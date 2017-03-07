Про це пише Майкл Краулі в статті під заголовком «Російський посол Сергій Кисляк – найнебезпечніший дипломат у Вашингтоні», опублікованій на сайті видання Politico.

Коли в квітні минулого року під час президентської передвиборчої кампанії Дональд Трамп виголошував свою першу промову про закордонну політику в одному з готелів Вашингтона, там був присутній особливий іноземний гість – Сергій Кисляк, посол Росії в США. Перед промовою, солодкомовний російський посланник та інші іноземні посли прибули на закулісну зустріч, де також були присутні Трамп і майбутній міністр юстиції Джефф Сешнс, повідомляє один з організаторів заходу.

Під час виступу Трампа Кисляк сидів в одному з перших рядів і слухав, як Трамп критикував зовнішньополітичний статус-кво Вашингтона і повторював свій спірний заклик до початку нового етапу в американсько-російських відносинах. «Я вважаю, що послаблення напруженості і поліпшення відносин з Росією – тільки з позиції сили – можливо, абсолютно можливо, – сказав Трамп в бальному залі готелю Mayflower. – Дехто каже, що росіяни не будуть розсудливими. Я маю намір дізнатися чи це дійсно так».

Після промови Кисляк, високий і огрядний, швидко попрямував до дверей – зупинившись тільки, щоб обережно відповісти на запитання Politico. Трамп «висловив деякі інтригуючі міркування, але ми повинні зрозуміти, що буде матися на увазі під цим на стадії реалізації», – сказав він. Це характерна поведінка для 66-річного Кисляка, кар’єрного дипломата, який вільно володіє англійською мовою і є людиною Москви у Вашингтоні з 2008 року. Кисляк залишається не надто публічною фігурою: він, в основному, сторониться телевізійних виступів, рідко говорить з американськими журналістами і не пише в Twitter.

Але зараз йому не уникнути уваги. Кисляк став найнебезпечнішим дипломатом Вашингтона: один високопоставлений чиновник Трампа вже пішов у відставку, а інший опинився в скрутному становищі через розмови з російським послом, пише Майкл Краулі.

Перший радник Трампа з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку минулого місяця, після того, як він надав неточну інформацію чиновникам Білого дому – в тому числі віце-президенту Майку Пенсу – і ФБР про свої контакти з Кисляком в грудні. У четвер Сешнс самоусунувся від розслідування російських хакерських атак і іншого втручання в президентські вибори 2016 року на користь Трампа, після звинувачень в тому, що він не повідомив про зустрічі з російським послом в липні і вересні минулого року, коли був радником передвиборчої кампанії Трампа.

Неясно, чи говорили Сешнс або Трамп з Кисляком під час промови Трампа про закордонну політику в квітні, яку організовував Центр національних інтересів. Тоді видання The Wall Street Journal повідомило, що Трамп «тепло» привітав російського посла. На своїй прес-конференції в четвер Сешнс оголосив про свій відвід від розслідувань Міністерства юстиції про втручання Росії в президентську кампанію 2016 року і сказав, що не може згадати про якісь інші зустрічі з Кисляком, крім тих двох, які визнав.

Помічник Сешнса повідомив Politico, що штатний співробітник, який супроводжував сенатора в той день, згадав про «розмови з декількома конкретними послами та іншими людьми в залі», але Кисляка серед них не було. Помічник сказав, що співробітник «не вважає, що він зустрічався з Сешнсом тоді», але він також визнав можливість того, що співробітник просто не бачив, щоб вони спілкувалися.

Білий дім відмовився коментувати повідомлення про контакти Трампа з Кисляком в готелі Mayflower. Але Білий дім підтвердив дані про те, що Кисляк провів зустріч, про яку не було відомо раніше, з Флінном і зятем Трампа, Джаредом Кушнером, в Trump Tower в грудні.

Люди, які знають Кисляка, описують його як розумну людину і наполегливого прихильника політики Кремля. Подібними словами Сешнс висловився про Кисляка, коли згадував про зустріч з ним у вересні в своєму кабінеті в Сенаті. «Я думав, що він радянського типу посол», – сказав Сешнс на прес-конференції, коли оголосив про самоусунення. Міністерство юстиції не відповіло на прохання про коментар щодо контактів Сешнса з Кисляком на заході в квітні.

