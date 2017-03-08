У Росії хочуть прив’язати вибори президента до дати захоплення Криму (світова преса)

Президентські вибори у Росії хочуть прив’язати до дати захоплення українського Криму. Заяви «екс-прокурора» окупованого Криму Наталії Поклонської про мироточення бюста російського царя викликали фурор. Ще один радник президента США зізнався у контактах з послом Росії. На це серед іншого звертають увагу західні ЗМІ.

Видання Newsweek звертає увагу, що Росія може змістити свої президентські вибори на дату, коли формально взяла під контроль український Крим.

Наступні президентські вибори у Росії мають відбутися навесні 2018 року, перший тур голосування запланований на 11 березня, але у разі згоди парламенту, дата може бути змінена, зауважує видання.

Журналісти видання нагадують, що дата минулих парламентських виборів у Росії також була змінена фактично на три місяці, що розкритикували опоненти Кремля, заявивши, що скорочення передвиборчої кампанії зіграло на руку владі. Як наслідок – провладна «Єдина Росія» отримала переважну більшість місць.

Тепер, зазначається у статті, може бути змінена й дата президентських виборів. Кілька депутатів звернулися до Державної думи Росії з проханням перенести дату президентських виборів на тиждень, і призначити їх на 18 березня. Newsweek зауважує, що саме 18 березня 2014 року президент Росії Володимир Путін підписав «указ про приєднання Криму до Росії», після того, як російські війська захопили український півострів.

Спікер Державної думи Росії В’ячеслав Володін заявив у вівторок, що, зважаючи на те, що дата припадає на неділю, перенесення президентських виборів є можливим і легальним.

«Той факт, що дата збігається з важливим святом, яке ми відзначаємо вже кілька років, є дуже добре», – сказав Володін, якого цитує Newsweek.

Автор статті зауважує, що президент Путін ще не повідомив, чи братиме учать у наступних виборах.

Колишній радник президента США Дональда Трампа Джеффрі Гордон повідомив виданню The Independent, що за п’ять місяців до початку президентських виборів у США зустрічався з послом Росії Сергієм Кисляком для обговорення перспективи співпраці між Москвою і Вашингтоном щодо боротьби з тероризмом.

В інтерв’ю The Independent Гордон зазначив, що під час розмови з Кисляком розповів йому про бажання Дональда Трампа перезавантажити стратегічне співробітництво з Росією, але про якісь певні ініціативи не йшлося.

«Нам потрібно активніше співпрацювати щодо боротьби з ісламістами, не можна допускати ситуацій, коли люди приїжджають з Чечні і влаштовують вибух на Бостонському марафоні. Треба слухати росіян, коли ті попереджають нас щодо підозрюваних у тероризмі. Все тривало не більше від п’яти хвилин», – цитує слова Джеффрі Гордона The Independent.

Гордон визнав, що це він вніс поправки до ухваленої на з’їзді республіканців партійної платформи, прибравши звідти заклик надати Україні зброю для боротьби з сепаратистами. При цьому Гордон запевняє, що не обговорював цього з Кисляком, відзначає The Independent.

Заяви екс-прокурора Криму, нині депутата російської Держдуми Наталії Поклонської, що в анексованому Росією Криму замироточив бюст останнього російського імператора Миколи ІІ, спричинили у Росії глузування, переляк і благоговіння, пише видання The Times.

Поклонська заявила, що бюст царя замироточив у столітню річницю зречення імператора від престолу, спричиненого революцією.

«Ви знаєте, що цього ранку бюст Миколи ІІ, який ми звели у сквері біля каплиці, почав мироточити. Це сталося цього ранку», – заявила Наталія Поклонська, яку цитує The Times.

За її словами, тепер до погруддя люди приводять хворих дітей і це доводить, що цар допомагав Росії.

Але спеціальна комісія, яку відрядили до місця, не виявила ніяких слідів мироточення на бюсті царя, зазначає The Times. Також ніяких слідів рідини на бюсті не виявили і журналісти.