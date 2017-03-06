Сотни жителей Авдеевки, прифронтового города, вышли на митинг-протест против блокирования железной дороги бывшими добровольцами и активистами. Люди говорят, что это – нож в их спину, ведь завод, который не смогли разрушить боевые действия, может закрыться из-за остановки Зуевской теплоэлектростанции. Она находится на неподконтрольной территории, но не получает уголь.

На митинг против блокады железной дороги вышли сотни жителей Авдеевки. Они говорят, что люди, называющие себя активистами и не пропускающие поезда, губят их завод и город.

Если блокада не прекратится, значит, завод прекратит работу

«Если не будет сырья, не будет работать завод. Сейчас работает только две батареи. Еще пройдет время, и если блокада не прекратится, значит, завод прекратит работу. А вместе с заводом прекратит свое существование и город. Город, который держится на этом заводе», – говорит военный пенсионер Николай Цвелых.

С одной стороны – Москва, с другой стороны – псевдопатриоты, которые заблокировали железную дорогу, от которой зависит жизнь Авдеевки

Из-за перекрытой активистами и бывшими ветеранами-добровольцами железной дороги на неподконтрольную Украине территорию не поступает уголь для Зуевской теплоэлектростанции. Именно она дает ток для коксохима и города.

«С одной стороны – Москва, с другой стороны – псевдопатриоты, которые заблокировали железную дорогу, от которой зависит жизнь Авдеевки. Потому что заблокирована ветка, по которой подается уголь на Зуевскую ТЭС. Оттуда приходит электроэнергия на город, оттуда поступает электроэнергия на Авдеевский коксохим, от которого также зависит жизнь Авдеевки. Авдеевка живет, пока работает это большое предприятие», – об этом на митинге заявила народный депутат Татьяна Черновол.

Как мы поможем парням в плену, если 100 тысяч человек в Авдеевке и в Мариуполе потеряют работу?

Блокада начиналась под лозунгами об освобождении пленных. Цель хорошая, считают народные избранники, прибывшие в Авдеевку, но при этом сотни тысяч гражданских останутся без работы и зарплаты. А экономика Украины не выдержит закрытия металлургических и химических гигантов.

«Лозунги действительно неплохие, но за хорошими лозунгами кроется совсем другое. Я точно не понимаю, как мы поможем парням в плену, если 100 тысяч человек в Авдеевке и в Мариуполе потеряют работу? Я не понимаю, насколько будет легче Украине победить Российскую Федерацию, если курс национальной валюты станет в два раза меньше», – считает народный депутат Дмитрий Лубинец.

Тем временем из-за очередного обстрела Авдеевка сегодня вновь оказалась обесточена. Дизельные и бензиновые генераторы здесь даже не убирают. Потому что привыкли, что свет в городе бывает не больше суток. Однако если ремонтникам гарантируют безопасность и линии электропередач восстановят, света в городе все равно может не быть, говорят местные власти. Ведь по ним не будет идти ток из-за остановки Зуевской теплоэлектростанции.

В какой СЦКК звонить, какие патрули ОБСЕ запускать?

«Сейчас мы снова без света, но это понятно: прилетело – перебило. Сейчас думаем, как запросить «тишину», как туда зайти, как отремонтировать. А если просто электроэнергия к нам не поступит, потому что станет ТЭС, что тогда делать? В какой СЦКК звонить, какие патрули ОБСЕ запускать? Для меня это загадка, хотя не хочется, чтобы город остался снова без света и снова без воды», – говорит руководитель военно-гражданской администрации Авдеевки Павел Малыхин.

Впрочем, здесь же, в центральном сквере появились и сторонники блокады. Среди них – народный депутат Украины Оксана Корчинская. Она утверждает, что даже в те дни, когда Авдеевка была обесточена, на коксохиме горели фонари и печи работали. Поэтому блокада не отражается на работе завода.

Когда говорят, что коксохим уже консервирует свои мощности, – это неправда

«С 29 января у нас было 4 отключения света. В том числе вчера. Так вот, каждый раз, когда выключен свет в Авдеевке, и в том числе в больнице, коксохим всегда освещается. Всегда! Когда говорят, что коксохим уже консервирует свои мощности, – это неправда. Вот мы вывозим раненых, и ни разу не видели, чтобы коксохим консервировал свое производство», – заявляет Оксана Корчинская.

Прошел митинг и в Краматорске, аналогичный авдеевскому. Он также собрал сотни людей. В основном это работники местных предприятий. Люди требовали снять блокаду. Ведь из-за нее в Краматорске уже начали останавливаться заводы.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)