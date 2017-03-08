Росія може дестабілізувати політичну систему Канади – глава МЗС Христя Фріланд

Глава МЗС Канади Христя Фріланд заявила, що її країна повинна бути готовою до спроб Росії дестабілізувати її політичну систему за аналогією із зусиллями, розпочатими Москвою в США.

Росія докладала зусиль для дестабілізації американської політичної системи. Канадці та й інші західні країни повинні бути готові до того, що аналогічні зусилля можуть бути спрямовані і проти нас

Христю Фріланд запитали, чи вважає вона, що Росія веде проти неї наклепницьку кампанію, яка проявилася в негативних публікаціях про її діда, опублікованих в проросійських ЗМІ.



«Американські розвідслужби повідомили, і це загальновідомо, що Росія докладала зусиль для дестабілізації американської політичної системи, – сказала Фріланд журналістам в парламенті. – Думаю, що канадці та й інші західні країни повинні бути готові до того, що аналогічні зусилля можуть бути спрямовані і проти нас».



Раніше російська влада заборонила Христі Фріланд в’їзд у цю країну.

Тим часом, у понеділок канадський уряд повідомив про продовження навчальної місії збройних сил Канади в Україні ще на два роки, до кінця березня 2019 року.

Згідно з повідомленням, завдяки цій програмі, відомій як «Операція UNIFIER», збройні сили Канади забезпечують військове навчання і допомогу в розбудові можливостей особовому складові Збройних сил України на підтримку зусиль України у збереженні її суверенітету, безпеки і стабільності.

Тепер, заявив уряд Канади, збройні сили цієї країни разом із союзниками і урядом України продовжать підтримувати професійний розвиток ЗСУ і розширювати їхні можливості в низці галузей. Серед них – навчання діям у малих групах, розмінування вибухових пристроїв, діяльність військової поліції, медичне навчання і модернізація системи тилового забезпечення.

Крім того, ЗС Канади також нададуть підтримку у здійсненні стратегічної інституційної реформи оборонних інституцій України, мовиться в повідомленні.

«Операція UNIFIER є частиною ширших зусиль уряду Канади, спрямованих на підтримку демократії, прав людини і верховенства права в Україні шляхом надання фінансової, гуманітарної і нелетальної військової допомоги», – заявили в уряді Канади.