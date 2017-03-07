На Донеччині КПВВ «Новотроїцьке» збільшує пропускну спроможність

На контрольно-пропускному пункті «Новотроїцьке» встановили 4 модулі, обладнані сучасними комп’ютерами та системами поглибленої перевірки паспортів. Це дало можливість прикордонникам додатково відкрити 20 робочих місць для оформлення документів тих, хто перетинає лінію зіткнення пішки.

Ми очікуємо сезонного збільшення пасажиропотоку на 15-20 відсотків

«Зараз КПВВ «Новотроїцьке» перетинає в середньому 6 тисяч осіб за добу. Найближчим часом ми очікуємо сезонного збільшення пасажиропотоку на 15-20 відсотків, тому відкриття нових робочих місць дуже доречне й дасть позитивний результат», – зазначив Юрій Лисюк, заступник директора департаменту охорони державного кордону Державної прикордонної служби.

Для тих, хто з якихось причин не встигне перетнути лінію розмежування, Агентство ООН у справах біженців передало представникам Державній службі з надзвичайних ситуацій, які цілодобово чергують на контрольно-пропускному пункті «Новотроїцьке», два сучасних намети. Намети українського виробництва, комфортні й просторі – у них може розміститися на ночівлю до сотні людей. Намети вже випробувані у екстремальних ситуаціях та прекрасно себе зарекомендували, кажуть рятувальники.

«Ми активно використовували такі модулі під час ліквідації надзвичайних ситуацій, останній раз це було в Авдіївці. Чітко відпрацювали. Намети працюють при будь-яких температурах. Головне, що тут є можливість забезпечити високий санітарний рівень для людей – намети легко обслуговуються й миються», – зазначив Андрій Даник, заступник начальника Головного управління ДСНС України у Донецькій області.

Ми плануємо вкласти ще щонайменше 18 мільйонів євро в рамках розвитку подібних проектів

Планується передати кілька подібних модулів та наметів для КПВВ «Марїнка» та «Майорськ»

Облаштування КПВВ «Новотроїцьке» – перший етап технічної допомоги від Агентства ООН у справах біженців. До кінця березня планується передати кілька подібних модулів та наметів для КПВВ «Марїнка» та «Майорськ». На них вже виділили 3,5 мільйони гривень. Планує агентство профінансувати й інші проекти у східних областях України.

«У 2017 році ми продовжимо роботу по таких проектах, зокрема, на КПВВ «Майорськ» та «Марїнка». Крім того, ми плануємо вкласти ще щонайменше 18 мільйонів євро технічної допомоги для України в рамках розвитку подібних проектів», – зазначив Самюель Марі-Фанон, експерт з питань гуманітарної допомоги.