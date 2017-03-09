Новий корупційний скандал в Україні: у заступника голови СБУ знайшли елітні автомобілі і розкішний маєток

Згідно з декларацією за 2015 рік, перший заступник голови СБУ, який очолює Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина офіційно мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини або заощаджень. При цьому, за даними журналістів програми «Слідство.Інфо», цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника – 35-річна Ольга Воловчук – є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку, повідомляє «Громадське телебачення».



За даними «Слідства.Інфо», Ольга Воловчук є цивільною дружиною Павла Демчини, яку він щонайменше протягом п’яти років ретельно приховує від громадськості.

У Ольги Воловчук доволі пристойний автопарк. Range Rover 2016 року вартістю близько 100 тисяч доларів, Mercedes-Benz 2016 року, ціна якого також тягне не менше ніж на 100 тисяч доларів, Mazda 2014 року та скромніший Peugeot 2012 року випуску.

«На території маєтку на Петропавлівській Борщагівці, з якого виїхав позашляховик Ольги Воловчук, окрім великого двоповерхового будинку, також розташовані господарська будівля, критий басейн та альтанка. За схожі об’єкти в цьому районі наразі просять до 10 мільйонів гривень», – йдеться в розслідуванні.

При цьому будинок не значиться в державному реєстрі нерухомості, офіційно встановити його власника практично неможливо.

«Підтвердити, що родина Павла Демчини мешкає саме в цьому маєтку, допомогла племінниця Ольги Воловчук. Дівчина на ім’я Юлія навчається в Києві та живе в гуртожитку. Проте на її сторінках у соціальних мережах чимало світлин, зроблених саме в тому маєтку, з якого виїжджала на Range Rover матір дітей Павла Демчини», – зазначають журналісти.

Сам Демчина, якого помітили біля цього ж маєтку, категорично спростовує причетність до власності: «Скажіть, будь ласка, це Ваш будинок? – Ні. – А що ви там робите? – Періодично його відвідую. – А кого саме там відвідуєте? – Дітей, там живуть мої діти, скажімо так».

Також повідомляється, що Воловчук володіє земельною ділянкою, яка розташована недалеко від їхнього родинного маєтку в Петропавлівській Борщагівці, там активно ведеться будівництво.

Офіційно Воловчук досі прописана в квартирі батьків на Рівненщині, де на неї зареєстрована фірма, яка спеціалізується на торгівлі фармацевтичними препаратами. Фірма зареєстрована в тій же батьківській квартирі і не веде активної діяльності.

Зазначається також, що протягом кількох останніх років мати Демчина – пенсіонерка Ніна Демчина – стала власницею 3-кімнатної квартири в новобудові у Рівному та будинку на 170 квадратних метрів у передмісті обласного центру.

«Жодних офіційних джерел доходу, які би дозволили купувати елітні автівки і нерухомість ні в самого генерала, ані у матері його дітей розшукати не вдалося. Відповіді на наш запит від СБУ запит з проханням пояснити походження статків його родини так і не отримали», – зазначено в розслідуванні.

У ЗМІ сорокарічного генерал-майора Демчину називають наближеним до президентського фаворита Ігоря Кононенка та «смотрящим» за СБУ від партії влади.

Як зазначив народний депутат від БПП Сергій Лещенко, Демчина був пов'язаний з «горіховою мафією», яка силами СБУ блокує експорт українського горіха в Європу, вимагає «відкати» за це.

В кінці 2016 року СБУ запідозрила у фінансуванні тероризму дві компанії, які імпортують в Україну сировину, на підставі чого заблокувала роботу відразу 16 трейдерів зрідженого газу.

За словами Лещенка, таким чином СБУ намагалася зачистити ринок для окремих фірм. Зокрема, направила в Міністерство економічного розвитку лист з вимогою накласти санкції на найбільших імпортерів, підписаний першим заступником голови СБУ.

«Це подання від СБУ за підписом особисто Павла Демчини, він особисто контролював весь цей процес», – зазначає Лещенко.

Згодом Лещенко написав на своїй сторінці у Facebook: «Розслідування від «Слідство.Інфо», після якого мала бути відставка. Павло Демчина – це обличчя нинішньої влади. Керує СБУ за спиною в голови служби Грицака. Підпорядковується своєму куратору Грановському. Кошмарить бізнес. Власне майно оформлене на підставних осіб. Саме він особистим підписом блокував незалежних трейдерів скрапленого газу начебто за «фінансування тероризму», зачищаючи ринок для Медведчука. Чотиримісячні простої коштували мільйонних збитків компаніям. Вважаю, вони мають тепер вимагати компенсації. Тільки боюсь, що Демчина нічого не зможе заплатити – за документами, генерал-майор СБУ досі мешкає... в гуртожитку. Будемо ініціювати розслідування НАБУ щодо цього «діяча». Скучили за шоу «звернутих у покривало».

СБУ категорично заперечує проти публікації декларацій співробітників. Силовики пояснюють це тим, що ця інформація може становити державну таємницю. Нині антикорупціонери позиваються проти Служби безпеки України в суді: вимагають оприлюднити декларації статків, які віднедавна опинилися під грифом «таємно». У понеділок відбулося перше засідання в Окружному адміністративному суді Києва у справі «Центр протидії корупції проти Служби безпеки України». Активісти звинувачують відомство у протиправному засекреченні інформації про статки працівників і створенні незаконного, як вони стверджують, реєстру майнових декларацій.

Раніше програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода та телеканал «UA:Перший», повідомляли, що фірми, які почали імпортувати великі обсяги зрідженого газу з Росії після того, як СБУ ініціювала застосування санкцій до 16 інших компаній-імпортерів, пов'язані з Віктором Медведчуком, а також мають опосередковане відношення до кондитерської корпорації «Рошен».

6 лютого Міністерство економічного розвитку і торгівлі заборонило (з 18 березня цього року) імпорт зрідженого газу 16 великим українським компаніям і 8 фірмам-нерезидентам.