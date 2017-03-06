В Обами спростовують звинувачення Трампа у прослуховуванні його телефонів

Чинний президент США порівнює справу із вотерґейтським сканадалом і закликає Конгрес провести розслідування. Дональд Трамп не надав жодних доказів на підтвердження своїх слів. Речник Обами категорично спростовує звинувачення. А демократи у Конгресі звинувачують Трампа у спробі відвести увагу від скандалів щодо його зв’язків із росіянами.

Це відбулося незадовго до заходу сонця в Палм-Біч, штат Флорида. Коли президент США Дональд Трамп в своємі твіттері, зробив, можливо, найгучнішу свою заяву.

«Жах! Щойно дізнався, що Барак Обама, прослуховув мене в вежі Трампа, якраз незадовго до перемоги. Нічого не знайшли!» – твітував Дональд Трамп.

Трохи згодом ще чотири твіти з нападами на колишнього президента Обаму:

«Наскільки низько президент Обама опустився, прослуховуючи мої телефони під час священного процесу виборів. Це Ніксон, Вотерґейт! Жахливий чи хворий чоловік!»

Напередодні сенатор від президентської партії Ліндсі Ґрем, поряд з офіційними особами американської розвідки, назвав усе це дуже тривожним розвитком подій.

«Я дуже занепокоєний. Я стурбований тим, що наш президент припускає, що колишній президент зробив щось незаконне», – заявив сенатор Ліндсі Ґрем.

Якщо це навіть і так, то розкриття подібної інформації, про прослуховування ФБР у вежі Трампа – злочин, говорять держслужбовці.

«Це надзвичайно серйозний злочин. Той, хто оприлюднює існування подібного прослуховування – порушує федеральний закон», – заявив прокурор і колишній директор Національного центру по боротьбі з тероризмом Метт Олсен.

Оскільки президент не навів жодних доказів, то абсолютно незрозуміло, на чому базуються його твердження: із надсекретного брифінгу в Білому домі чи то з консервативного веб-сайту «Брейтбарт», на якому минулої п’ятниці опублікували статтю, в якій ведучий шоу для домогосподарок Марк Левін спекулює про прослуховування Дональда Трампа та його оточення:

«Яку кількість людей, наближених до Трампа, було прослухано? Скільки разів їхні розмови були перехоплені, записані, розшифровані? Тому що це, пані та панове, великий скандал».

Прес-секретар президента Обами усі звинувачення відкидає, називаючи їх неправдивими. А один із колишніх помічників з питань нацбезпеки кабінету Обами навіть відповів Дональду Трампу.

«Жоден президент не має повноважень видавати указ на прослуховування. Такі обмеження були введені, аби захистити громадян від таких людей, як ви», – твітував Бен Родес.

В інтерв’ю ранковому шоу «Доброго ранку, Америко» колишня юрист Білого дому часів Обами пояснює процедуру запиту на прослуховування, яка є дуже непростою навіть для президента.

«Якщо ви хочете прослухати громадянина США, Вам необхідно зробити запит до ФБР, ви повинні піти в суд і отримати дозвіл на це, у випадку, якщо є інформація про скоєний злочин чи то підозра у шпигунстві іноземного агента. Тож якщо й був такий указ, то це означає, що його затвердили всі інстанції», – пояснює колишній юрист Білого дому за президента Обами Кейт Шоу.

Твіттер президента – це інструмент, який відволікає увагу громадськості від концентрації на дійсно проблемних темах, наприклад, контактів наближених Трампа із російським послом, вважають законодавці-демократи, серед яких Ненсі Пелосі та Кріс Кунс. Останній із них ще додає: прослуховування, можливо, й дійсно було, і якщо й так, то виключно у рамках розслідування зв’язків Трампа з Росією. Але подібних записів ніхто не бачив.

«Є розшифровки, які могли б пролити світло на те, чи дійсно російська розвідка і високопоставлені російські політичні лідери, включаючи Володимира Путіна, співпрацювали чи то були в змові з кампанією Трампа на вищому рівні, аби вплинути на результат виборів», – заявив сенатор Кріс Кунс.

Сенатори-республіканці ж у своїх заявах на американському телебаченні закликають усіх заспокоїтися та почекати. Марко Рубіо зокрема сказав, що нічого не знає, звідки в президента така інформація, а якщо він робить такі заяви – то, можливо, має підстави.