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Что грозит России вследствие украинского иска против нее в Международном суде ООН в Гааге? Уже в течение нескольких недель суд, если посчитает нужным, может ввести так называемые временные ограничительные меры против России.

По мнению эксперта-международника Вадима Трюхана, начало суда стало признаком наступления Украины в юридическом направлении. А «юридическая война», которую Украина осмелилась вести против России перешла в более серьезную фазу.

В этом суде речь идет об ответственности конкретно Российской Федерации за действия, которые она совершает против Украины за последние 3 год агрессии

«В этом суде речь идет об ответственности конкретно Российской Федерации как государства за действия, которые она совершает против Украины за последние 3 год агрессии. По-моему, иск подан вовремя, удачно выбрана юрисдикция и удачно подобрана арбитражная оговорка. Эти две конвенции: «О запрете финансировании терроризма» и «О запрете любых форм расовой дискриминации». Сегодня будет бессонная ночь у главы нашей делегации, у всех членов делегации. Им нужно подготовить юридически обоснованные ответы на все те фейки, которые предоставляет российская делегация», – говорит эксперт.

Он считает, что для руководства России решение этого суда может иметь самые тяжелые последствия.

Международный суд ООН – это наиболее авторитетная международная инстанция в мире. Победа Украины может стать и аргументом лишения России права вето в Совете безопасности ООН

«Международный суд ООН – это наиболее авторитетная международная инстанция в мире. Более авторитетной инстанции не существует. Даже Международный криминальный суд ООН не приобрел такого авторитета. Решение этого суда в пользу Украины исключит Россию из международного круга общения. Победа Украины может стать и аргументом лишения России права вето в Совете безопасности ООН. Мы прекрасно понимаем, что во многих странах Европы такие себе пророссийские настроения появились и все более усиливаются. А такое решение поставит Владимир Путина и приближенных к нему людей в такую же ситуацию, в какой оказался Виктор Янукович после расстрелов на Майдане. Когда даже какие-то переговоры еще идут, а он собирает, пакует вещи. В случае такого решения он будет думать о том, как сохранить свою свободу, а не о том, как дальше наступать на какие-то страны и тому подобное. Это будет уже не желтая карточка, а красная», – считает Трюхан.

Доктор юридических наук, профессор Борис Бабин утверждает, что само рассмотрения дела в суде может занять продолжительное время и будет состоять из нескольких этапов.

По мнению большинства экспертов, ожидать решения суда о принятии предварительных мер стоит в ближайшие месяцы. После этого суд будет решать относительно приемлемости дела по содержанию. И это приблизительно год

«По мнению большинства экспертов, ожидать решения суда о принятии предварительных мер стоит в ближайшие месяцы. После этого суд будет решать относительно приемлемости дела по содержанию. И это приблизительно год. Уже после этого, если он решит утвердительно, дело будет рассмотрено по сути. Важно отметить, что даже если сегодня суд станет на сторону Украины и признает те меры, которые мы просим, как предохраняющие на этом этапе, не означает, что суд признает юрисдикцию относительно этого дела. Мы имеем пример дела Грузия против России, когда на первом этапе суд признал право Грузии требовать определенные меры, но на следующем этапе через процессуальные основания помешали признать суду свою юрисдикцию. Я опасаюсь, что и на этом этапе Россия будет занимать такую позицию», – комментирует он.

По его словам, ощутимо, что большую обеспокоенность российской стороны вызывает нарушение конвенции о финансировании терроризма. Однако она пока продолжает использовать суд как средство пропаганды.

«Россия недавно отозвала свою подпись от устава Международного уголовного суда. Если бы Россия была и правда озабочена проблемами совершения преступлений на территории иностранного государства (преступлений против человечности и военных преступлений), а речь ведь идет о «преступлениях» одних украинцев против других украинцев... причем здесь Российская Федерация. Но тут состязательность. Если мы сможем что-то доказать, то суд будет принимать это во внимание, если Россия сможет опровергнуть – нет», – говорит Бабин.

ВЫПУСК ПОЛНОСТЬЮ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)