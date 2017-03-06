У луганські степи нібито повертаються донські «казаки». По містах і селах, підконтрольних угрупованню «ЛНР», пішли чутки, що «казачки» Миколи Козіцина, які відомі публічними покараннями «неугодних» і «віджиманням» майна у 2014 році, вирішили забрати владу на окупованій частині Луганської області в місцевих «політиканів», бо «не їхня то земля, а Війська Донського». Чи близькі ідеї «казачества» шахтарям і металургам, і навіщо на українській землі ці рольові ігри Кремлю? (Відео спеціального проекту Радіо свобода «Донбас.Реалії»)