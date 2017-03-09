Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
09 Березень 2017, Київ 16:06
Відео

Чи знає Кремль, що робити з «націоналізованими» заводами Донбасу? (відео)

Чи знає Кремль, що робити з «націоналізованими» заводами Донбасу? (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:05:36
0:00:00 /0:05:36
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Погрози контрольованих Росією бойовиків відібрати бізнес у відповідь на блокаду втілюються в життя. Минулого тижня одразу кілька великих підприємств, що працювали на непідконтрольній території, опинилися під «зовнішнім управлінням». Термін, яким бойовики замінили популярне, але незручне в політиці слово «націоналізація». Все це супроводжувалося численними схвальними народними мітингами, мовляв, забирайте, ми – «за». На цьому тлі заговорили про фактичне «відділення» Донбасу. Чи є підстави для таких припущень, і на кого все-таки будуть працювати українські підприємства? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG