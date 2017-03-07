Де найдорожчі продукти: у Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку чи в анексованому Сімферополі?

Моніторинг цін у Києві, Сєвєродонецьку, окупованому Донецьку та анексованому Сімферополі, кореспонденти Радіо Свобода проводять з початку 2017 року. Пропонуємо ознайомитись, як змінювались ціни протягом місяця і де продукти та послуги є найдорожчими, а де – найдешевшими.

Щомісяця для моніторингу обираються одні й ті самі продукти в одних й тих самих магазинах. Це офіційні точки продажу, представлені торговельними мережами. Для порівняння обираються товари із середніми цінами, які не є найдешевшими, але користуються попитом.

Враховуючи те, що на непідконтрольних територіях України ціни встановлені в російських рублях, порівняння відбувається в перерахунку до курсу долара, який діє на момент проведення збору інформації у місті.

М'ясо (свинина, шийна частина)

В столиці вартість кілограму м'яса зросла на початку року, але за останній місяць не змінювалась – 94,99 гривні.

В анексованому Сімферополі ціна на кілограм м'яса за останній місяць трішки підвищилась: з 327 до 330 російських рублів.

У Сєвєродонецьку на початку року м'ясо подорожчало, а за останній місяць подешевшало аж на 10 гривень: з 89,98 гривні до 79,98 гривні. Як зазначає кореспондент Радіо Свобода, в регіоні фіксували спалахи африканської чуми свиней, що могло вплинути на зниження ціни на свинину.

В окупованому Донецьку ціна на свинину тримається приблизно на одному рівні і в доларовому еквіваленті дорівнює приблизно 5 умовним одиницям.

Якщо порівнювати ціни з усіх цих локацій (в прив'язці до долара), то найдорожчий кілограм свинини в анексованому Криму (5, 74 долара), далі слідує окупований Донецьк – 4, 93 долара, в Києві – 3,48 долара, найдешевша свинина наразі в Сєвєродонецьку – 2, 94 долара.

Соняшникова олія

У Києві за останній місяць зросла ціна на соняшникову олію на 1,5 гривні, в Сєвєродонецьку також приблизно на цю суму.

В Сімферополі вартість олії майже не змінювалася і складає 86 рублів (1,5 долара), як і в окупованому Донецьку – 77 рублів (1,27 долара).

Найдешевша олія – у Сєвєродонецьку, найдорожча – у Криму.

Цукор

У Києві з початку року цукор щомісяця дорожчає на 1 гривню. Зараз кілограм можна купити за 17,95 гривні.

У Сєвєродонецьку він також дорожчав і в березні зрівнявся з київською ціною.

У Сімферополі цукор подешевшав за місяць на 2 російських рублі. В Донецьку за останній місяць цукор теж подешевшав на 3 російських рублі.

Але, якщо перерахувати ціни по курсу долара, то в Криму кілограм цукру буде найдорожчим – 0,8 долара, в окупованому Донецьку трохи дешевше – 0, 74 долара, але найнижча ціна виходить на контрольованій Україною території – 0,66 долара.

Молоко

Молоко дорожчає як в Києві, так і в Сєвєродонецьку.

У Криму літр молока подешевшав за останній місяць, але якщо порівнювати в доларовому еквіваленті, то все ж таки залишається найдорожчим з усіх – 1,25 долара. В інших локаціях ціна на молоко не є дорожчою за один долар.

Картопля

Картопля дорожчає всюди, окрім Донецька. Втім, у перерахунку на долар, ціна картоплі в Донецьку наближається до встановленої в Києві, втім, у Сєвєродонецьку виходить дорожча. Найдорожча картопля залишається у Сімферополі – 0,4 долара. Тоді як в інших містах – від 22 до 26 центів.

Яйця

Десяток яєць дешевшає впродовж останнього місяця у Сімферополі, Сєвєродонецьку і Донецьку. В Києві ціни тримаються на рівні лютого.

Найдешевші яйця в Сєвєродонецьку – 14,40 гривні.

Якщо порівнювати у відповідності до долара, то найдорожче десяток яєць коштує в окупованому Криму – 1,25 долара (72 російських рублі).

Хліб

Цікава ситуація із хлібом – у Києві і Сєвєродонецьку він подорожчав за місяць майже на 1 гривню. При чому в Сєвєродонецьку перейшов позначку в 10 гривень.

У Сімферополі трохи подешевшав – на 50 копійок (російських), в Донецьку ціна на хліб не змінилась.

А от якщо перераховувати у долари, то найдешевший хліб – в неконтрольованому Донецьку, а ціни в Сімферополі та Києві зрівнялись, найдорожчий хліб – у Сєвєродонецьку.

Бензин (А-95)

Бензин подорожчав у Сєвєродонецьку і майже зрівнявся з київської ціною, що дорівнює практично одному долару за літр.

В окупованому Криму та Донецьку ціни на 95-й бензин практично не змінились, і вони є дешевшими за ціни на території, контрольованій Україною – приблизно 0,7 долара.

Ціни на проїзд в громадському транспорті

Ціни на проїзд в громадському транспорті не змінились у всіх досліджуваних локаціях.

Найдешевший проїзд в окупованому Донецьку – 3 російських рублі (0,05 долара). Але в Сєвєродонецьку проїзд не набагато дорожчий – 2 гривні або 0,07 долара. В Києві – 3 гривні.

​Найдорожчий проїзд у Сімферополі – 13 рублів або 0,22 долара.

Квитки в кіно (середня ціна)

Квитки в кіно: в Києві за місяць зросла ціна на кіно-розваги і зрівнялася із сімферопольською. Наразі це найдорожчі квитки серед досліджуваних цін – 3,48 долара (95 гривень).

Найдешевше відвідування кінотеатру в Сєвєродонецьку – 50 гривень (ціна залишилась незмінною протягом місяця) – це майже 2 долари.

В Донецьку ціна також не змінилась за місяць і трошки перевищує 2 долари в перерахунку.

Курс долара

У всіх містах на момент дослідження курс долара знизився (якщо порівнювати березень із аналогічним періодом в лютому).

Єдине місто, в якому спостерігається подорожчання долара – це окупований Донецьк: у березні на 1,5 рубля дорожче продають валюту місцеві пункти обміну, порівняно з лютим місяцем.