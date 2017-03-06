Дружина військовополоненого, учасник штурму Савур-Могили, військовий, що втік з полону під Іловайськом, учасник оборони Харківської ОДА – історії цих людей постають перед глядачами вистави «ДПЮ», поставленої харківським театром «Прекрасні квіти». Поряд з професійними акторами на сцені – ветерани війни на Донбасі: Дмитро Галка (позивний «Угрюмий») та відомий ді-джей Анатолій Тапольський (DJ Tapolsky), які діляться з глядачами своїми історіями. Ідея вистави виникла під час роботи акторів театру «Прекрасні квіти» з бійцями АТО та їхніми родинами в форматі плейбек-театру (проект «Гражданский пиксель»). Почуті під час закритих зустрічей історії стали основою для вистави «ДПЮ». Спектакль вже показали у 4 містах України – Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Києві.