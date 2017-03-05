Контрабанда в зоні АТО: сірі схеми на КПВВ «Майорськ» (розслідування)

Блокада стоїть – контрабанда їде. Журналісти «Донбас.Реалії» знайшли нові стежки, якими ділки перевозять товари на непідконтрольну Україні територію. Виявляється, логістичні центри, міні-ринки, побудовані Україною спеціально, аби полегшити людям з того боку купівлю українських товарів, перетворилися на справжні перевалочні хаби. Як каравани вантажівок потрапляють в так звані «ЛДНР», в ексклюзивному розслідуванні «Донбас.Реалії».

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– А ви не підкажете, цей ринок працює?

– Там тільки оптом.

– Оптом тільки?

– Ну так. Може, десь є і вроздріб. Але переважно ящиками беруть.

– І що, люди приїжджають і товар одразу машинами купують?

– Ну вони беруть «газельку», садять сімох осіб, щоб на кожного по 50 кг було. Спеціально людям платять, які б так каталися.



Цю розмову ми записали в черзі на контрольно-пропускному пункті «Майорськ». Прямо на КПВВ – новий гуманітарно-логістичний центр. Ринок відкрили з подачі місцевої влади – спеціально для жителів окупованих територій, щоб вони могли купувати тут продукти українських виробників. Але не для перепродажу. Тобто – ніякої оптової торгівлі.





Проте місцеві підприємці стверджують – ринок використовують для інших цілей. Зустрічаємося з одним із бізнесменів, який побажав залишитися анонімним. Йому там місця не знайшлося. Він пояснює чому: логістичний центр – лише ширма, тому й торгувати там дозволено тільки своїм, перевіреним людям.



«Це чисто перевалочна база. Будь-який об'єм товару замовляєте – і вам його привозять. І в цей день ви його транспортуєте в «ДНР»», – розповів підприємець.



Він коротко описує нелегальну схему: замовити потрібний товар можна телефоном, забрати і розрахуватися – одразу на ринку.

Ви, наприклад, людина з Горлівки. Вам потрібен товар. Ви телефонуєте у Краматорські, Слов'янські бази і замовляєте те, що вам треба

«Ви, наприклад, людина з Горлівки. Вам потрібен товар. Ви телефонуєте у Краматорські, Слов'янські бази і замовляєте те, що вам треба. Наприклад, ковбасу, рибу, м'ясо, сири, масло. Вам складають замовлення і кажуть – у кого забрати його на ринку. Ваші перевізники приїжджають і розраховуються гривнею одразу на ринку. І повертаються назад. Все», – пояснює схему бізнесмен.

Ось як це виглядає на практиці: вантажівки з продуктами, які попередньо замовляють на підконтрольній Україні території, їдуть через КПВВ. Під приводом торгівлі в логістичному центрі. Туди ж, але вже з протилежного боку, найчастіше на мікроавтобусах, під виглядом покупців приїжджають так звані кур'єри. Кожен з них, щоб формально не порушувати порядок перетину КПВВ, отримує 75 кілограмів продуктів – це ліміт. Після цього машина з кур'єрами направляється в сіру зону, де їх вже чекає вантажівка.







​– За кожну ходку платять 150 рублів.



– Тобто це просто наймані працівники?



– Так, наймані працівники, які ходять туди-сюди. Якщо раніше фіскальна служба це інспектувала, то зараз це не контролюється, – розповів бізнесмен.

Схема працює – експеримент «Донбас.Реалії»

Аби перевірити цю інформацію, вирушаємо в «Майорськ». Восьма ранку. Початок роботи КПВВ. За лічені хвилини до відкриття до пункту пропуску починають заїжджати вантажівки. Машини не стають в загальну чергу, а одразу направляються на територію логістичного центру.



Вечір. КПВВ закривається о 17:00. Усього за кілька хвилин уже знайомі вантажівки залишають територію Майорська. Прямуємо за ними. У Бахмуті транспорт один за одним в'їжджає на оптові бази. Наступного дня процедура повторюється з точністю до хвилини.

Схема перевезення вантажів на підконтрольну бойовикам територію настільки налагоджена, що підприємцям по той бік лінії розмежування навіть не доводиться особливо напружуватися. Досить мати гроші і потрібні контакти.

Нам вдалося дістати номер одного з перевізників. Ми спробували йому зателефонувати і домовитися про постачання сиру в Горлівку. Аби не викликати зайвих питань замовили невелику партію – дві тони.

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– А ти брав у нас на Майорську?

– Ні, ще не брав. Раніше у Мар’їні працювали. Просто порекомендували зараз через Майорськ.

– А де забирати?

– У Горлівці, думаю, міг би забрати.

– Я зрозумів. А ти розмитнюєш чи ні?

– Ну я так зрозумів, що ви можете мені з цим допомогти, тому що у мене зараз зав’язків там немає.

Перевізник назвав ціну за свої послуги:

– Ну тоді в Горлівці ціна – двадцять (гривень – ред.).

– Двадцять – це за кілограм, так?

– Так.

– А якщо дві тони сиру, то скільки це часу займе?

– Не знаю. Це треба буде ще потім обговорити.

– Ну це через Майорськ, наскільки я зрозумів?

– Так, – відповів перевізник.



Тепер вирушаємо безпосередньо в логістичний центр. Ось він – обгороджений бетонним парканом. На в'їзді – та сама черга з мікроавтобусів, про яку нас попереджав інформатор. Наше питання – з якою метою вони туди приїхали, буквально спонукає до втечі і пасажирів, і водіїв.

