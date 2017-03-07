Кінофестиваль «Один світ» покаже життя у 70 країнах світу

Наскрізний мотив фестивалю документального кіно на правозахисну тематику «Один світ» (One World) 2017, який стартував у столиці Чехії і мандруватиме ще 32 містами, – мистецтво співпраці.

Одна із найочікуваніших празьких кіноподій року розпочалася із запуску ініціативи «Один світ для всіх». Заручившись підтримкою експертів, її організатори адаптували низку показів та дискусій для людей із різними видами інвалідності.

За словами директора фестивалю Гани Кулганкової, розширення аудиторії через залучення тих, хто з тих чи інших причин має обмежені можливості, – це спроба подолати соціальні бар’єри, що існують між різними групами населення. У Чехії «Один світ» є новатором у цій царині.

«Це відповідає духу Загальної декларації прав людини. Кожен має право вільно брати участь у культурному житті спільноти, до якої належить. Ми прагнемо зробити так, щоб у всіх був якомога ширший доступ до нашого простору. І в цьому плані ми є першими в нашій країні, хто намагається підійти до цього настільки комплексно», – розповіла Кулханкова.

Кінофестиваль також робить акцент на посиленні емпатії за допомогою віртуальної реальності. Це тренд, який, за прогнозами експертів, набуватиме поширення у 2017 році.

В рамках проекту «Один інтерактивний світ» у будь-кого є можливість за допомогою VR-окулярів з головою поринути в історію інших, ймовірно, не схожих на вас, – дізнатися, приміром, як сприймає світ людина, що втрачає зір.

Лауреат Homo Homini 2017

Під час церемонії відкриття кінофестивалю чеська правозахисна організація «Людина в біді» вручила премію Homo Homini («Людина людині»). Цього року її отримала російська правозахисна організація «Комітет проти тортур» за те, що «допомагають потерпілим, ризикуючи власною безпекою».

Її керівник Ігор Каляпін процитував Андрія Сахарова, висловивши думку, що Росії «потрібні підтримка і тиск», і наголосив, що ці слова нині актуальніші, ніж 30 років тому, коли їх сказав російський дисидент.

«Справа не у виборі російського народу і не слабкості російського громадянського суспільства. Ми в Росії зіштовхнулися з тим, що практично всі ЗМІ опинилися в руках у влади. Ці ЗМІ зараз використовують як безпрецедентний інструмент пропаганди. І я думаю, що такого ефекту промивки мізків, такого тотального впливу на свідомість населення в історії людства ще не було», – зазначив Каляпін.

І опоненти стають напарниками

Стрічкою, яка відкрила One World 2017, став злободенний, але не позбавлений комічності «Добрий листоноша» Тонислава Христова, який показує історію невеличкого болгарського села на кордоні з Туреччиною. Мало не щодня крізь нього проходять біженці, намагаючись потрапити в Європу. Село поступово вимирає – в ньому лишилося менш як півсотні мешканців – здебільшого ті, хто доживає віку. Але головний герой – листоноша Іван – хоче оживити свою малу батьківщину, запросивши біженців оселитися в покинутих домівках. Для того, щоб втілити свій план, він балотується в мери.

«Я приведу сюди людей із Сирії, вони тут оселяться. Одне з одним ми створимо хороше середовище в селі», – звертається до електорату Іван.

Його головний опонент – ледачий та недбалий Галачов, який має дружину та сина в Севастополі, але яких не може провідати, бо не має грошей, – навпаки, хоче закрити кордони для чужинців, виступаючи під гаслом «Болгарія для болгар», «Нам потрібен комунізм» та «Інтернет для кожного, як у Росії Путіна!».

Жоден з них, тим не менш, не здобуває у підсумку перемоги, поступившись кількістю голосів чинному мерові Весі, яка опинилася при посаді завдяки родинним зв’язкам і не має наміру щось змінювати. Тож колишні конкуренти зближуються.

«Цей фільм на перший погляд простий, але насправді вишукана операторська робота та музичний супровід роблять його неймовірно проникливим. Він ілюструє основний мотив цьогорічного фестивалю – силу єдності людей. Тут ми бачимо, як мешканці одного села вирішують на місцевому рівні питання біженців, яке є актуальним на глобальному рівні», – розповіла у розмові з Радіо Свобода Богдана Рамбоускова, піар-менеджер фестивалю One World. За її словами, цей фільм обрали для відкриття через його життєствердність.

«Це, мабуть, найполітичніший фільм з усіх, які я продюсував. І його тема дуже серйозна, але він також показує абсурдність цього світу. І ви смієтеся, бо вже немає сил плакати», – додає продюсер стрічки Каарле Ахо.

Загалом на One World продемонструють 121 документальний фільм, з яких чотири про Україну.

Переможців фестивалю оголосять 15 березня.