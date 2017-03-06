Справа Насірова – лакмусовий папірець боротьби з корупцією – Дерев’янко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Олександр Третьяков, народний депутат України (фракція «БПП»), Юрій Дерев’янко, колишній народний депутат (8-го скликання).

Солом’янський райсуд Києва продовжує розгляд справи Романа Насірова. У вихідні суд за відведені законом 72 години так і зміг обрати запобіжний захід відстороненому від виконання повноважень голові фіскалів. Насіров мав право залишити суд, але, за твердженнями адвокатів, не скористався ним в очікуванні наступного судового засідання, яке зараз і триває. Тим часом посольство США в Україні зазначило у Твіттері: «Дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного і прозорого судового процесу, надихають».

Олександр Лащенко: Пане Третьяков, якщо вірити фото, які оприлюднював народний депутат Андрій Журжій, Ви були разом з депутатом Антонищаком, Загорієм, коли перевозили Насірова у лікарню. Яка мета Вашого перебування там і Ваших колег по «БПП»?

Олександр Третьяков (переклад): За законодавством, парламент має контрольні функції. Як мої колеги Мустафа Найєм і Сергій Лещенко перебувають зараз на суді, таке ж саме право мав я бути в лікарні імені Стражеска. Не у «Феофанії». Я не блокував будь-які дії НАБУ. По-перше, це неможливо – там було біля 50 озброєних людей. Я був навіть без охоронця. Немає жодної зйомки, а було більше 30 камер, де було б запротокольовано, що я що-небудь блокував. Я його (Насірова – ред.) взагалі не бачив. Мене не було на території лікарні.

– Панове, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається навколо Насірова?

Олександр Третьяков: Це повний фарс і з боку Насірова, і з боку правоохоронних органів! Що зараз відбувається, не додає честі нашій державі як демократичній. Я дивлюся на відео з Насіровим. З одного боку, він лежить хворий (я не знаю, чи він хворий, чи ні), з іншого – він лежить у клітці. Хоча європейський суд заборонив нашим судам використовувати клітку.

Учора була спроба забезпечити втечу Насірова. Насіров міг вчора піти додому, а сьогодні бути у Лондоні, у Відні, чи десь лікуватися

​Юрій Дерев’янко: Учора була спроба забезпечити втечу Насірова тим, що Солом’янський суд, який мав би, за законом, впродовж 72 годин ухвалювати рішення невідкладно про запобіжний захід, вчора був паралізований. Голова суду не забезпечила наявність чергового судді, який міг би розглядати відвід судді. У 23:52 співробітники НАБУ і САП відпустили Насірова.

Насіров абсолютно спокійно міг вчора піти додому, а сьогодні міг бути у Лондоні чи у Відні, чи десь лікуватися, якби не прийшло вчора кілька сотень активістів і не поцікавилися, що ж відбувається. Ми розмовляли і з охоронцями, і з адвокатами, казали: будь ласка, виходьте – ніхто нікого не блокує. Вони казали: побудемо тут.

Публічний тиск змусив людину залишитися в межах процедури, яка мала бути зроблена. Це допустила адміністрація президента. Для президента, адміністрації було дуже важливо, щоб Насіров мав можливість зникнути

Це унікальна ситуація, коли такий публічний тиск змусив людину залишитися в межах тієї процедури, яка мала бути зроблена. Це допустила адміністрація президента. Я виключаю взагалі можливість, що якийсь голова суду, тим більше в процесі судової реформи, коли треба проходити атестації, все через сито буде пересіватися, собі дозволить таке нехтування законодавством. Це означає, що для президента, для його адміністрації було дуже важливо, щоб Насіров мав можливість зникнути. Тобто Петрові Порошенку це було вигідно.

Олександр Третьяков: Я погоджуюся, що суд повинен був би бути у неділю. Але не розумію, навіщо було підозру вручати у четвер о 23:50, за 10 хвилин до п’ятниці. Лікується – поставте наружку, поставте прослуховування, якщо говорите, що має втекти. Всі домисли, що Насіров мав втекти – це наші домисли. Можливо, міг би бути подібний крок, але всі його заяви і публічні дії говорять про інше.

Юрій Дерев’янко: Напередодні Насіров ходив на допити, на виклики. Потім він зник. НАБУ і САП мали оперативну інформацію, що він має бажання взагалі не з’явитися...

Поки зарано святкувати. Може бути перенесений суд. Адвокати затягують процес: Насіров зміг поїхати додому відпочити і може ніколи не з’явитися

І всі люди, які думають, що відстояли право на чесний суд – поки зарано святкувати. Сьогодні може бути перенесений суд. Адвокати роблять все, щоб затягнути процес – і клопотання, і перерви, щоб була перерва у суді, щоб Насіров зміг поїхати додому відпочити, і він вже може ніколи не з’явитися у цьому суді.

