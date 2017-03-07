Підтримка українців з боку США – демонстрація, що американці не маріонетки Кремля – Фесенко

Гості передачі «Ваша Свобода»: Володимир Фесенко, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента»; Пітер Залмаєв, директор міжнародної організації «Євразійська демократична ініціатива».

Сьомого березня міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся із державним секретарем США Рексом Тіллерсоном. Невдовзі мине вже два місяці перебування Дональда Трампа у Білому домі. Зразу після його обрання російські політики у Держдумі Росії аплодували, а також пили шампанське і вже святкували той факт, що ніби буде укладена так звана «большая сделка» – грубо кажучи, Трамп нібито погодиться обміняти Україну заради співпраці з путінською Росією у протидії угрупованню «Ісламська держава», Ірану, в протистоянні з Китаєм. Але цього досі не сталося.

Олександр Лащенко: Пане Фесенко, Рекс Тіллерсон виправдовує сподівання росіян після того, як колись він був бізнес-партнером Ігоря Сєчіна?

Володимир Фесенко: Зараз в Росії відбувається розчарування. То була ейфорія від Трампа, від Тіллерсона – «наші люди» прийшли, вони керують. Але коли побачили, що є певна послідовність, системність в американській політиці, не все міняється на 180 градусів – це і викликало таке розчарування. Плюс там специфічний феномен. Ейфорія щодо Трампа стала неосяжною, надмірною і навіть виникла іміджева конкуренція з Путіним – про Трампа стали більше говорити, ніж про Путіна. Є вже команда припинити це. Тому охолодження є. У Росії зараз шукають, а про що і як говорити з Трампом.

– Що міністр закордонних справ України Павло Клімкін зможе донести Рексу Тіллерсону?

Володимир Фесенко: Були телефонна розмова президента Порошенка з Тіллерсоном, зустріч з Майком Пенсом, телефонна розмова Порошенка з самим Трампом. Тому контакт вже є. З нашого боку була теж надія зробити «кавалерійську атаку» – якомога швидше провести зустріч з Трампом. Але самі американці не дуже готові до цього. Досі ще немає людей, які відповідали б за Україну. Не тільки в самій адміністрації, а й в Держдепі США. Йде тільки становлення формування системної політики.

Україна для американців дуже вигідна, можна демонструвати, що вони не грають в інтересах Кремля, що не є маріонетками Кремля

Американці обрали простий і безпрограшний варіант – продовжувати те, що робили раніше. Україна для американців дуже вигідна, як певний предмет, на якому можна демонструвати, що вони не грають в інтересах Кремля. Підтримуючи нас, кажучи, що Крим – український, а не російський, демонструють, що не є маріонетками Кремля.

– Після вимушеної відставки колишнього помічника з питань нацбезпеки Флінна, після скандалу з міністром юстиції Сешнсом, Трамп повинен вимагати від Росії повернення Криму, деескалації на Донбасі, чи це лише тимчасова пауза 45-го президента США?

Пітер Залмаєв (переклад): Вся підозріло дружелюбна риторика щодо Кремля у ході передвиборчої кампанії дуже активно переглядається у контексті одного за іншим скандалів, пов’язаних із зустрічами членів команди Трампа з російським послом у Вашингтоні Кисляком. Як зазначають комедіанти, легше порахувати членів команди Трампа, які не зустрічалися з Кисляком, ніж ті, які зустрічалися.

Ми бачили під час виступу Трампа у Конгресі, йде відкат на позиції республіканської ортодоксії – підтримка НАТО, призначення на посаду радника з питань Росії Фіони Хілл, яка відома дуже жорсткими поглядами щодо Кремля і дій Путіна

Як ми бачили три дні тому під час виступу Дональда Трампа у Конгресі, йде відкат на позиції республіканської ортодоксії – підтримка НАТО, збільшення бюджету на оборонку на 10%, призначення на посаду радника з питань Росії Фіони Хілл, яка відома дуже жорсткими поглядами щодо Кремля і дій Путіна. Це призначення теж можна розглядати, як спробу Трампа і його команди трішки відволікти увагу.

А от Бреннан є найближчим радником Трампа. Це людина, яка інстинктивно не є другом України. Більше тяжіє до угоди, на зразок «Ялти», між великими державами. Але, з іншого боку, я не впевнений, що Трамп триматиме його поруч безкінечно. Якщо він стане занадто токсичним для Трампа, то, я не думаю, що Трампа щось зупинить, щоб позбутися і від Бреннана.

– Чи буде ця епохальна «большая сделка», чи на ній поставлено хрест? Дмитро Орешкін, російський політолог у коментарі Радіо Свобода зазначив наступне:

Дмитро Орешкін (переклад): У Росії нас переконують, що Путін – рівня Трампу. У США це якась десята за значенням справа. І пред’являють претензії Трампу, що взаємодіяв з Путіним, не тому, що там бояться Путіна, а тому, що в Америці не прийнято обманювати виборців і допускати залежність американських президентів від будь-кого. Це зовсім не означає, що в очах американців і американського істеблішменту Путін – це не та людина, з якою можна ділити світ. Для них він – один із регіональних керівників з доволі неприємним характером. В Росії завдяки пропаганді і в Україні через серйозні проблеми з Росією значущість Путіна переоцінюється.

– Пане Фесенко, а коли буде зустріч Петра Порошенка з Дональдом Трампом?

Трамп хоче набути більше інформації і про українську ситуацію, і про ситуацію в Європі. Він вивчає українське досьє

​Володимир Фесенко: Узгоджується дата. Як Клімкін сказав, українська сторона хоче, щоб в програмі візиту була зустріч з президентом, і з держсекретарем Тіллерсоном, і з ключовими фігурами нової американської адміністрації. У найкращому випадку – наприкінці березня. Трамп хоче набути більше інформації і про українську ситуацію, і про ситуацію в Європі. Він вивчає українське досьє. Дуже важливим у цьому сенсі є візит Ангели Меркель у США.

– Пане Залмаєв, Ви погоджуєтеся з думкою російського журналіста Максима Шевченка, який сказав, що внутрішньополітичний хаос у США за Трампа нібито буде настільки гострим, що всім буде не до України, а Росія зможе робити своє далі?

Це шампанське, яке пили російські хлопці з приводу обрання Трампа, видихалося

​Пітер Залмаєв: Це шампанське, яке пили російські хлопці з приводу обрання Трампа, видихалося. Америка дійсно розколота. Хаос, який наразі є, ідеологічно, можливо, й вигідний Росії. Мовляв, подивіться, наскільки неідеальна демократія, а вони кричали і мали ще сміливість навчати нас демократії!

З іншого боку, ця нестабільність не в останню чергу в силу можливих зв’язків з російською стороною адміністрації Трампа тягне за собою розбрат і в міжнародних відносинах. Під питанням не лише зняття санкцій з Росії, що зробити Трамп не може із-за політичного скандалу, але й те, на що надіявся Трамп, що Америка зможе співпрацювати з Росією у питаннях Близького Сходу, боротьби з ісламськими терористами, Сирія.

– Пане Залмаєв, стабілізується ситуація в США, чи триватиме розбрат?

Пітер Залмаєв: У цьому розбраті просто неможливо перебувати безкінечно. Це настільки безпрецедентно. Я думаю, що будуть вироблятися механізми нейтралізації Трампа. Я думаю, що він сам себе в першу чергу нейтралізує тим, що він говорить багато, безпідконтрольно твітить все підряд. Люди просто перестануть слухати. З іншого боку, це досить сильно підриває авторитет президенства і інститути влади в Америці. Це дуже і дуже небезпечно.