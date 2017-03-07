Чим закінчиться «Насіріада»? (Огляд преси)

Скандальна епопея з обранням запобіжного заходу відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову засвідчує відсутність політичної волі покарати його, переконує газета «Україна молода». Тим більше, що замість Насірова уряд призначив виконувачем обов’язків голови Державної фіскальної служби скандально відомого Мирослава Продана, якого журналісти та активісти пов’язують iз корупцією на Вінничині. Зокрема, чиновнику закидають причетність до так званої «горіхової мафії». Докладніше йдеться в статті «Насіріада».

В цьому ж числі «Україна молода» стверджує, що ситуація з Валерією Гонтаревою свідчить, що всередині великої владної команди починається боротьба, і що її готові «здати». Історія з Насіровим трішки інша, бо тут НАБУ все-таки намагається максимально показати, що воно грає у свою гру. Але складність усіх цих ігор полягає в тому, що українці бачать лише процеси, а не бачать результатів, наголошує газета.

У Гаазі розпочалися публічні слухання за позовом України до Росії щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Газета «День» переконує, що з точки зору інтересів України, це позитивний факт. Міжнародний суд ООН визнає Росію винною у порушенні як конвенцій про заборону всіх форм расової дискримінації, так і конвенцій про заборону фінансування тероризму. Але це не вирішує головної проблеми – відповідальності Росії за збройну агресію проти України, наголошується в публікації «Україна почала правову боротьбу».

Будь-яка контрабанда, експорт та імпорт у Росію мають бути зупинені, наголошує «Газета по-українськи». Не треба робити з окупованого Донбасу Придністров’я, через яке йтимуть контрабанда та наркотрафік. На цьому наживатимуться чиновники. А корупцію в Україні використовує російська ФСБ. Вербують посадовців на митниці, у правоохоронних органах, керівників підприємств. Збирають компромат на них і потім контролюють цих людей. Якщо Київ не приведе статус окупованих територій у законне русло, то чорна діра роздиратиме всю країну, переконує експерт.