Росії донецьке вугілля не потрібне? (Інтернет-видання)

Російські ЗМІ з ентузіазмом повідомили, що вугілля з окупованих територій Донбасу тепер поставляється в Росію. Утім, як стверджує дописувач інтернет-видання «Главред», Росії донецьке вугілля потрібне не більше, ніж торішній сніг. Адже там свого вугілля більш ніж достатньо, а Кузбаське «чорне золото» набагато дешевше донецького. Москва за непотрібністю давно закрила всі шахти в Ростовській області. Поставки вугілля в Росію можуть бути тільки «маскувальними» для того, щоб донецьке вугілля знову опинилося в Україні. Адже на шматках антрациту немає прізвища «пакувальника», тож ніхто не засумнівається, що це, скажімо, африканське вугілля. Патріотично і вигідно, а найголовніше – ніякої «торгівлі на крові». І жодних податків Україні. Про це «Главред» пише в статті «Вугільний розворот, або Ніякої «торгівлі на крові»?!».

Україна не розбещена прикладами державних діячів, які б викликали захоплення, наголошує дописувач тижневика «Фокус». Розчинився, ніби його не було, Дмитро Ярош, навколо якого був колись створений цілий культ. На очах малоприємні, на думку журналістів, персонажі а-ля Парасюк або Савченко, або «рішали» на кшталт того ж Насірова, що опиняються настільки ж жалюгідними після початку серйозних неприємностей, скільки були пихатими до. Роман Насіров взагалі тепер надовго стане типовим втіленням представника влади, і це погана новина не тільки для влади, наголошує видання. Заголовок публікації – «Браковані. Де взятися яскравим політикам».

Дописувач сайту «Главком» наголошує, що не варто применшувати ймовірність того, що Москва може завдати нового удару по Україні. Видання пише, що майже весь цей час динаміка війни на Донбасі нагадувала рух маятника, який коливався від активних бойових дій до чергових етапів політико-дипломатичного процесу, що на певний час відновлював відносне затишшя на фронті. Та впродовж останніх місяців, особливо після початку активних боїв на околицях Авдіївки, склалося враження, що обидва процеси розвиваються за власною логікою. Оголошення кількох перемир’їв не справило жодного ефекту на бойовиків. Відтак, як наголошує видання, щонайменше в короткостроковій перспективі Кремль продовжить тримати руку на воєнному важелі. Саме воєнний компонент протистояння на Донбасі в найближчій перспективі визначатиме динаміку майбутнього переговорного процесу, адже відновлення активної фази бойових дій – найкращий спосіб перезапустити переговорний процес на більш вигідних умовах, наголошує «Главком».

Блокада окупованого Донбасу засвідчує, що відмотати ситуацію до стану грудня 2016 року вже не вийде, та й немає сенсу. Відтак, як наголошує дописувач сайту «Хвиля», потрібно ухвалити закон щодо окупованих територій, оскільки він дозволить внести ясність – з ким воює Україна, хто окупант, як регулюються відносини з ОРДЛО, які права переселенців. Видання наголошує, що саме неясність створює можливості для тіньових схем збагачення, які приводять до сказу активну частину суспільства, а це створює базу для блокади. Цілі повинні визначати дії, а не хаотичні тактичні кроки, зазначає «Хвиля» у матеріалі «Настав час Україні визначитись».