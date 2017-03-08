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08 Березень 2017, Київ 13:09
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 березня (карта)
08 Березень 2017, 12:33
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
8 березня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
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