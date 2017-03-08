Нова фаза у політиці Кремля щодо України

Блог Браяна Вітмора

Ми всі повинні дуже уважно стежити за тим, що робитиме Росія в Україні далі.

Події останніх тижнів – Росія визнала «документи», які видають сепаратисти; так звана «Луганська народна республіка» запроваджує рубль; українська блокада торгівлі з сепаратистами; «націоналізація» сепаратистами майна українських олігархів – прояснюють кілька речей. Мінський процес мертвий, а зв’язки між територіями, які контролюють сепаратисти, і рештою України розриваються.

Ми рухаємося до нової фази у цій війні.

Якщо Росія вибере загострення, то це буде чітким сигналом, що Кремль вірить у те, що Захід, зайнятий своїми справами, буде мало чинити опір цьому. Це також буде тестом на те, що може дозволити собі Москва в геополітичному середовищі, яке вона вважає дедалі сприятливішим. Це також означатиме, що режим Володимира Путіна вірить у те, що може здобути те, чого хоче – вільну руку на колишньому радянському просторі – без так званих «великих торгів» із Заходом.

Загострення може мати різноманітні форми. Москва може визнати незалежність так званих «ДНР» і «ЛНР» й заморозити конфлікт. Вона може їх анексувати і так проголосити перемогу. Чи, в найрадикальнішому випадку, Москва може захопити більше території.

Будь-який із цих варіантів буде сигналом про ширші наміри Москви.

Браян Вітмор – оглядач Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в Празі, автор англомовного блогу «Вертикаль влади», в якому він висловлює власні погляди про політику Кремля, які не обов’язково збігаються з міркуваннями редакції. Follow @PowerVertical

Оригінал публікації – на англомовному сайті Радіо Свобода