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6 недель транспортной блокады зоны АТО. По данным премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, эта блокада обойдется Украине в 3,5 миллиардов долларов. Наиболее крупные предприятия, пострадавшие от блокады, принадлежат компании СКМ Рината Ахметова. Об этом заявляют в самой компании и говорят, что почти 20 тысяч рабочих находятся «в простое». Отдельные эксперты считают, что украинская экономика в состоянии обойтись без производства, оставшегося на неподконтрольной территории. Пикетчики же не намерены прекращать блокаду и даже поставили один наблюдательный редут в Сумской области на границе с Россией.

Жизнь украинских солдат бесценна, блокада будет продолжаться, заявили организаторы транспортной блокады на востоке Украины. Три редута в прифронтовой зоне не пропускают железнодорожные составы. Кроме того, пикетчики установили новый редут в пограничном с Россией Конотопе, что в Сумской области. Составы пропускают только по предъявлению документов на груз, заявил один из организаторов блокады Семен Семенченко. Транспортная блокада не вредит украинской экономике, и предприятия могут обойтись без товаров с оккупированной территории, считает народный депутат.

«Вспомните, что они рассказывали, как мы замерзнем, что перестанет поступать электроэнергия. А здесь выясняется, что мы останавливаем один из блоков атомной электростанции, потому что у нас перепроизводство электроэнергии», – заявил Семен Семенченко.

На металлургических предприятиях Мариуполя – переход на меньшую загрузку – «Метинвест»

На неподконтрольной территории из-за блокады остановилось 5 крупных предприятий группы «Метинвест», сообщают в компании. Из-за этого на работу не выходят 20 тысяч человек. Им продолжают платить 2/3 оклада. Остановка уже привела к сокращениям производства на предприятиях, подконтрольных Украине, сообщил глава пресс-службы компании «Метинвест» Дмитрий Мурашко: «На предприятия не приходит руда, которая необходима для работы производственных активов, с неконтролируемой территории не приходят материалы для работы предприятий на остальной территории Украины. У нас Авдеевский коксохим 10% перевел в простой, на металлургических предприятиях Мариуполя – переход на меньшую загрузку».

Ложь, что из-за блокады у нас не будет кокса и электроэнергии – эксперт

Даже при полной остановке поставок сырья и продукции с неподконтрольной территории украинские предприятия смогут найти альтернативу, считает эксперт украинского института антикризисного менеджмента Александр Меланченко: «Говорить, что из-за блокады у нас не будет кокса – это ложь. У многих предприятий есть договоры на поставку кокса из России, Польши, кокс можно везде купить, любую продукцию можно купить, главное – цена и качество. Энергоблоки ТЭС можно перевести на газовый уголь, который у нас есть. Те объемы металлургии, которые остались там, на себя могут взять металлургические предприятия, оставшиеся в Украине».

Транспортная блокада – прежде всего в интересах России, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала «Интер». Десятки тысяч безработных и миллиарды долларов убытка – таковы последствия блокады, по мнению Владимира Гройсмана: «Я сказал, что в горно-металлургическом комплексе работает 300 тысяч человек. По предварительным расчетам, 75 тысяч могут потерять работу. Мы потеряем 3,5 миллиарда долларов валютных поступлений. Это негативно повлияет на курс доллара».

Тем временем руководство группировки «ДНР» заявило российскому агентству «Интерфакс», что начинает поставлять в Россию уголь, в том числе с тех украинских шахт, которые боевики недавно взяли под свое «управление».

Группировки «ЛНР», и «ДНР» использовали транспортную блокаду как повод для введения «внешнего управления» на предприятиях с украинской юрисдикцией.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)