Попри те, що на в'їзді – автомобільна черга, всередині – не особливо людно. Працює лише один прилавок. Не базарний день, пояснює директор центру Артем Скрипченко. Запитуємо, чи відомо йому про нелегальну схему провезення продуктів за лінію розмежування? Директор все заперечує. І взагалі, пояснює, вони тут не заради грошей.

«Це звичайно ж бізнес. Але я ще раз кажу, слово бізнес і нажива, особисто для нас, це на останньому місці стоїть», – запевняє Артем Скрипченко, керівник ТОВ «Центр логістик груп».



Бійці спецпідрозділу «Фантом», який бореться з контрабандою на лінії розмежування, стоять прямо на виїзді з ринку. Запевняють: все під контролем. Навіть ваги поставили, щоб ніхто зайвих кілограмів не провіз.



– Таких великих партій тут немає?

– Тони ніхто нікому не відпускає, – відвідає боєць з позивним «Марк», співробітник спецпідрозділу «Фантом».

А ось у представників громадської організації «Фундація.101», яка стежить за дотриманням прав людини на КПВВ, враження від роботи логістичного центру не таке однозначне. Керівник організації Андрій Богданович підозрює центр в махінаціях. З цього приводу він вже звернувся до СБУ і фіскальної службу. Поки чекає відповіді.



«Машини під’їжджають, завантажують туди якісь товари прямо ящиками. Їдуть на неконтрольовану територію, наступна машина під'їжджає, завантажує, від'їжджає. Тобто, так, щоб було видно, що там здійснюється якась купівля чогось, наші спостерігачі такого не фіксували, а саме якась така підвищена активність», – зазначає керівник організації «Фундація.101» Андрій Богданович.

Хто за цим стоїть?



Тож, хто ж може стояти за сірими схемами на КПВВ «Майорськ»? За розпорядженням керівника обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області, організувати ринок зобов'язали Артемівську райдержадміністрацію. Там же, у свою чергу, через місцеве комунальне підприємство, передали землю в оренду приватному ТОВ «Центр логістик груп». Воно з'явилося на початку листопада. А вже в кінці грудня його директор очолив цей логістичний центр.





– То це просто збіг, що ви створили організацію і вона через місяць почала керувати логістичним центром?

– А ви вважаєте, що це збіг? Ну збіг, напевно.

– Це я у вас запитую.

– Звичайно. Я думаю, що так. Просто збіг, – каже Артем Скрипченко.

Але це не єдиний дивний збіг у цій історії. Бахмутський підприємець Артем Скрипченко – він же екс-прокурор Артемівської міжрайонної прокуратури, чомусь зареєстрував своє підприємство в невеликому селищі Новолуганське, яке ще донедавна перебувало у так званій «сірій зоні». На всю країну населений пункт став відомим минулого року, як найбільший канал контрабанди на Донбасі. Для безперешкодного проїзду через лінію розмежування якраз і використовувалися підприємства, зареєстровані в Новолуганському.

Щоб провозити сюди товар, потрібен дозвіл підприємця, що у цьому селищі розміщені його магазини

«Для того, щоб провозити сюди товар, потрібен дозвіл підприємця, що у цьому селищі розміщені його магазини. І звичайно в магазин повинен привозитись товар. Тому тут було створено багато фіктивних підприємств, магазинів, на паперах», – розповів боєць батальйону «Донбас-Україна» з позивним «Батя».





Але вже через п'ять днів після того, як військові батальйону «Донбас-Україна» взяли селище під контроль і перекрили контрабандний потік, підприємство «Центр логістик груп» починає займатися новим для себе видом діяльності – логістичним центром. Так вирішили в Артемівської райдержадміністрації. Її глава Володимир Бохонов до призначення на посаду, як і Скрипченко, боровся зі злочинністю, але не в прокуратурі, а в Луганській поліції.

Ми що зараз повинні зробити? Дати можливість усім себе реалізувати

«Розумієте, ми що зараз повинні зробити? Дати можливість усім себе реалізувати. Якщо людина проявляє ініціативу, так, розумієте? То, будь ласка, з чогось взагалі треба починати працювати», – каже Володимир Бохонов, голова Артемівської районної державної адміністрації.



Втім у юристів виникають питання щодо законності такого рішення.

Це повинен бути відкритий публічний конкурс. А не так, що хтось прийшов, запропонував і ми його призначили

«Це повинен бути відкритий публічний конкурс. А не так, що хтось прийшов, запропонував і ми його призначили. В будь-якому випадку вони отримали в користування якусь земельну ділянку, певні споруди там є. І це вже отримання певного блага цією юридичною особою», – каже Вадим Валько, юрист громадської організації «Донбас-SOS».



Експерти, які стежать за роботою контрольно-пропускних пунктів, відзначають – логістичні центри не затребувані, люди за покупками туди не їдуть. А ось на ринку в Майорську все якраз навпаки – всерйоз замислюються про розширення. У місцевих підприємців такому парадоксу своє пояснення:

Що не влізло в машину – це і є обмеження

– Є якісь обмеження в обсягах? ​

​– Немає. Що не влізло в машину – це і є обмеження. Можна хоч кожен день купувати по машині. І збільшувати попит. Донецька, Луганська область повністю там затарюються, – відповів бізнесмен.

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