Система охорони здоров’я Британії найбільше схожа на українську – лікар у Лондоні

Українські лікарі та медичні працівники, які працюють у Великій Британії, звернулися з листом підтримки реформ у галузі охорони здоров’я до керівництва України. Вони вірять, що нинішня команда має за мету «створити відкрите, прозоре і гідне Міністерство охорони здоров’я» і пропонують свою допомогу в досягненні такої мети. Про те, в чому вона полягатиме, і що спонукало вихідців із України, які живуть у Британії, підтримати нинішню команду реформаторів на чолі з виконувачем обов’язків міністра Уляною Супрун, ми говорили з президентом Української медичної асоціації Великої Британії, доктором медичних наук, нейрохірургом та консультантом Національного інституту неврології Романом Грехом.

– Проблема є багатогранна в Україні. За 20 років Україна перейшла з висококваліфікованої світової якості медицини, яка займалася інноваційними операціями в кінці 1970-х до трагічного стану, який ми маємо.

Україна залишилася скалкою радянської системи. Те, що було при Радянському Союзі, так і не помінялося

Не все пояснює крах Радянського Союзу, бо навіть Росія і Казахстан, не кажучи вже про Польщу і Чехію, які перейшли ці реформи швидше і якісніше, свідчить про це. Бо Україна залишилася такою скалкою радянської системи. Те, що було при Радянському Союзі, так і не помінялося.

Тобто ми тренували більше лікарів, ніж нам треба. Ці лікарі були в шаленій залежності від низької кількості якісних робочих місць стажувань і конкуренція полягала в тому, що більшість лікарів конкурувала за кілька важких місць, і за то потребувала платити великі хабарі. Перше.

Медицина була популярною і за вступ в інститут приходилося давати хабарі. Це спонукало молодого лікаря вимагати «назад» віддачу цієї інвестиції від пацієнтів

Друге, медицина була популярною і за вступ в інститут приходилося теж давати хабарі. Це спонукало молодого лікаря вимагати так би мовити «назад» віддачу цієї великої інвестиції від пацієнтів, що знов ж таки знижувало якість, тому що пацієнти не платоспроможні, і це призвело до того, що функціональна система стала повністю нефункціональної в плані того, що держава виконує мінімум, а решта послу і оплат за них зостається між пацієнтом і лікарем у полі, яке не є легалізованим.

– Як би Ви могли порадити змінити цю систему?

Англійська система охорони здоров’я є найподібнішою до української, в тому вигляді, в якому вона зараз є

– Зміни є необхідні. І, безперечно, Україна може вибрати різні системи – німецьку, американську, китайську, яка б їй пасувала. Але з нашої точки зору, українська і англійська медичні системи мають дуже багато спільного. Я навіть піду далі і скажу, що англійська система охорони здоров’я є найподібнішою до української, в тому вигляді, в якому вона зараз є.

– У чому ця подібність? Адже ми знаємо про те, що і британська система зараз переживає складні часи.

– Британська система проводить зміни, бо кожна система проходить зміни. Але візьмемо її такою, яка вона зараз є і якою вона була продовж останніх 10 років. Що ми маємо? Ми маємо, що вона є безплатною. Пацієнт, який приходить до лікаря, не має нічого платити. І ліки, і процедури, і обстеження є всі безплатними.

– Тобто, на Вашу думку, можливе існування – і Британія підтверджує це – високої якості медицини, не запроваджуючи страхову медицину?

– Так, 90% населення лікується безплатно з податків, із суперінвестицій, з ренти – є багато різних чинників, але, врешті-решт, є важливим те, що пацієнт не платить. Прецедент є, я безперечно переконаний, що якість надання невідкладної допомоги тут є найкращою в світі. Ніхто не питається, де ви є, чи ви маєте страховку чи ні – всіх лікують. Вас пролікують в найкращому шпиталі Великобританії.

Що є іншим – це те, що хронічні, не гострі захворювання тут не мають пріоритету такого, як вони мали в Америці, наприклад, чи в приватній медицині. Філософія приватної медицини та соціальної медицини є зовсім іншою. Приватна медицина в Німеччині чи в Америці сконцентрована в тому, що приносить прибуток. Тобто, чим більше операцій, чим більше інвазійних терапій, чим більше досліджень зробить, тим більше зробить обіг в госпіталі, тим більше він заробить від страхових компаній. На повністю протилежному спектрі є англійська охорона здоров’я, яка сконцентрована тільки на одному простому принципі: чим швидше тебе поставити на роботу, щоб ти сплатив податки, щоб ці податки пішли на охорону здоров’я.

– Але виглядає так, що зараз Україна намагається зробити крок власне до приватної медицини, до страхової медицини. Від цієї соціальної медицини, яку Ви щойно описали.

Ми підтримуємо команду, тому що ми бачимо дію цієї команди, що ця команда при підтримці може досягнути більше

– Концептуальна розв’язка цього питання залежить від України. Ми філософськи підтримуємо реформи, а не саму розв’язку. Ми підтримуємо команду, тому що ми бачимо дію цієї команди, бачимо, що ця команда при підтримці може досягнути більше. Конкретно ми можемо зробити такі пропозиції.

У нас у травні буде конференція, присвячена реформам первинної ланки охорони здоров’я, і ми будемо надіятися, що з України прийдуть різні учасники, тому що вже 20 лікарів з України приїжджають до різних районів і областей, які зацікавлені почути, яким чином реформи в інших країнах проводилися, і яким чином Велика Британія може допомогти.

Наші члени можуть виїжджати і сприяти – наприклад, тій же процедурі набору кадрів

Друге, ми налаштовані на контакт з їхнього боку. І, безперечно, що наші члени можуть виїжджати і сприяти – наприклад, тій же самій процедурі набору кадрів. Якщо є інтерв’ю на місце головного лікаря, чи на якийсь інший державний пост в охороні здоров’я чи в міністерстві, ми, безперечно що могли би бути приєднаними до цього процесу і рекомендувати якимось чином, як цей процес проходить тут відкрито і чесно, щоби краща людина потрапила на місце, а не по знайомству чи за хабар.

Ми можемо надати консультації щодо напрямку, як лікувати ту чи іншу патологію.

– Тобто йдеться про протоколи лікування?

Більшість препаратів, які рекламують, є повністю викиданням грошей

– Так, протоколи лікування є важливим стержнем нашої практики. Ми на них спираємося, тому що наш головний ворог – це гірчичники і банки, ессенціалє форте, неотропіли й інші медикаменти, які нікому не допомагають. Навіть, якщо б ми могли донести цей меседж до українського суспільства з вашою допомогою й інших, те, що більшість препаратів, які рекламують, є повністю викиданням грошей.

Саме доказова медицина побудована на дешевших і якісних препаратах

А саме доказова медицина побудована на дешевших і якісних препаратах, які необхідно формалізувати і надавати. І цей мінімум необхідно зробити. І якщо ми змогли б підтримати їх, показавши наші, так би мовити, клінічні протоколи лікування, це було б корисно, і ми б з радістю приділили б цьому свій час і енергію.