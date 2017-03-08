Фоторепортаж: Підземна арт-галерея стокгольмського метро

Стокгольмське метро (Stockholms tunnelbana) налічує 100 станцій, складається із 7 ліній, пронумерованих від 10 до 19, об’єднаних за кольором – зелена, червона і синя. Але це метро кардинально відрізняється від інших – його називають «найдовшою галереєю у світі».