Олександр Третьяков: Це фантазії. Щоб втекти – заберіть у нього паспорти. Для цього є СБУ, всі правоохоронні органи, аеропорти, почепіть його фотографії скрізь, щоб не дати втекти. Давайте не фантазувати за того хлопця, що він може зробити. Всі його публічні заяви, всі його дії, його адвокати говорять, що він не втече. Я – не адвокат Насірова. Я за те, щоб була процедура, щоб потім наша країна в Європі не виглядала по-варварськи.

– А який вигляд країни? Справа навіть не в Насірові. Ще немає ніякого діагнозу – хворий він чи не хворий. А країна не хвора? Це не є діагнозом владі?

Олександр Третьяков: Мойсей водив 40 років, щоб людина, яка народилася рабом, рабом і померла. Яке законодавство ми не ухвалювали б, все залежить від людини, яка його виконує. І по-різному можна виконувати. Я не хочу звинувачувати, чи це адміністрація, чи президент, чи ще хтось, але суд в неділю повинен був працювати. Це винятковий випадок. І це правильно.

– Про «справу Насірова» президент України поки нічого не говорив, але він зробив резонансну заяву, перебуваючи у Харкові.

Петро Порошенко: Хтось дуже хоче розхитати човен! Комусь дуже хочеться з прапорами походити проспектами, викрикуючи «Геть!». Чому? Бо працювати не вміють. Чому? Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації в державі! Ми не дозволимо це робити. Нам з такими не по дорозі.

Податкова служба повертає ПДВ, бере відкати по 25-30% у підприємців. ДФС через податкову міліцію порушує 100% кримінальних справ, 80% за гроші закриває

​Юрій Дерев’янко: Розхитуванням човна є те, що на рівні президента, на рівні Насірова, на рівні Онищенка дають можливість вкрасти 2 мільярди гривень. Розхитуванням човна є, що податкова служба, коли повертає ПДВ, бере відкати по 25-30% у підприємців. Розхитування човна – коли ДФС через податкову міліцію порушує 100% кримінальних справ, 80% з яких за гроші закриває. Щоб не було розхитування човна, такі люди, які підозрюються в таких злочинах, повинні бути у судовому процесі. І ніякі інші умови президент, ніхто інший не мають права створювати.

Президент в темі. В цій країні неможливо вкрасти 2 мільярди гривень без відома президента

Я закликаю всіх громадських активістів, усіх небайдужих людей сьогодні також прийти під суд і зробити все можливе, щоб Насіров не уник процедури судового розгляду. Чому розхитується човен? Тому що президент в темі. Неможливо в цій країні вкрасти 2 мільярди гривень без відома президента.

Олександр Третьяков: По-перше, Насірова призначала Яресько. Призначав Кабмін, але Яресько була головою комісії. Я довіряю цьому міністру фінансів. По-друге, збирачів податків тисячу років у світі ніхто не любить і весь час не любили... Якщо є справді факти щодо відкатів, він повинен сидіти у тюрмі. Це не обговорюється.

– Понад три роки після перемоги Майдану – така боротьба з корупцією, пане Третьяков? Не тільки в Насірові справа.

Олександр Третьяков: Процес боротьби з корупцією, на жаль, вічний. Подивіться, що відбувається у Франції, в Америці, Німеччині. Вища посадова особа, яка балотується у президенти, також обвинувачується в корупції. І це теж нормальна ситуація. В Америці звинувачували голову МВФ в корупції. Це неминучий процес, який існуватиме завжди. Але тільки суд визначає, винна людина чи ні.

Немає політичної волі у президента, у генпрокурора і в голови СБУ боротися з корупцією

​Юрій Дерев’янко: Якщо немає політичної волі в першу чергу у президента, у генпрокурора і в голови СБУ боротися з корупцією, то це все – тільки голі гасла. І ніякої справжньої боротьби немає. Тільки під тиском суспільства ця боротьба ледве-ледве, по міліметру рухається вперед.

Насіров – це зараз лакмусовий папірець того, наскільки це імітація чи й справді боротьба з корупцією. Тому що це найменша рибка із тих великих риб, які сьогодні зачепили НАБУ у даному випадку і САП. Політичної волі у президента сьогодні боротися з корупцією немає. Інакше у нас боротьба з корупцією виглядала зовсім іншим чином, інакше ніхто не покривав би своїх однопартійців, своїх соратників, інакше ми мали б набагато більше результативних розслідувань, ніж ті, які ми маємо сьогодні.

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