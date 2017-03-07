Радіо Свобода Daily: «британець» Насіров і реакція Порошенка

Доброго ранку!

Під варту або 100 мільйонів

Так виходить, що резонансні рішення в Україні ухвалюють вночі. Цього разу зі справою головного фіскала Романа Насірова вийшло так само. І поки Ви спали, суддя Солом’янського районного суду Києва встановив для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів. Але з альтернативою - за Насірова можуть внести заставу на суму у 100 мільйонів гривень, а не 2 мільярди, як просило обвинувачення.Термін тримання під вартою має рахуватися з 23-ї години 50 хвилин 2 лютого, коли Насірову було зачитане звинувачення і він був оголошений затриманим.



У перерві, поки суддя перебував у нарадчій кімнаті для винесення ухвали, Насіров і його адвокати заявили, що, незалежно від остаточного рішення суду і вироку в його справі, вони оскаржать дії силовиків у Європейському суді з прав людини. На засіданні суду раніше виступав і сам Насіров, який виклав свою позицію, стверджуючи, що закону не порушував.

Не обійшлось цього разу і без чергового «замінування» будівлі суду та цікавих заяв прокуратури, яка надала документи з посольства Великої Британії про наявність у Романа Насірова британського громадянства.

Президент України Петро Порошенко назвав справу відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби доказом того, що в Україні створена ефективна антикорупційна інфраструктура. І додав, що про оголошення підозри Насірову йому нічого не було відомо.

Міцні напої для високопосадовців

Відпочити від серйозної і важкої роботи державотворення високопосадовцям, схоже, допомагає алкоголь. Принаймні державне підприємство «Гарант-Сервіс», яке обслуговує Адміністрацію президента України, Кабінет міністрів, Верховну Раду України, Раду національної безпеки і оборони та інші органи влади, планує закупити алкогольних напоїв на 1,43 мільйона гривень. Загалом для чиновників планують закупити 14 тисяч 573 пляшки міцних напоїв, зокрема, коньяки категорії VSOP та віскі кількарічної витримки. Судячи із замовлення, у владних стінах віддають перевагу українській горілці «Старий Житомир Оновлена» – хочуть придбати її найбільше, 2,5 тисячі пляшок. Найменше закуплять коньяку Martell VSOP у пляшках 0,7 літра – 2 пляшки в сувенірній коробці.

Повний перелік алкоголю можна переглянути тут.

Як обирають верховних суддів

У Національному антикорупційному бюро України заявили про завершення первинної перевірки інформації про кандидатів на посади у Верховному суді України. А їх понад 600. Втім, результати тестів 8 кандидатів до Верховного суду опублікували пізніше за інші. Їх не продемонстрували одразу після завершення тестування на екрані перед журналістами та спостерігачами, як цього вимагає процедура. Прізвища цих кандидатів дізнались журналісти програми «Схеми», які пильно стежать за конкурсом.

Україна-Росія у Гаазі

Україна своїм виступом відкрила слухання Міжнародного суду в Гаазі у позові проти Росії. Доповідач від української сторони – професор міжнародного права з Нью-Йорка Гарольд Гонджу Коу – перерахував усі випадки грубих порушень Росією Конвенції про боротьбу із фінансуванням тероризму: нагадав про збитий російським «Буком» літак MH-17, про атаки на цивільні квартали Маріуполя, обстріли Авдіївки. Від імені України у Палаці миру в Гаазі виступала також і заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Повний текст її промови можна знайти ось тут.

Якщо ж коротко, то головний акцент протягом першого дня слухань був зроблений на вимозі прискорених тимчасових заходів, щоб захистити українців від подальшої агресії та дискримінації. А вже 7 березня, також у відкритому режимі, слово буде надане представникам Росії. «Є інформація, що справа може тривати кілька років. Навіть називають цифри 5–7 років…Тому тут треба націлюватися на дуже довгий марафон», – прогнозує експерт-міжнародник Андрій Бузаров.

Антикорупціонери проти СБУ

Антикорупціонери позиваються проти Служби безпеки України в суді: вимагають оприлюднити декларації статків, які віднедавна опинилися під грифом «таємно». Перше засідання вже відбулося. Втім тривало недовго. Юрист «Центру протидії корупції» Олена Щербан виступила з клопотанням про відвід судді Руслана Арсірія. Оскільки той є кандидатом на вступ до Вищої ради правосуддя, НАЗК перевіряє достовірність його майнової декларації – а це, на думку антикорупціонерів, може спричинити конфлікт інтересів. У зв’язку із клопотанням суд пішов на перерву до 21 березня.

Трамп змінив іммігрантський указ

Президент США Дональд Трамп підписав змінений указ про обмеження імміграції, первісну версію якого раніше заблокували суди. Так само, як і перший указ, нинішній запроваджує 120-денне припинення програми приймання біженців у США. Але, на відміну від первісного указу, новий набуває чинності не негайно, а з 16 березня. В ньому вже немає припинення приймання біженців із Сирії на невизначений термін, що було в первісному указі. Іще одна зміна – в переліку країн, яких стосуються обмеження, тепер немає Іраку.

Пян-се від Іллі Богданова

Людина, яку всього три місяці тому намагалися викрасти і вивезти до Росії, яку порівнюють із Олександром Литвиненком, колишній офіцер ФСБ, критик Кремля, відкриває ресторан у центрі Києва і публікує на своїй сторінці у Facebook фотографії ремонту, а не переховується, як Салман Рушді. На запитання про запобіжні заходи Ілля Богданов відповів: «Я пересуваюся вільно, але я на контролі, за мною наглядають, щоб мене більше не вкрали. Тому що буде удар по іміджу українських спецслужб, якщо все-таки мене зможуть ліквідувати». Чи мріє Богданов все ще про революцію в Росії, та чи шкодує, що переїхав в Україну, читайте в інтерв’ю Радіо Свобода.

На завершення сьогодні пропонуємо послухати, як пісні «Бітлз» заспівали діти в супроводі симфонічного оркестру, а також подивитись на найбільшу в Україні приватну колекцію старовинних прикрас.

Будьте чесними. Весь світ не обдуриш!

Ваше Радіо Свобода Daily