир», сказав в ефірі Еспресо.TV журналіст Сергій Щербина. У НАБУ це припущення поки не коментували.

Слухання справи Романа Насірова продовжиться у понеділок у стінах Солом’янського суду, час наразі невідомий.

Пікет і кримінальне розслідування

Групою депутатів Верховної Ради буде ініційовано кримінальне розслідування відносно глави Солом’янського райсуду Києва Людмили Шереметьєвої за зрив роботи суду, написав у Facebook депутат Сергій Лещенко.

Активісти запланували пікетувати стіни Шевченківського суду, починаючи з 19:00 неділі, із закликом до служителів Феміди «робити свою роботу». «Автомайдан» уже заблокував виїзд із суду, де перебуває Насіров. Вони вимагають недопущення вивезення Насірова із суду до лікарні «Феофанія».

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(Справа Насірова. Акція протесту під судом – стрім Радіо Свобода )

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