Обмінявшись кількома словами, сказав Сешнс, «якимось чином виникла тема України». Він додав, що розмова стала дуже «вибухонебезпечною» після того, як Кисляк, здавалося, намагався покласти відповідальність за конфлікт там на Україну. Сешнс сказав, що, на думку Кисляка, «Росія не зробила нічого поганого ...всі інші не праві».

Адміністрація Обами і уряди країн Західної Європи, здебільшого, вважають Росію агресором в Україні.

На думку деяких американських чиновників, Кисляк не просто завзятий захисник закордонної політики Росії. У вівторок прес-секретар Кремля, Дмитро Пєсков, назвав «фальшивими новинами» повідомлення CNN, яке цитувало анонімних офіційних осіб США, які стверджували, що Кисляк є офіцером розвідки, який набирає шпигунів і керує ними.

Експерт аналітичного центру, який регулярно спілкується з Кисляком, ставить під сумнів такі заяви, але каже, що посланник користується великою довірою, і його регулярно викликають до Москви для зустрічей. «Не було ніяких ознак того», що Кисляк – шпигун, сказав Метью Рожанські, директор Інституту Кеннана в Центрі Вудро Вільсона (Вашингтон). Можливо, що тепер чиновники США вважають будь-якого російського представника в США розвідником, додав він.

Інженер за освітою, Кисляк приїхав в США на початку 1980-х на роботу в радянській місії в Організації Об’єднаних Націй в Нью-Йорку, а потім в посольстві Росії у Вашингтоні. Він повернувся в Москву на службу в Міністерстві закордонних справ з питань наукового співробітництва та контролю над озброєннями. Після перебування на посаді посла Росії в Бельгії і в НАТО, Кисляк був призначений послом у Вашингтоні тодішнім президентом Росії Дмитром Медведєвим, зайнявши цю посаду в липні 2008 року.

Він прибув в американську столицю, коли у відносинах Росії і США був важкий період, незадовго до того, як вторгнення Росії до сусідньої Грузії призвело до різкого зростання напруженості у відносинах з Вашингтоном. Але ситуація зараз ще гірша, сказав Кисляк аудиторії в Stanford Business School в листопаді. «Ми переживаємо найгірший момент в наших відносинах після закінчення «холодної війни». Ви знову ввели політику стримування Росії... Ви намагалися стримувати Росію за допомогою економічного тиску і санкцій», – зазначив посол Росії.

Сергій Кисляк додав, що США почали, за його словами, «масштабну пропагандистську кампанію проти Росії».

Але Кисляк також не виключив можливості поліпшення відносин між Москвою і Вашингтоном. «Під час «холодної війни» між нами були непримиренні ідеологічні розбіжності», – сказав він, додавши, що тепер ситуація інакша.

Краулі вказує на те, що у пошуках відлиги, Кисляк часто вирушає в поїздки для просування справ своєї країни за межами Вашингтона. Він регулярно організовує і відвідує культурні заходи, на яких він закликає до глибшого розуміння російської культури в США.

У схожому на фортецю посольстві Росії у Вашингтоні, Кисляк також проводить вечірки для колег-дипломатів, російських фахівців та інших мешканців Вашингтона з особистими або діловими зв’язками з Росією. (Не дивлячись на елегантність цих заходів, вони також викривають економічний спад в Росії: на одному недавньому заході, бармени подавали горілку Kirkland – бренд, який продається в роздрібній мережі Costco.)

Посольство Росії не відповіло на прохання про коментар.

Коли він не зайнятий встановленням контактів, як правило, Кисляк просуває жорстку лінію Кремля з питань політики США. «Він може бути дуже чарівним, і також дуже жорстким», – сказав Рожанські.

Проте, через два дні після обрання Трампа, Кисляк сподівався на більш доброзичливий діалог зі своїми колегами у Вашингтоні.

«Я до сих пір вважаю, що не тільки вашій, але і нашій країні вистачить мудрості, зосередитися на тому, що нас об’єднує», – сказав Кисляк в листопаді. «Тому що ми можемо співпрацювати».

Неясно, чи дотримується Кисляк такої ж думки тепер, коли він перебуває в центрі найбільшої російської інтриги з часів «холодної війни», пише Майкл Краулі на сайті видання Politico.