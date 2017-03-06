Який запобіжний захід оберуть для громадянина Великої Британії Насірова?

Солом’янський суд відмовився відвести суддю Олександра Бобровника, тож заме він вів засідання щодо обрання запобіжного заходу для головного фіскала країни Романа Насірова. Адвокати фіскала наполягли на тому, щоби йому показали відео з записом вручення підозри, апелюючи до того, що Насіров на той момент «був під наркозом». Проте за словами прокурорів, він тоді «був дуже жвавим». Допитали також медика, який обстежував підозрюваного. Сам Насіров вже заявив, що не мав інфаркту, як говорили раніше його адвокати, проте «почувається погано».

Вранці у понеділок, ще до початку судового засідання, медики та адвокати провели, підтримуючи під руки, відстороненого від виконання обов’язків голову Державної фіскальної служби Романа Насірова із зали суду до вбиральні. Потім так само без поспіху завели його назад. Десятки камер знімали кожен крок головного фіскала країни, журналістів найбільше цікавило самопочуття Насірова.

«Погано. Дякую, що піклуєтесь, але ще не дуже добре», – відповідав Роман Насіров.



Проте до цього активісти виклали у мережу відео та фото, де чоловік, схожий на Насірова, не лише сам встає із нош, а й вільно пересувається залою суду.

«Вночі Роман Насіров спокійно собі спав, ходив до туалету і навіть сідав у крісло судді і там відпочивав. Очевидно, розуміючи, що навіть це сакральне місце не горить під його дупою», – сказав Олександр Алфьоров, один із активістів «Національного корпусу», які блокували приміщення Солом’янського суду.



Один із адвокатів Насірова (а їх він зараз має аж дев’ять) Ігор Черезов, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, відмовився коментувати ті записи активістів та порадив питати про його стан у медиків.

Погане самопочуття Насірова як фундамент захисту

Проте саме на поганому самопочутті адвокати і вибудовують захист Романа Насірова. Щойно суд вирішив не відводити суддю Олександра Бобровника – Черезов підтвердив, що і не розраховував на заміну судді, а лише «намагався продемонструвати його упередженість».

Стрім судового засідання 6 березня. Перша частина



Коли ж справа перейшла до обрання запобіжного заходу – адвокати почали клопотати про проведення судово-медичної експертизи. Вона, за їхніми словами, мала би визначити, чи може Насіров брати участь у слуханнях за станом здоров’я. Суд їм у цьому відмовив, визначивши, що «стороною захисту не було надано жодних доказів необхідності проведення цієї експертизи».

Сам же підозрюваний заявив журналістам, що мав лише передінфарктний стан, а самого інфаркту не було.

«Мені робили низку медичних маніпуляцій і деякі з них, мабуть, можна вважати операцією. Проте фактично це були дії, спрямовані на стабілізацію тиску та роботи серця», – сказав Насіров.

Раніше ж один із його адвокатів Андрій Кузьменко в інтерв’ю «РБК-Україна» говорив протилежне: мовляв, на тлі психологічного тиску у Насірова діагностували «інфаркт-міокарда».

Судово-медичної екпертизи не буде

Свідчити на суді викликали також Максима Соколова, співробітника Інституту кардіології імені Стражеска. Він заявив, що коли оглядав Насірова 4 березня – об’єктивних даних про загрозу його життю не було. Свідок Соколов зазначив, що попередній діагноз Насирова – коронарний синдром, а надалі йому поставили остаточний діагноз – гіпертонічна хвороба другої стадії третього ступеня.

«На гіпертонічну хворобу в нашій країні страждає 12 мільйонів осіб, 20% викликів «швидкої допомоги» протягом року – хворі на гіпертонією. Частина з цих людей ходить на роботу, виконує якісь функції. На мій погляд, це не є якимось обмеженням», – сказав Соколов.

Стрім судового засідання 6 березня. Друга частина



У відповідь на це Роман Насіров обурився, що лікар без його згоди оприлюднив усім медичні висновки. Адвокат підозрюваного Черезов навіть закликав суд затримати за це свідка, проте цю пропозицію відхили.

Після цього адвокати домоглись того, щоби Насірову продемонстрували відео вручення підозри детективами НАБУ. Вони наполягали, що у той момент підозрюваний був під наркозом. Сторона звинувачення ж прокоментувала, що «перед врученням підозри Насіров був дуже жвавий».

Детективи НАБУ також не згодні з тим, що накоїли процесуальних помилок у той момент.



Підстав обмежувати пересування Насірова немає – прокурор

На думку прокурора Андрія Перова тактикою адвокатів Насірова є затягування справи, апелюючи до здоров’я фіскала. Як наслідок, близько півночі неділі сплив 72-годинний термін, коли підозрюваного могли тримати під вартою. Активісти та депутати, які всю ніч блокували виїзд із суду та чергували під входом, вважають, що саме завдяки цьому Насіров не втік, щойно став вільним у пересуванні.



І хоч відсторонений голова Державної фіскальної служби і заявляв, що згоден на те, щоби правоохоронці і надалі слідкували за ним – це не має юридичної сили, говорить Перов.

«Побажання підозрюваного – це виключно його бажання. Ми діємо в межах закону. Який наразі не дає нам підстав обмежувати його пересування», – говорить Перов.

Проте адвокат Черезов відкидає ці закиди: сторона захисну не намагається відтягнути процес, говорить він.

«72 години вже пройшли. Але це ж не означає, що суд не винесе зараз рішення про тримання його під вартою», – сказав Черезов.

Насіров має громадянство Великої Британії

Прокуратура наполягає на якомога швидшому обранні для Насірова запобіжного заходу. І заявляє, що той отримав громадянство Великої Британії, що підтвердили у посольстві. На це Роман Насіров іронічно зауважив: «А ще Азербайджану й Ізраїлю! Я в ЗМІ бачив!»

Костянтин Лікарчук – екс-заступник голови ДФС



Станом на 20:00 суд продовжив обирати запобіжний захід для Насірова. Незадовго до цього, як увечері в неділю, правоохоронцям надійшов дзвінок про замінування судової зали, який виявився хибним. Активісти та деякі депутати продовжують пікетувати Солом’янський суд, виїзди з нього заблоковані «Автомайданом».

Насірова підозрюють у тому, що з травня 2015 року по березень 2016 року він ухвалив низку незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами для компаній, задіяних у так званій «газовій схемі Онищенка», на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Саме тому Спеціальна антикорупційна прокуратура просить суд призначити Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, або ж заставу на ідентичну суму – 2 мільярди гривень.

Роман Насіров називає справу проти себе виключно політичною та заявляє, що не тікатиме, адже готовий довести «абсурдність звинувачень» у суді.

Президент України Петро Порошенко назвав справу відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова доказом того, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура.