LIVE | Справа Насірова

Роман Насіров планує взяти участь у судовому засіданні вранці 6 березня в Апеляційному суді Києва (зала №201), заявив адвокат усуненого з посади голови Державної фіскальної служби Олександр Лисак.

Представники НАБУ і САП після півночі покинули будівлю Солом’янського суду Києва. Роман Насіров продовжує там залишатися. Натомість активісти заявили, що залишатимуться під будівлею щонайменше до 9:30 понеділка.

Близько півночі 5 березня сплив термін тимчасового тримання під вартою Романа Насірова. Солом’янський райсуд Києва не обрав йому запобіжний захід.

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