Близько 50 осіб протестували 8 березня перед установами Європейського союзу в Брюсселі на захист прав жінок у всьому світі. Жінки з Бельгії, Польщі, Колумбії, а також із Курдистану (етнічної території на Близькому Сході), які взяли участь у демонстрації, вигукували гасла, на кшталт: «Моє тіло, мій вибір, моя свобода» або «Права жінок – це права людини». Дехто тримав плакати з написами: «Ні до в’язниці за аборт» та «Жіноча солідарність у світі». Деякі з протестувальниць зосередилися зокрема на правах жінок у Польщі. У цій країні, населеній переважно римо-католиками, діють одні з найсуворіших у Європі обмежень на штучне переривання вагітності. (Відео Reuters)