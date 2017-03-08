Суд відібрав почесне звання у російського сенатора Шишкіна, товариша Кернеса

Дзержинський районний суд Харкова скасував рішення депутатів міської ради про визнання російського сенатора Олександра Шишкіна почесним громадянином міста. Таким чином Феміда задовольнила позов міської прокуратури до Харківської міської ради щодо незаконності відповідного рішення 2014 року. З перших днів воно обурило міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та громадськість Харкова, оскільки Олександр Шишкін є членом Ради федерації Росії і працює у комітеті з оборони та безпеки. Він брав участь у голосуванні за введення російських військ на територію Криму. Натомість міський голова Харкова Геннадій Кернес до останнього пручався, мовляв, почесне звання дали російському депутатові за добрі справи та заслуги перед міською громадою.

Харківська прокуратура більше двох років відстоювала адміністративний позов до міської ради щодо скасування рішення про надання звання «Почесний громадянин міста Харкова» російському сенатору Олександру Шишкіну. Саме голосування у міськраді відбулося 6 серпня 2014 року, майже одразу після масових протестів так званої «русской весны». Міські депутати більшістю голосів, а на той час це представники Партії регіонів та комуністи, подарували почесне звання російським мільярдерам – Павлові Фуксу і Олександру Шишкіну.

Таке рішення одразу збурило проукраїнську спільноту Харкова. Бо як може носити почесне звання Олександр Шишкін, який є сенатором від Хабаровського краю, членом комітету Ради федерації з питань оборони і безпеки, який має безпосередню відповідальність за голосування першого березня в Раді федерації щодо використання Збройних сил Росії на території українського Криму.

Харківська міська прокуратура одразу ж заходилася оскаржувати депутатське рішення. 28 серпня 2014 року Харківський окружний адміністративний суд у повному обсязі задовольнив адміністративний позов прокурора. Однак міськрада оскаржила рішення суду першої інстанції і домоглася його скасування. При розгляді справи у Вищому адміністративному суді була змінена підсудність і справу направили для нового розгляду у Дзержинський райсуд Харкова. Але суд, як і першого разу, пристав на аргументи прокуратури.

«Суд постановив: адміністративний позов прокурора Харкова до Харківської міської ради, третя особа – Шишкін Олександр Геннадійович, про визнання незаконним та скасування рішення – задовольнити», – виголосила резолютивну частину рішення суддя Тетяна Штих.

Російський сенатор, меценат чи друг Кернеса?

Чим же так припав до душі Олександр Шишкін харківському міському голові? На це запитання Радіо Свобода ще в грудні минулого року Геннадій Кернес відмовився відповідати. Натомість експерти припускають, що окрім давньої дружби між родинами, їх пов’язують міцні бізнес проекти. Олександр Шишкін може похвалитися в Харкові трьома заводами компанії «Здоров’я». Сам же Кернес раніше заявляв на користь почесного звання для Шишкіна: він є уродженцем Харкова. За словами Кернеса, працюючи в Росії, Шишкін продовжував благодійництво на малій батьківщині – фінансував зведення православних храмів Святих жінок-мироносиць і Святої Благовірної цариці Тамари. А під час останньої розмови з журналістами, в грудні минулого року, Геннадій Кернес натякав на людські стосунки з Шишкіним.

«Питання полягає в чисто людських стосунках. Людські стосунки такі, що сьогодні санкції, але санкції – це на в’їзд до країни (у вересні 2015 року російського сенатора Олександра Шишкіна включили до списку осіб, щодо яких Україна запровадила санкції, зокрема і заборону на в’їзд – ред.), це якісь інші санкції Але ті санкції не поширювалися на Шишкіна 2014 року, коли Олександр Шишкін став почесним громадянином міста Харкова. Те, що він член Ради федерації Росії, значить він така серйозна людина», – коментував Геннадій Кернес.

При цьому харківський міський голова відмовився відповідати на пряме запитання, чи може мати звання почесного харків’янина людина, що голосувала за анексію Криму.

Громадські активісти та міські депутати від фракції «Самопоміч» в міській раді неоднаразово намагалися спонукати Геннадія Кернеса до скасування скандального рішення, але той відмовлявся вносити до порядку денного «питання Шишкіна».

22 лютого Харківська міська рада відмовилася внести до порядку денного сесії питання про скасування звання «Почесний громадянин міста Харкова», присвоєного Олександру Шишкіну

Міський депутат від «Самопомочі», юрист Ігор Черняк шукав всі можливості для скасування почесного звання: пропонував проекти рішень, писав депутатські запити, нещодавно навіть звернувся до суду, аби той визнав неправомірним рішення щодо почесного звання російського сенатора Олександра Шишкіна в Харкові.

«Російський сенатор – це особа, яка офіційно визнана україною посібником терористів і загарбників, і досі залишається почесним громадянином міста Харкова і має право на одержання 16 тисяч гривень мерської степендії», – зазначив Радіо Свобода Ігор Черняк.

Впродовж десяти днів юристи міської ради можуть оскаржити судове рішення. Наразі невідомо про подальші дії юридичного департаменту міськради. Там взяли перерву для ознайомлення з повним текстом судової ухвали.