Туристичний бізнес не чекає від «безвізового режиму» з ЄС збільшення клієнтів – експерт

Європейський союз намагатиметься надати безвізовий режим Україні до початку сезону літніх відпусток. Дипломати обіцяють, що українців будуть впускати в країни ЄС за стандартною процедурою, тою самою що і громадян Канади чи Сполучених Штатів, або ж Молдови, для якої безвізовий режим працює менше трьох років. Інформацію про додаткові перевірки для молдован на кордоні з ЄС, як стало відомо, розповсюджували здебільшого проросійські політики. Зазвичай, розповідають громадяни Молдови, які регулярно їздять до Європи, на кордоні перевіряють лише паспорт.

9 березня надання безвізового режиму для України буде розглядатися на комітеті Європейського парламенту з питань свобод і прав людини. Наступним кроком буде голосування на пленарному засіданні Європейського парламенту, після чого рішення повернеться до Ради міністрів країн-членів ЄС. Про це Радіо Свобода розповів прес-аташе представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік. Після затвердження рішення міністрами внутрішніх справ документ буде оприлюднено в офіційному віснику ЄС, повідомив Стулік.

Буде така сама процедура, як для будь-яких громадян країн, які не є членами ЄС

«Це питання найближчого майбутнього, це питання дійсно найближчих декількох тижнів. Ми маємо надію, що до сезону літніх відпусток це питання буде вирішено, щоб українські громадяни могли їздити на літні відпустки в ЄС без віз. Буде така сама процедура, як для будь-яких громадян країн, які не є членами ЄС, така сама, як для громадян Австралії, США чи інших», – зазначив прес-аташе.

Необхідність надання додаткових документів не можна відкидати, але скоріш за все питання у прикордонників будуть виникати до тих, хто їде не в коротку туристичну подорож, а на довший термін.

Раніше ЗМІ прогнозували остаточне надання «безвізу» 10-12 червня.

Під час короткострокових поїздок дехто знаходить роботу – журналіст

В Молдові безвізовий режим із країнами Євросоюзу запрацював навесні 2014 року. За словами політичного коментатора з Кишинева Андрія Андрієвського, в них із самого початку також багато говорили про необхідність додаткових документів на кордоні, але на практиці все виявилося простішим.

В’їзд в Євросоюз проходить абсолютно спокійно

«Планувалося, що будуть додаткові вимоги – вказати, в якому готелі заброньований номер, мати на банківському рахунку певну суму грошей і показати її, придбати страховку. Але особисто в мене на практиці цього не вимагали жодного разу, причому ані в аеропорту, ані на контрольно-пропускних пунктах з Румунією. Про випадки з іншими я також не чув – в’їзд в Євросоюз проходить абсолютно спокійно», – розповів Андрієвський Радіо Свобода.

Кількість поїздок зросла, каже він. Крім звичайного інтересу, є й інші причини. По-перше, багато в кого з громадян Молдови в країнах Євросоюзу живуть родичі, по-друге, деякі молдовани під час короткострокової поїздки знаходять собі роботу в ЄС і оформлюють робочі візи.

Також після надання «безвізу» подорожувати стало набагато легше – дешеві авіакомпанії, так звані «лоукости», активно літають в молдавську столицю. Ще більше дешевих квитків в європейські міста можна придбати, якщо летіти з аеропорту Ясси в Румунії.

«Безвіз» переорієнтує українців зі сходу на захід – мандрівник

Туристичний бізнес в Україні не очікує різкого зростання кількості клієнтів, каже експерт Олександр Новіковський. Останній рік для туроператорів був рекордним порівняно з попередніми 5 чи навіть 8 роками – за кордон виїхало близько 2 мільйонів українців. Проте невідомо, скільки саме в країни Євросоюзу, достовірної статистики немає, каже підприємець.

Сьогодні більша частина людей використовує туристичні агенції як додатковий механізм полегшення отримання візи

«Для туристичних компаній збільшення подорожуючих через «безвіз» не означатиме збільшення роботи, люди намагатимуться скористуватися новою можливістю самостійно. Сьогодні більша частина людей використовує туристичні агенції як додатковий механізм полегшення отримання візи», – говорить Новіковський. Насправді, робота туристичного агента не тільки в тому, щоб зробити візу, але й також підібрати готель, лікувальну програму, використати акційну програму, каже експерт.

Безвізовий режим для багатьох українців стане шансом побачити Європу каже журналіст-мандрівник Богдан Логвиненко. В рамках медіа-проекту «Ukraїner» він багато подорожує Україною і спілкується із людьми з усіх регіонів. Раніше об’їздив кілька десятків країн світу.

Взяти квиток на літак чи на автобус тоді, коли є нагода, а не тоді, коли є віза

«Взяти квиток на літак чи на автобус тоді, коли є нагода, а не тоді, коли є віза. Таких людей багато по всій Україні. Одразу людей буде небагато – це питання комунікацій і грошей. Але «безвіз» дозволить заходити новим авіакомпаніям і наземним перевізникам, якщо зникнуть черги на кордоні і кордон взагалі стане передбачуваним», – вважає Логвиненко.

Раніше українці часто формували уявлення про світ після подорожей на схід, а не на захід, і безвізовий режим може це змінити, наголосив журналіст.