СБУ і ГПУ: знищенням автобуса під Волновахою керував полковник ЗС Росії

​Генпрокуратура України та СБУ назвали підозрюваних в організації теракту під Волновахою 2015 року: за інформацією слідчих, керували обстрілом, у якому загинули цивільні пасажири рейсового автобуса, російський полковник та український громадянин-найманець угруповання «ДНР». Наскільки ці висновки є авторитетними для міжнародних інстанцій?

За обстріл цивільного автобуса відповідальний головний військовий комісар Пензенської області Росії Анатолій Синельников, заявили у Службі безпеки України. Синельников – у чині полковника Збройних сил Росії – був куратором 5-ї армійської бригади, до якої входив розрахунок, що того дня запустив по волноваському блокпосту 88 снарядів.

Майже 2 роки ми витратили, щоби встановити осіб, які причетні до вчинення злочину

Другим відповідальним за обстріл СБУ називає громадянина України Шпакова Ю.М. Він найманець угруповання «ДНР» і керував артбатальйоном, який безпосередньо здійснив запуск ракет «Граду» по блокпосту, повідомив заступник начальника Головного слідчого управління СБУ Віталій Маяков.

«Майже 2 роки ми витратили, щоб зібрати докази і встановити осіб, які причетні до вчинення злочину. Ідентифікувати їх, оскільки, як ви бачите, вони всі під позивними», – каже слідчий СБУ.

«Рознесли блокпост у хлам» – найманець на плівках СБУ

На підтвердження в СБУ демонструють кілька перехоплених розмов Синельникова і Шпакова тих днів – одного з одним, з іншими бойовиками, а також зі своїми дружинами. На багатьох плівках особи, яких СБУ ідентифікує як Синельникова і Шпака, говорять про знищення блокпосту ЗСУ під Волновахою.

«Рознесли «укропівський» блокпост у хлам», – каже людина на запису.

Громадянин Росії, причетний не тільки до організації агресії, а який безпосередньо здійснював керівництво бойовиками

«Результати цього розслідування вкотре підтверджують збройну агресію Росії проти України, оскільки слідством встановлена особа, громадянин Росії, який причетний не тільки до організації агресії, а який безпосередньо здійснював керівництво бойовиками у війні», – говорить перший заступник генерального прокурора України Дмитро Сторожук.

Підозру обом фігурантам надіслали поштою. За словами Дмитра Сторожука, раніше була інформація, ніби український громадянин Шпак загинув, але за новими даними слідства, він живий і мешкає зараз в окупованому Донецьку.

В СБУ кажуть, що слідчі працюють над ідентифікацією інших учасників розмов, які там фігурують під позивними.

Ракети запустили з Докучаєвська – слідство

Цей теракот стався 13 січня 2015 року: під Волновахою на Донеччині загинули 12 пасажирів рейсового автобуса «Златоустівка-Донецьк»: маршрутку зачепив вибух снаряду «Граду», який розірвався поблизу – усього за 12 метрів від неї.

«Двадцять років тільки 18 листопада виповнилося, двадцять років... а 13 січня загинула», – зауважила бабуся загиблої у тому автобусі Інни Корнілової під час жалобних заходів: у вересні на місці, де розстріляли маршрутку, відкрили пам’ятний знак.

Теракт під Волновахою стався невдовзі після паризьких атак, що викликали бурхливу міжнародну реакцію – тому в Україні у ті дні почався флеш-моб із гаслом «Je suis Volnovakha» – «Я Волноваха», за зразком гасла «Je suis Paris».

За даними українського слідства, запустили ракети з окупованого Докучаєвська. Це підтвердила і Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ. Угруповання «ДНР», у свою чергу, заявляє, що підрив автобуса організувала 72-а бригада Збройних сил України, яка обстріляла свій же блокпост. Однак, до цього бойовики самі повідомили в соцмережах про успішне знищення українського блокпосту під Волновахою. А коли стало відомо про загибель цивільних, вони ці повідомлення почали знищувати.

«Поступово вчимося будувати аргументацію» – експерт

Наскільки авторитетні дані, які нині оприлюднює українське слідство, для західної спільноти? Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал Ігор Романенко вважає, що українські слідчі за роки агресії поступово отримують досвід, як коректно оформлювати доказову базу для міжнародних інстанцій.

Раніше чи пізніше ми отримаємо рішення суду з цього приводу

«Ми поступово вчимося робити аргументацію, підбирати факти, правильно їх оформлювати і подавати їх у встановленому порядку в міжнародні судові інстанції. Це не означає, що ми одразу отримаємо результат і хтось почне воювати з Росією, енергійно нам допомагати. Це іміджеве питання і юридичне питання. І воно важливе, якщо розуміти, що раніше чи пізніше ми отримаємо рішення суду з цього приводу», – зазначає Ігор Романенко.

«Наприклад, Німеччина закінчила виплачувати свої борги за Другу світову війну тільки у 2010 році. Це важливо на перспективу, цьому треба навчитися», – додає він.

16 січня 2017 року Україна подала на Росію позов до Міжнародного суду ООН в Гаазі за вчинення актів тероризму протягом агресії в Україні. Серед перелічених атак названий і теракт під Волновахою.