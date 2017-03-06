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07 Березень 2017, Київ 01:02
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Роман Насіров прокоментував британське громадянство (відео)

Роман Насіров прокоментував британське громадянство (відео)
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Інформацію про наявність у відстороненого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова подвійного громадянства на засіданні суду 6 березня оприлюднили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. У відповідь адвокати затриманого посадовця поставили озвучену інформацію і надані документи під сумнів. Сам Насіров у суді заявив, що є громадянином України. На уточнююче запитання, чи є він також громадянином Великобританії, Насіров відповів: «Я – громадянин України».

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