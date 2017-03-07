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Выполнение последних достигнутых в Минске договоренностей по Донбассу невыгодно Москве. Об этом говорят эксперты. Именно поэтому, по их мнению, войска в районе Станицы Луганской остаются на своих местах. Договоренности Трехсторонней контактной группы приступить 7 марта к разведению сил и средств на этом участке не выполнены. В группировке «ЛНР» обвиняют в этом украинскую сторону. Украинские военнослужащие, в свою очередь, заявляют, что не могут приступить к отведению подразделений, так как луганские боевики не соблюдают режим тишины.

В то, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской состоится, не верила ни одна из сторон. Так, в группировке «ЛНР» еще за несколько дней до запланированной даты отвода заявили, что украинская сторона фактически отказалась выполнять свои обязательства. Об этом сказал представитель группировки «ЛНР» на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«К сожалению, вразумительно ответа от украинской стороны не получили, хотя нам была через секретариат Контактной группы направлена копия ноты от МИД Украины, в которой она в очень завуалированной форме говорит о том, что она не собирается проводить разведение сил и средств на этом участке. Опять там происходят некие гипотетические обстрелы», – заявил Владислав Дейнего.

Они могут 3 дня не стрелять, а потом вновь начинают это делать – Матюхин

Сомневались в возможности развести войска в районе Станицы Луганской и украинские военные. По их данным, на этом участке в течение 5 месяцев ни разу не соблюдалось основное условие для начала отвода подразделений – 7-дневный режим тишины. И в последнюю неделю ситуация не изменилась. Предыдущие два дня там было тихо, говорит спикер штаба АТО Леонид Матюхин, но до этого в течение нескольких дней фиксировались обстрелы.

«Давным-давно решено что, если неделю не будет открываться огонь в районе Станицы Луганской, тогда отведение будет. 3-4 дня назад точно стреляли. Я уже пятый месяц, как здесь. Ни разу не выполнялось. И я так понимаю, что они не собираются выполнять. Они всегда 3 дня не стреляют, а потом вновь начинают стрелять», – рассказал Леонид Матюхин.

Договоренности Трехсторонней контактной группы будут выполняться только в том случае, если это будет выгодно Кремлю. Такое мнение выразил украинский военный эксперт Игорь Романенко. Пока же отведение сил и средств в районе Станицы Луганской для Москвы невыгодно. Так как это ведет к деэскалации. А российской власти, наоборот, нужно продолжать военное давление на Киев, чтобы тот принял условия России.

У них провалились «русский мир» и «Новороссия», а теперь не реализуются изменения в Украине, связанные с тем, чтобы «подарить» оккупированные территории Украине на их условиях

«Им это не нужно сейчас. Потому, что не реализуются их подходы. У них провалились «русский мир» и «Новороссия», а теперь не реализуются изменения в Украине, связанные с тем, чтобы «подарить» оккупированные территории Украине на их условиях. С конституционными изменениями и так далее», – отмечает Игорь Романенко.

Какие-то глобальные вещи минские переговоры не решают, и не решали никогда – Хомаха

В свою очередь украинский политолог Вадим Хомаха считает, что ждать выполнения Минских соглашений не стоит вовсе. Процесс, по его мнению, ведется для отвода глаз. И в его рамках ключевые решения приниматься не могут.

Любые переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы могут повлиять только на какие-то локальные вещи. Например, отремонтировать водопровод

«Любые переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы могут повлиять только на какие-то локальные вещи. Например, отремонтировать водопровод. Или отремонтировать линию электропередач, например. Но какие-то глобальные вещи минские переговоры не решают. И не решали никогда. То есть ни одного реального решения контактной группы за эти 2,5 года не было», – рассказал Вадим Хомаха.

Станица Луганская является одним из участков для разведения войск в рамках подписанного 21 сентября прошлого года соглашения Трехсторонней контактной группы. Эту договоренность нужно было реализовать в течение 30 дней. Но войска там не получается развести уже больше пяти месяцев. Стороны конфликта обвиняют в этом друг друга.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)