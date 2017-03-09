Російські банки в Україні фінансують угруповання «ДНР» і «ЛНР» – економіст

Україна може застосувати санкції до російського «Сбербанку», якщо він обслуговуватиме клієнтів з «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР», повідомили в НБУ. Про які саме санкції може йтися наразі невідомо. Але зважаючи на те, що російські банки обслуговують переважно російські компанії і мають невелику клієнтську базу в Україні, навіть якби вони почали згортати діяльність, українська економіка не відчула б наслідків, вважають експерти. Більше того, зазначають фахівці, ці банки займаються перерахунком гривні на окуповану територію Донбасу для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Сбербанк Росії» заявив про готовність обслуговувати осіб, які звернулися з «паспортами» угруповань «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». У відповідь міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Нацбанк застосувати санкції до цієї фінансової установи.

У НБУ ж заявили, що у разі підтвердження інформації про обслуговування власників «паспортів» ОРДЛО, ініціюватимуть РНБО запровадити щодо цього банку санкцій. При цьому у Нацбанку не повідомили, про які саме санкції може йтися.

За обсягами капіталу російські банки наразі становлять в Україні близько 40% від всього обсягу комерційних банків, каже Радіо Свобода президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий. Але, за його словами, обсяги надання ними клієнтських послуг становлять лише 14%.

Ці банки, як правило, не обслуговують українських клієнтів. Вони, безумовно, здійснюють виплати там, де потрібно керівництву з Росії. Наприклад, перераховують гроші на захоплену територію

«Ці банки, як правило, не обслуговують українських клієнтів, а виконують інші функції, – пояснює Лановий. – Вони, безумовно, здійснюють виплати там, де потрібно керівництву з Росії. Наприклад, перераховують гроші на захоплену територію, або ж консолідують кошти для здійснення приватизації, здійснення купівлі об’єктів на території України на користь Росії. Їхні функції мають дуже мало спільного з комерційною чи кредитною діяльність».

При цьому, продовжує Лановий, в Україні вони користуються низкою прав.

«Вони мають права купівлі валюти на території України, обмінювати гривні, які надходять їм у вигляді заощаджень громадян, і переводити у материнську компанію. Також вони мають право отримувати кредит і рефінансування від Нацбанку України, отже, вони, як й інші банки, можуть отримати надруковані емісійні гривні. Це надзвичайні пільги, до яких українські банки не допущені».

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Російські банки: перерахунок гривень окупантам і обслуговування російських компаній

Російські банки в Україні обслуговують переважно операції російських компаній на українському ринку, зазначає експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Ярослав Жаліло. А зважаючи на те, що торгівля між Україною і Росією згортається, відпадає і потреба у російських банках. Тож якщо вони навіть почнуть згортати діяльність в Україні, це не спричинить проблем, каже він.

Навіть до блокади, у 2015-2016 роках, відбулося стрімке падіння, то, зрозуміло, що й потреба в обслуговуванні таких операцій скорочується, тому й не дуже помітна частка банків

«Навіть до блокади, у 2015-2016 роках, відбулося стрімке падіння, то, зрозуміло, що й потреба в обслуговуванні таких операцій скорочується, тому й не дуже помітна частка банків. Думаю, якщо навіть ці банки згортатимуть діяльність, то вони вирішуватимуть ці питання зі своїми клієнтами, які так чи інакше належать до тих компаній, які є або безпосередньо російськими компаніями, або працюють з російським бізнесом. Звісно, що там є й українські вкладники, але чинне законодавство має гарантувати їхні права. А оскільки йдеться не про неплатоспроможні банки, то, думаю, що забезпечити розрахунки з вкладниками не буде проблемою», – наголошує Жаліло.

Після початку російської агресії Україна мала б зупинити діяльність російських банків на своїй території, вважає Володимир Лановий. Йдеться насамперед про здійснення платежів і міжбанківські операції.

Ті гривні, які вони в Україні збирають, вони направляють для виплат на окупованій території

«Ті гривні, які вони в Україні збирають, вони направляють для виплат на окупованій території, – пояснює Лановий. – Це можна робити, скажімо, через структури на території Росії, туди гривня перераховується, а звідти йде на Донбас. А ми дивуємося, звідки на території окупованого Донбасу гривня. Ці банки працюють на відсмоктування і введення її на ту територію для підтримки економічної основи цих бандитських республік», – зазначає економіст.

Між тим Росія, яку Україна визнала країною-агресором, залишається одним із найбільших інвесторів до української економіки. Звіт про іноземні інвестиції за весь 2016 рік Держслужба статистики України ще не оприлюднила. Але є дані за 9 місяців минулого року. Росія посідає четверте місце у п’ятірці найбільших інвесторів української економіки.