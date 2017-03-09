У Держдепартаменті заговорили про плани Трампа скоротити програми міжнародної допомоги

Державний департамент США у вівторок провів довгоочікуваний брифінг - перший з моменту інавгурації президента Дональда Трампа, яка відбулася в січні. Виконувач обов’язків офіційного речника Держдепу Марк Тонер відповів на запитання про плани президента щодо скорочення на 37% бюджету відомства і програм міжнародної допомоги.

Журналісти та інші спостерігачі давно запитують, коли відновляться щоденні брифінги, чому новий держсекретар Рекс Тіллерсон дає їм так мало інформації і чому деякі ключові посади у відомстві досі вакантні. Марк Тонер спростував припущення про те, що в новій адміністрації Держдепартамент відсунутий на другий план.

«Держсекретар Тіллерсон дуже активно взаємодіє з Білим домом, з президентом - часто з ним розмовляє. От саме вчора (в понеділок – ред.) він був там на зустрічі. Можу запевнити вас, що голос держсекретаря і всього Держдепартаменту звучить дуже голосно в політичних дискусіях і на рівні Ради з національної безпеки», – так охарактеризував ситуацію Марк Тонер.

Відповідаючи на запитання про скорочення бюджету, Тонер підкреслив, що ця справа поки що остаточно не вирішена.

Я думаю, що в кожному перехідному процесі є період переоцінки

«Я думаю, що в кожному перехідному процесі є період переоцінки, – пояснив він. – Це одна з причин того, що він зустрічається і розмовляє з високопоставленими офіційними особами, розмовляє з керівництвом на різних рівнях, щоб отримати від них відгуки про те, які їхні пріоритети і як ми можемо провести реорганізацію, провести аналіз (наявних) ресурсів».

Деякі колишні співробітники Держдепартаменту та аналітики висловлюють занепокоєння з приводу можливих наслідків скорочень бюджету. Том Маліновскі, який обіймав посаду помічника держсекретаря з питань демократії, прав людини і праці при адміністрації Обами, відповів по Skype.

Бюджет, у всякому разі на папері, передбачає скорочення деяких програм Держдепартаменту в історичних масштабах

«Бюджет, у всякому разі на папері, передбачає скорочення деяких програм Держдепартаменту в історичних масштабах, особливо з огляду на те, що є програми, які Трамп вважає недоторканними – такі, як допомога Ізраїлю та Єгипту. Це вимагатиме нечуваних скорочень практично у всіх інших сферах», – вважає Маліновскі.

Він переконаний, що такі різкі скорочення не отримають схвалення Конгресу.

Таку думку розділяє сенатор-демократ Бенджамін Кардин.

Америці належить виконати дуже багато роботи

«Нам необхідно більше робити для просування демократії в Африці, – підкреслює законодавець. – Нам потрібно більше робити на Близькому Сході, просуваючи принципи ефективного управління та інклюзивного уряду, щоб не було так багато воєн. Нам потрібно вести роботу і в нашій півкулі... Америці належить виконати дуже багато роботи».

Тим часом перед держсекретарем Тіллерсоном стоять більш нагальні проблеми, ніж бюджет: наступного тижня він їде в Китай, Південну Корею і Японію на тлі побоювань з приводу ракетної програми КНДР.