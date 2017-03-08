Заповідь рейдера і українські політики (інтернет-видання)

«Українська правда» розповідає про невідомі подробиці справи Романа Насірова, зокрема, про те, звідки він знає президента Петра Порошенка, яким чином потрапив у список його партії напередодні дострокових парламентських виборів 2014 року, чому йому висунули підозру саме зараз і як на справу Насірова реагують в Адміністрації президента. Заголовок матеріалу – «Дві ковдри, 10 адвокатів і 100 мільйонів, або П'ять днів з життя Романа Насірова».

Інтернет-видання «Лівий берег» згадує першу заповідь рейдера, яка твердить: щоб взяти під контроль той чи інший об'єкт, не обов'язково «віджимати» акції, достатньо поміняти директора, який направить «потоки» в потрібне русло. На жаль, як стверджують журналісти, «потоки», як і раніше, залишаються чи не головною цінністю української політики. Причому «потоки» – не тільки прибуток, це ще й ресурс, необхідний для виборчої кампанії. Незважаючи на те, що до планових виборів ще досить далеко, влада почала до них активно готуватися. Саме ця – передвиборна – логіка впливає на ухвалення ключових рішень, переконує «Лівий берег».

Дописувач інтернет-видання «Хвиля» нагадує, що минуло три роки від часу анексії Криму. Достатній період для того, щоб осмислити ті події і виробити політику на майбутнє. Але, як переконує видання, у влади, як і в суспільства немає виразної стратегії щодо деокупації Криму. Найбільш цілісне «бачення» зводиться до казки про те, що в Кремлі злякаються санкцій і самі повернуть півострів Україні. Тобто «всю роботу» зроблять інші, а Києву треба просто почекати. З усвідомленням того, що сталося і аналізом проблеми, не набагато краще: процеси звелися до періодичних, прив'язаних до конкретних дат, «спогадів, як це було», та серії публікацій хронології подій. А тим часом Кремль часу не гає. Про його активність йдеться в статті «Як Росія заселяє Крим «антиукраїнськими елементами».

Конкурс на посади суддів Верховного суду наближається до фінішної прямої: кандидати склали тести, написали судове рішення. Тепер мають пройти співбесіду з психологом. Про те, як оцінюють процес у Вищій кваліфікаційній комісії, розповідає експерт сайту «Цензор. нет» у матеріалі «Успіх конкурсу буде означати перемогу судової реформи та крах великої політичної і бізнес-корупції».