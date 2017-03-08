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08 Березень 2017, Київ 22:09
Фотогалереї

Фоторепортаж: Підземна арт-галерея стокгольмського метро

Стокгольмське метро (Stockholms tunnelbana) налічує 100 станцій, складається із 7 ліній, пронумерованих від 10 до 19, об’єднаних за кольором – зелена, червона і синя. Але це метро кардинально відрізняється від інших – його називають «найдовшою галереєю у світі».
Станція Solna centrum побудована у скельній породі на глибині 36 метрів. Стіни станції розфарбовані у червоний, чорний і зелений кольори, й розписані малюнками на тему соціальних проблем і охорони навколишнього середовища, актуальних для Швеції у 70-х роках минулого століття
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Станція Solna centrum побудована у скельній породі на глибині 36 метрів. Стіни станції розфарбовані у червоний, чорний і зелений кольори, й розписані малюнками на тему соціальних проблем і охорони навколишнього середовища, актуальних для Швеції у 70-х роках минулого століття

Станція метро Kungstradgarden у перекладі &ndash; &laquo;Королівський сад&raquo;. У 1970 році, під час будівництва, місцеві жителі влаштували протести проти знищення старих в&rsquo;язів парку. Лише у 1977 році станція була відкрита, її вхід перенесли. Розташована на глибині 34 метри. Художник Ульрик Самуельсон під час оформлення використав образ підземного саду
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Станція метро Kungstradgarden у перекладі – «Королівський сад». У 1970 році, під час будівництва, місцеві жителі влаштували протести проти знищення старих в’язів парку. Лише у 1977 році станція була відкрита, її вхід перенесли. Розташована на глибині 34 метри. Художник Ульрик Самуельсон під час оформлення використав образ підземного саду

T-Centralen &ndash; єдина станція, де всі три лінії системи метро з&rsquo;єднуються. Була відкрита 1975 року, ставши на той час 79-ю по рахунку. Розташована на глибині 26-32 метрів. Оформленням займалися кілька відомих художників
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T-Centralen – єдина станція, де всі три лінії системи метро з’єднуються. Була відкрита 1975 року, ставши на той час 79-ю по рахунку. Розташована на глибині 26-32 метрів. Оформленням займалися кілька відомих художників

Платформа станції Kungstradgarden
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Платформа станції Kungstradgarden

Tensta &ndash; відкрита у 1975 році. Глибина &ndash; 20-22 метри. Художник &ndash; Гельга Геншен. Станція розписана написами на різних мовах, віршами, малюнками у вигляді квітів і тварин. На платформі північного напрямку розміщені плакати, де на 18 мовах написано слово &laquo;Солідарність&raquo;
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Tensta – відкрита у 1975 році. Глибина – 20-22 метри. Художник – Гельга Геншен. Станція розписана написами на різних мовах, віршами, малюнками у вигляді квітів і тварин. На платформі північного напрямку розміщені плакати, де на 18 мовах написано слово «Солідарність»

Один із входів/виходів на станції Kungstradgarden
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Один із входів/виходів на станції Kungstradgarden

Ескалатори з кольоровою підсвіткою можна побачити на багатьох станціях стокгольмського метро
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Ескалатори з кольоровою підсвіткою можна побачити на багатьох станціях стокгольмського метро

Станція Stadion у Стокгольмі прикрашена розписами веселок та інших яскравих фігур. Відкрита 1973 року і розташована на глибині 25 метрів
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Станція Stadion у Стокгольмі прикрашена розписами веселок та інших яскравих фігур. Відкрита 1973 року і розташована на глибині 25 метрів

Tekniska hogskolan &ndash; побудована у скелях на глибині 18 метрів. Відкрита у 1973 році. Тема оформлення &ndash; закони природи
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Tekniska hogskolan – побудована у скелях на глибині 18 метрів. Відкрита у 1973 році. Тема оформлення – закони природи

Rådhuset &ndash; названа на честь міської ратуші. Відкрита у 1975 році Оформлена у стилі поп-арт із композиціями кошиків і дров у стіні, а також художніми елементами у вигляді черевиків, що звисають зі стелі
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Rådhuset – названа на честь міської ратуші. Відкрита у 1975 році Оформлена у стилі поп-арт із композиціями кошиків і дров у стіні, а також художніми елементами у вигляді черевиків, що звисають зі стелі

Один із входів на станцію Kungstradgarden
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Один із входів на станцію Kungstradgarden

Перехід на станції Kungstradgarden
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Перехід на станції Kungstradgarden

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