Гірники Львівщини домоглися розблокування рахунків «Львіввугілля»

Львів – Гірникам Львівщини днями виплатять решта 40% зарплати за січень. 9 березня Господарський суд Львівської області ухвалив рішення, згідно з яким Міністерство юстиції зобов’язане розблокувати рахунки підприємства «Львіввугілля». Судове засідання відбувалось під вигуки протестувальників, адже близько півсотні гірників приїхали до суду. Якою є ситуація на шахтах Львівщини? Чи відвантажують гірники вугілля теплоелектростанціям?

«Виконавчій службі – ганьба!», «Вимагаємо зарплату!» – скандували гірники біля приміщення Господарського суду Львівської області. Вони не вперше вийшли з такими гаслами, раніше з пікетами були у Львові і Києві. Однак до їхніх вимог ніхто з урядовців не дослуховувався, аж поки не трапилась 2 березня трагедія на шахті «Степова», яка забрала життя 8 гірників, а 23 постраждали і досі перебувають у лікарні.

Рахунки державного підприємства «Львіввугілля» заблокувало Міністерство юстиції, адже зареєстроване у Києві державне підприємство «Регіональні електричні мережі» звернулося із позовом до суду на «Львіввугілля», яке заборгувало 96 мільйонів гривень, починаючи від 2010 року, коли вугільна галузь не дофінсовувалась. Тому і виникли борги. Оскільки суд задовольнив позов електромереж, виконавча служба заблокувала рахунки «Львіввугілля», і, відповідно, гірникам заборгували з виплатою зарплати.

Днями виконавча служба має розблокувати рахунки підприємства і гірники отримають решту зарплати за перший місяць року, наголосив Андрій Паска, голова профспілки працівників вугільної промисловості шахти «Межирічанська».

Все залежить від державної виконавчої служби. Ми надіємось, що якомога швидше люди отримають зарплату

«Все залежить від державної виконавчої служби. Ми надіємось, що якомога швидше люди отримають зарплату. Бо це понад 6,5 тисяч осіб», – каже Андрій Паска.

Шахтарі працюють і відвантажують вугілля

Представники вугільної профспілки і об’єднання Незалежної профспілки гірників зазначили Радіо Свобода, що оскільки суд задовольнив позов підприємства, вугілля відвантажуватимуть для Бурштинська і Добротвірської теплоелектростанції ДТЕК «Західенерго». 9 березня із шести шахт «Львіввугілля» працювали всі, окрім «Степової», де призупинена робота у зв’язку з аварією 2 березня. Там проводять розслідування дві державні комісії.

Шахта «Червоноградська» працює, і будемо працювати у другу і третю зміни. Наші кошти лише тоді надходять, коли вугілля відвантажується

«Шахта «Червоноградська» працює, і будемо працювати у другу і третю зміни. Наші кошти лише тоді надходять, коли вугілля відвантажується», – заявив Павло Євтушов, представник профспілки працівників вугільної промисловості шахти «Червоноградська».

Окрім виплати заборгованості із зарплатні, регіональна Незалежна профспілка гірників (це близько 40% працівників всіх шахт, решта належать до Профспілки працівників вугільної промисловості) вимагає від уряду, щоб при відвантаженні вугілля замовник робив передоплату коштів, повернути в галузеву угоду термін «мінімальна зарплата при розрахунку тарифів і посадових окладів», виділити кошти на охорону праці не менш аніж 200 мільйонів гривень, скоротити апарат управління ДП «Львіввугілля» не менше аніж на 50% чисельності.

Загалом на підприємстві працює 8 тисяч шістсот осіб. Після трагедії на шахті «Степовій», коли 8 гірників загинули, а 23 постраждали, шахтарі дуже стривожені безпекою на шахтах, каже гірник Іван Бурим.

Ніхто не має гарантій, що на іншій шахті не трапиться трагедія. Зараз вперше виділяють гроші на модернізацію. Хочемо, щоб наша робота була безпечна

«Ніхто не має гарантій, що на іншій шахті не трапиться трагедія. Зараз вперше виділяють гроші на модернізацію. Хочемо, щоб наша робота була безпечна, ми маємо для захисту саморятівники, але, коли вибух, він не рятує. На сучасній шахті мають бути системи, які слідкують за викидами метану. Має фіксуватись і електричне обладнання, при перевищенні норм газу, має автоматично вимикатись, тоді вибуху не буде. У нас є ті системи, але вони застарілі і не обслуговують належним чином», – розповів шахтар.

Без державної допомоги у модернізацію 6 діючих шахт «Львіввугілля», а також погашення заборгованості різним службам ще з 2000 року, а це понад 600 мільйонів гривень, підприємство самостійне не виживе. Із продажу вугілля львівські шахти заробляють 70-80 мільйонів гривень на місяць – і рівно стільки ж потрібно на оплату роботи працівників. Цього року підприємство отримало майже 13 мільйонів гривень на модернізацію шахт.

«Треба дати нормально працювати, розблокувати рахунки. Ми освоїли вже 12,9 мільйона гривень цього року, придбали сучасне обладнання, яке стоїть на шахтах, запустити не можемо, бо не можемо розрахуватись за нього через заблоковані рахунки», – каже Радіо Свобода директор «Львіввугілля» Андрій Дяченко.

Гірники також повідомили, що чекають на об’єктивне розслідування причин аварії на шахті «Степова».